Probabili formazioni Cagliari-Udinese, chi gioca titolare? Le ultime news su Mendy, Folorunsho, Mlacic e Buksa

A Cagliari, all'Unipol Domus cittadina, si gioca il match tra i padroni di casa di Pisacane e l'Udinese di Runjaic. Virtualmente salvi, i rossoblù hanno bisogno di un solo punto per rendere la permanenza in Serie A matematica, possibile in ogni caso anche qualora la Cremonese non riesca a vincere il prossimo match.

Dall'altra parte un'Udinese che punta a concludere il campionato nella parte sinistra della classifica, non potendo più puntare al settimo posto e alla Conference League.

Cagliari-Udinese rappresenta la terzultima partita di una Serie A oramai conclusa, ma che vedrà entrambe scendere in campo per le rispettive sfide contro Torino e Milan, per i rossoblù, e Cremonese e Napoli, per i bianconeri.