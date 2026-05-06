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Mendy CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Cagliari-Udinese, chi gioca titolare? Le ultime news su Mendy, Folorunsho, Mlacic e Buksa

Serie A
Cagliari vs Udinese
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Udinese

All'Unipol Domus il Cagliari può raggiungere la matematica salvezza contro un'Udinese che punta a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

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A Cagliari, all'Unipol Domus cittadina, si gioca il match tra i padroni di casa di Pisacane e l'Udinese di Runjaic. Virtualmente salvi, i rossoblù hanno bisogno di un solo punto per rendere la permanenza in Serie A matematica, possibile in ogni caso anche qualora la Cremonese non riesca a vincere il prossimo match.

Dall'altra parte un'Udinese che punta a concludere il campionato nella parte sinistra della classifica, non potendo più puntare al settimo posto e alla Conference League.

Cagliari-Udinese rappresenta la terzultima partita di una Serie A oramai conclusa, ma che vedrà entrambe scendere in campo per le rispettive sfide contro Torino e Milan, per i rossoblù, e Cremonese e Napoli, per i bianconeri.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Borrelli, Deiola, Felici, Idrissi, Pavoletti, Liteta, Mazzitelli, Ju. Rodriguez

    Ballottaggi: Zé Pedro 60%-Zappa 40%, Folorunsho 60%-Mendy 40%

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  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Gueye, Zaniolo. All. Runjaic

    Squalificati: Kabasele | Indisponibili: Zanoli, Zemura

    Ballottaggi: Gueye 55%-Bayo 45%

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  • DOVE VEDERE CAGLIARI-UDINESE

    La partita tra Cagliari e Udinese di scena sabato alle ore 15:00 è un'esclusiva Dazn.

    Per guardare il match basta accedere al sito o all'app del servizio, ma in alternativa è anche possibile seguire la sfida su Sky al canale 214 Dazn 1, qualora sia stata attivata zona Dazn.

    Cagliari-Udinese non è una trasmissione in chiaro e gratis.

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