Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
gaetano cagliariGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Cagliari-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Gaetano, Borrelli, Moreo e Tramoni

Il Cagliari ospita il Pisa nel sedicesimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

Pubblicità

Il Cagliari ospita il Pisa nel sedicesimo turno di campionato per una sfida che mette in palio pesanti punti salvezza.

La compagine sarda è reduce dalla sconfitta patita sul campo dell’Atalanta che ha rallentato la sua corsa e che l’ha avvicinata nuovamente alla zona rossa della classifica e cercherà dunque quel risultato tra le mura amiche della Unipol Domus che possa consentirle di tornare a guadagnare posizioni.

Ben tre invece le battute d’arresto per la compagine toscana che nell’ultima uscita contro il Lecce ha proposto una delle peggiori prestazioni della stagione e si presenta all’appuntamento da penultima forza del torneo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Pisa.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    Lunga la lista degli indisponibili per Pisacane, che però recupera un Mina che dovrebbe quantomeno andare in panchina. In mediana Adopo in vantaggio su Prati per una maglia da titolare, mentre in avanti è ballottaggio tra Gaetano e Borrelli (non al meglio) per un posto a supporto di Esposito. 

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Folorunsho, Deiola, Adopo, Obert; Gaetano, Esposito. All. Pisacane.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Gilardino non potrà contare su Akinsanmiro e Nzola (anche squalificato) che sono partiti per la Coppa d’Africa. Leris in vantaggio su Angori per una maglia a sinistra, mentre in mediana dovrebbero esserci Marin e Vural con Aebischer. In attacco Uno tra Moreo e Tramoni affiancherà Meister.

    PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Meister, Moreo. All. Gilardino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Felici
    • Liteta
    • Luvumbo
    • Zé Pedro

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    • Nzola

    INFORTUNATI

    • Akinsanmiro
    • Cuadrado
    • Stengs
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Pisa crest
Pisa
PIS
0