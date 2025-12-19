Probabili formazioni Cagliari-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Gaetano, Borrelli, Moreo e Tramoni

Il Cagliari ospita il Pisa nel sedicesimo turno di campionato per una sfida che mette in palio pesanti punti salvezza.

La compagine sarda è reduce dalla sconfitta patita sul campo dell’Atalanta che ha rallentato la sua corsa e che l’ha avvicinata nuovamente alla zona rossa della classifica e cercherà dunque quel risultato tra le mura amiche della Unipol Domus che possa consentirle di tornare a guadagnare posizioni.

Ben tre invece le battute d’arresto per la compagine toscana che nell’ultima uscita contro il Lecce ha proposto una delle peggiori prestazioni della stagione e si presenta all’appuntamento da penultima forza del torneo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Pisa.