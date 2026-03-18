Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Torino FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Probabili formazioni Cagliari-Napoli, chi gioca al posto di Obert e le ultime su McTominay, De Bruyne e Meret

La sfida più attesa dell'anno per i tifosi del Cagliari è arrivata: all'Unipol Domus, nella serata di venerdì 20 marzo, arriva il Napoli di Antonio Conte.

Pubblicità

A -9 dalla vetta occupata dall'Inter, ma soprattutto a -1 dal secondo posto, il Napoli è consapevole di non poter più sbagliare per ottenere la miglior posizione al termine del campionato. In una lotta Champions sempre più accesa i passi falsi si pagano, Conte ne è consapevole: per questo, a Cagliari, serve vincere.

I padroni di casa, che ospitano il Napoli all'Unipol Domus, sono ancora lontani dalla salvezza matematica e il risicato +6 sul terzultimo posto non fa certo dormire sonni tranquilli al Cagliari, che dopo un buon avvio di anno è nuovamente in crisi e con nessun successo ottenuto nelle ultime uscite in Sardegna o in giro per l'Italia.

Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Obert ma recupera Esposito dopo lo stop per somma di ammonizioni, mentre il Napoli sta pian piano riproponendo tutti i giocatori che erano rimasti ai box negli ultimi mesi.

  • CAGLIARI-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

    Squalificati: Obert | Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Idrissi

    Ballottaggi: Mina 55%-Rodriguez 45%, Adopo 55%-Mazzitelli 45%

    • Pubblicità

  • CAGLIARI-NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Di Lorenzo, Lobotka, Neres, Rrahmani, Vergara

    Ballottaggi: Meret 55%-Milinkovic-Savic 45%, Beukema 55%-Juan Jesus 45%, McTominay 55%-Gilmour 45%, Elmas 55%-De Bruyne 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE CAGLIARI-NAPOLI IN TV

    Come tutte le partite della Serie A 2025/2026, anche Cagliari-Napoli si può vedere in diretta tv e streaming tramite Dazn.

    Chi ha attivato zona Dazn, può però seguire la partita tra Cagliari e Napoli anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.

    Causa eventi degli anni '90, principalmente, la partita contro il Napoli è per i tifosi del Cagliari la più attesa dell'anno: una rivalità a senso unico, sentitissima in Sardegna da qualche decennio a questa parte.

  • I PRECEDENTI TRA CAGLIARI E NAPOLI

    - Vittorie totali Cagliari, 14

    - Vittorie totali Napoli, 43

    - Pareggi, 34

    - Ultima vittoria Cagliari, 25 settembre 2019 (1-0, Serie A)

    - Ultima vittoria Napoli, 3 dicembre 2025 (10-9 dcr, Coppa Italia)

    - Ultimo pareggio, 25 febraio 2024, 1-1 (Serie A)

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Napoli crest
Napoli
NAP
0