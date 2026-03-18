Probabili formazioni Cagliari-Napoli, chi gioca al posto di Obert e le ultime su McTominay, De Bruyne e Meret

A -9 dalla vetta occupata dall'Inter, ma soprattutto a -1 dal secondo posto, il Napoli è consapevole di non poter più sbagliare per ottenere la miglior posizione al termine del campionato. In una lotta Champions sempre più accesa i passi falsi si pagano, Conte ne è consapevole: per questo, a Cagliari, serve vincere.

I padroni di casa, che ospitano il Napoli all'Unipol Domus, sono ancora lontani dalla salvezza matematica e il risicato +6 sul terzultimo posto non fa certo dormire sonni tranquilli al Cagliari, che dopo un buon avvio di anno è nuovamente in crisi e con nessun successo ottenuto nelle ultime uscite in Sardegna o in giro per l'Italia.

Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Obert ma recupera Esposito dopo lo stop per somma di ammonizioni, mentre il Napoli sta pian piano riproponendo tutti i giocatori che erano rimasti ai box negli ultimi mesi.