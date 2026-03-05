Probabili formazioni Bologna-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Dallinga, Orsolini, Bernardeschi, Freuler, Orban, Belghali, Lovric e Bernede

Una vuole dare una svolta a una stagione fin qui a due facce in attesa del derby di Europa League contro la Roma, l'altra è ormai all'ultimissima spiaggia: questo è il tema principale di Bologna-Verona, una delle due gare della domenica pomeriggio.
Bologna ottavo e reduce dal colpo esterno contro il Pisa firmato da una perla in extremis di Odgaard, mentre il Verona è quasi spacciato: ultima, la formazione veneta pare ormai contare le settimane che la separano dalla retrocessione in Serie B.
Chi gioca Bologna-Verona, match valido per la ventottesima giornata del massimo campionato? Le scelte di formazione dei due allenatori, ovvero Vincenzo Italiano e Paolo Sammarco.