Bologna FC 1909 v Celtic FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Bologna-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Dallinga, Orsolini, Bernardeschi, Freuler, Orban, Belghali, Lovric e Bernede

Bologna-Verona è una delle due sfide della domenica pomeriggio di Serie A, valide per la ventottesima giornata: le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Paolo Sammarco.

Una vuole dare una svolta a una stagione fin qui a due facce in attesa del derby di Europa League contro la Roma, l'altra è ormai all'ultimissima spiaggia: questo è il tema principale di Bologna-Verona, una delle due gare della domenica pomeriggio.

Bologna ottavo e reduce dal colpo esterno contro il Pisa firmato da una perla in extremis di Odgaard, mentre il Verona è quasi spacciato: ultima, la formazione veneta pare ormai contare le settimane che la separano dalla retrocessione in Serie B.

Chi gioca Bologna-Verona, match valido per la ventottesima giornata del massimo campionato? Le scelte di formazione dei due allenatori, ovvero Vincenzo Italiano e Paolo Sammarco.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano prosegue sulla strada del 4-3-3, ma deve fare a meno dello squalificato Freuler: in mezzo al campo tocca a Ferguson affiancare Moro e Sohm, con Pobega in panchina. Dallinga non è al meglio, Castro pronto a tenere le redini dell'attacco. Solito ballottaggio tra Bernardeschi e Orsolini con il secondo favorito. Lykogiannis è tornato in gruppo e può giocare titolare, anche perché Miranda è sempre out e Joao Mario è uscito acciaccato dalla gara col Pisa.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Sohm, Ferguson, Moro; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Tantissime le assenze con cui Sammarco deve fare i conti: da Belghali a Lirola, da Bernede a Bella-Kotchap, passando per Slotsager, Lovric e Serdar, ai box c'è quasi una squadra intera. Torna però dalla squalifica Orban, che farà coppia con Bowie in attacco. 

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Miranda

    SQUALIFICATI

    • Freuler

  • INDISPONIBILI VERONA

    INFORTUNATI

    • Belghali
    • Bella-Kotchap
    • Bernede
    • Lirola
    • Lovric
    • Serdar
    • Slotsager

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
