Probabili formazioni Bologna-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Dallinga, Orsolini, Bernardeschi, Freuler, Orban, Belghali, Lovric e Bernede

Italiano prosegue sulla strada del 4-3-3, ma deve fare a meno dello squalificato Freuler: in mezzo al campo tocca a Ferguson affiancare Moro e Sohm, con Pobega in panchina. Dallinga non è al meglio, Castro pronto a tenere le redini dell'attacco. Solito ballottaggio tra Bernardeschi e Orsolini con il secondo favorito. Lykogiannis è tornato in gruppo e può giocare titolare, anche perché Miranda è sempre out e Joao Mario è uscito acciaccato dalla gara col Pisa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Sohm, Ferguson, Moro; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano