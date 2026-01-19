Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda

A pochi giorni dal brutto tonfo casalingo contro la Fiorentina, per il Bologna è tempo di tornare in campo: all'orizzonte c'è la settima giornata della fase campionato di Europa League.
Avversario dei felsinei il Celtic, a rischio eliminazione: sette i punti conquistati dagli scozzesi, ventiquattresimi e all'ultima posizione utile per accedere quantomeno ai playoff.
Migliore la situazione di classifica degli emiliani, che di punti ne hanno totalizzati undici: Orsolini e compagni restano in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Di seguito le scelte di formazione di Italiano e O'Neill per Bologna-Celtic.