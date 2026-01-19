Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda

Bologna e Celtic a confronto in Europa League: le scelte di formazione di Italiano e O'Neill.

A pochi giorni dal brutto tonfo casalingo contro la Fiorentina, per il Bologna è tempo di tornare in campo: all'orizzonte c'è la settima giornata della fase campionato di Europa League.

Avversario dei felsinei il Celtic, a rischio eliminazione: sette i punti conquistati dagli scozzesi, ventiquattresimi e all'ultima posizione utile per accedere quantomeno ai playoff.

Migliore la situazione di classifica degli emiliani, che di punti ne hanno totalizzati undici: Orsolini e compagni restano in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Di seguito le scelte di formazione di Italiano e O'Neill per Bologna-Celtic.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Tra i pali dovrebbe toccare nuovamente a Ravaglia e non a Skorupski, comunque completamente recuperato dall'infortunio. Zortea terzino destro, Moro partner di Ferguson in mediana. Italiano non rinuncia a Orsolini e Castro.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE CELTIC

    O'Neill si affida a Maeda in qualità di riferimento centrale del tridente offensivo: ai suoi lati Hyun-Jun e Tounekti. McGregor in cabina di regia, l'ex Arsenal Tierney terzino sinistro. In porta spazio per l'esperto Kasper Schmeichel.

    CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-CELTIC IN TV E STREAMING

    Bologna-Celtic sarà trasmessa in esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

    Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire il match in streaming su dispositivi portatili grazie a Sky Go, servizio a loro riservato; in alternativa c'è la possibilità di acquistare il 'Pass Sport' di NOW per avviare la visione dell'evento.

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI BOLOGNA

    DIFFIDATI

    • Holm

    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI CELTIC

    DIFFIDATI

    • Saracchi
    • Scales

    SQUALIFICATI

    Nessuno

