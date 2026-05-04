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Alessandro De Felice

Probabili formazioni Arsenal-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Lookman, Ruggeri, Rice e Gyokeres

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Arsenal vs Atletico Madrid

A Emirates va in scena il ritorno delle semifinali di Champions League: ecco le ultime sulle formazioni di Arsenal e Atletico Madrid in vista del secondo atto della sfida.

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Dopo l’1-1 dell’andata al Civitas Metropolitano, Arsenal e Atletico Madrid si affrontano nel secondo atto della semifinale di Champions League: in palio c’è il pass per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio.

Nel match d’andata, Gyokeres ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo su calcio di rigore, mentre Julian Alvarez ha pareggiato i conti sempre dagli undici metri.

Le ultime novità sulle scelte di formazione di Mikel Arteta e di Diego Pablo Simeone in vista della semifinale di ritorno.

  • PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL

    Arteta conta di riavere a disposizione Odegaard e Havertz, alle prese con lievi acciacchi, mentre Timber e Merino dovrebbero restare indisponibili. A centrocampo si profila il ritorno da titolare di Zubimendi, tenuto a riposo nel fine settimana dopo la buona prova di Lewis-Skelly. Sulla fascia sinistra Hincapie è in vantaggio su Calafiori. In attacco, Saka è atteso nel tridente insieme a Gabriel Martinelli, favorito per una maglia, e a Gyokeres come punta centrale; Havertz potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato solo se pienamente recuperato.

    ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta


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  • PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID

    L’Atletico può sorridere: gli accertamenti su Alvarez hanno escluso infortuni seri e l’attaccante dovrebbe guidare regolarmente l’attacco a Londra. Restano invece incerte le condizioni di Gimenez, mentre Barrios e Nico Gonzalez non saranno disponibili a causa di problemi muscolari.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone


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  • INDISPONIBILI ARSENAL

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Havertz

    Merino

    Timber


  • INDISPONIBILI ATLETICO MADRID

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Barrios

    Gimenez

    Gonzalez


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