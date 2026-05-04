Probabili formazioni Arsenal-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Lookman, Ruggeri, Rice e Gyokeres

Dopo l’1-1 dell’andata al Civitas Metropolitano, Arsenal e Atletico Madrid si affrontano nel secondo atto della semifinale di Champions League: in palio c’è il pass per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio.
Nel match d’andata, Gyokeres ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo su calcio di rigore, mentre Julian Alvarez ha pareggiato i conti sempre dagli undici metri.
Le ultime novità sulle scelte di formazione di Mikel Arteta e di Diego Pablo Simeone in vista della semifinale di ritorno.