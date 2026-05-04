Probabili formazioni Arsenal-Atletico Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Lookman, Ruggeri, Rice e Gyokeres

Arteta conta di riavere a disposizione Odegaard e Havertz, alle prese con lievi acciacchi, mentre Timber e Merino dovrebbero restare indisponibili. A centrocampo si profila il ritorno da titolare di Zubimendi, tenuto a riposo nel fine settimana dopo la buona prova di Lewis-Skelly. Sulla fascia sinistra Hincapie è in vantaggio su Calafiori. In attacco, Saka è atteso nel tridente insieme a Gabriel Martinelli, favorito per una maglia, e a Gyokeres come punta centrale; Havertz potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato solo se pienamente recuperato.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta



