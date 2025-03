Pro Vercelli-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Pro Vercelli vs LR Vicenza

Serie C

Sfida blasonata al Piola fra Pro Vercelli e il Vicenza di Vecchi: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Continua a essere estremamente in bilico il girone A di Serie C NOW. Domenica una delle sfide più attese di giornata sarà il confronto fra la Pro Vercelli di mister Banchini e il Vicenza guidato da Stefano Vecchi.

Lane che insegue la promozione: soltanto un punto distanzia i biancorossi dal Padova capolista, con Ferrari e compagni che da tempo sognano il sorpasso.

La Pro Vercelli, invece, ha avvicinato la salvezzadopo la vittoria esterna sul campo dell’Alcione Milano, ma è ancora al sedicesimo posto della classifica.

