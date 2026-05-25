Primo rinforzo del Venezia, Basic lascia la Lazio e arriva a parametro zero: i dettagli dell'accordo

Intento a tenersi stretta la permanenza in Serie A, evitando così una rapida ricaduta come quelle del 2022 e del 2025, il Venezia sta sognando in grande: l'ultimo nome è quello di Alvaro Morata, ma negli scorsi giorni sono emersi anche quelli di Niclas Fullkrug e Stephan El Shaarawy. Il primo rinforzo, intanto, si chiama Basic.