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basic lazioGetty Images
Stefano Silvestri

Primo rinforzo del Venezia, Basic lascia la Lazio e arriva a parametro zero: i dettagli dell'accordo

Calciomercato
Serie A
Lazio
Venezia
T. Basic

Il centrocampista croato, rispolverato da Sarri a stagione in corso dopo l'esclusione dalla lista, non rinnoverà il contratto in scadenza. E ora si appresta a diventare il primo volto nuovo dei veneti neopromossi.

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Toma Basic non rimarrà svincolato, anche se il contratto con la Lazio gli scadrà tra poco più di un mese: il suo nuovo destino si chiama Venezia, formazione neopromossa in Serie A.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il centrocampista croato si appresta a diventare il primo rinforzo dei lagunari, a caccia della salvezza diversamente da quanto fatto nelle ultime due esperienze nel massimo campionato.

Basic continuerà dunque a giocare in Italia e in Serie A. Ma dalla Lazio si sposterà in Veneto per indossare la casacca del Venezia.

  • ACCORDO RAGGIUNTO

    L'accordo tra il Venezia e Basic è stato raggiunto. Tanto che il quasi ex centrocampista della Lazio effettuerà oggi le visite mediche con il club lagunare, prima di firmare il contratto ed essere ufficializzato come primo rinforzo per il ritorno nella massima serie.

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  • I DETTAGLI DEL CONTRATTO

    Nello specifico, Basic firmerà per un lungo periodo di tempo e non soltanto per un anno: l'accordo con il Venezia prevede la stipula di un contratto di tre anni più opzione per una quarta stagione.

    Il croato giocherà dunque a Venezia almeno fino al 30 giugno del 2030, con possibilità che il suo soggiorno venga prolungato fino al 2030.

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  • LA STAGIONE DI BASIC

    Basic ha iniziato la stagione da fuori lista. Ma dalla fine di settembre, complice l'infortunio di Dele-Bashiru, è stato reinserito dalla Lazio nel proprio elenco di giocatori disponibili per la Serie A. Garantendo un buon rendimento.

    L'ex centrocampista della Salernitana ha collezionato 23 presenze in campionato. Due i goal segnati, più tre assist vincenti per i compagni.

  • I SOGNI DEL VENEZIA

    Intento a tenersi stretta la permanenza in Serie A, evitando così una rapida ricaduta come quelle del 2022 e del 2025, il Venezia sta sognando in grande: l'ultimo nome è quello di Alvaro Morata, ma negli scorsi giorni sono emersi anche quelli di Niclas Fullkrug e Stephan El Shaarawy. Il primo rinforzo, intanto, si chiama Basic.

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