Primo rinforzo del Venezia, Basic lascia la Lazio e arriva a parametro zero: i dettagli dell'accordo

Toma Basic non rimarrà svincolato, anche se il contratto con la Lazio gli scadrà tra poco più di un mese: il suo nuovo destino si chiama Venezia, formazione neopromossa in Serie A.
Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il centrocampista croato si appresta a diventare il primo rinforzo dei lagunari, a caccia della salvezza diversamente da quanto fatto nelle ultime due esperienze nel massimo campionato.
Basic continuerà dunque a giocare in Italia e in Serie A. Ma dalla Lazio si sposterà in Veneto per indossare la casacca del Venezia.