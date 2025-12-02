Pubblicità
palloni generica calcioGetty
Alessandro De Felice

Primato, imbattibilità e numeri da record, ma non basta: la Scafatese esonera a sorpresa l'allenatore Gianluca Esposito

Il club campano solleva il tecnico Esposito nonostante record e primato, tra pressioni interne e una piazza divisa: il caso nel campionato di Serie D.

Un fulmine a ciel sereno. La Scafatese ha scelto di cambiare guida tecnica nonostante un rendimento: prima in classifica con quattro punti di margine su Trastevere e Nocerina, imbattuta dopo 14 giornate, miglior attacco e della miglior difesa del campionato

Nonostante una prima parte di campionato d’alto livello, la società gialloblù ha annunciato l’esonero di Gianluca Esposito e del suo vice Cosimo Baldassarre attraverso una nota ufficiale, diffusa dopo il pareggio maturato sul campo dell’Olbia. 

Una decisione improvvisa che ha colto di sorpresa l’intero ambiente e che - secondo alcune indiscrezioni - è frutto di tensioni interne maturate nel corso delle ultime settimane.

  • UNA DECISIONE SENZA PRECEDENTI

    La decisione è arrivata dopo due pareggi consecutivi, contro Trastevere e Olbia, risultati che in un contesto normale non avrebbero incrinato la posizione di un allenatore alla guida di una squadra imbattuta e già a quota 32 punti. 

    Un esonero che appare non collegato all’andamento in campo della squadra.

  • IL COMUNICATO

    La Scafatese ha comunicato l'esonero di Esposito, ringraziandolo per il lavoro svolto e annunciando che il nome del nuovo tecnico sarebbe stato reso pubblico nei giorni successivi. 

    “La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l’interruzione del rapporto lavorativo con il tecnico della Prima Squadra Gianluca Esposito e con l’allenatore in seconda Cosimo Baldassarre.

    La società gialloblù, nel ringraziare i tecnici per la professionalità dimostrata in questi mesi, intende esprimere loro le migliori fortune per il futuro.

    La Scafatese Calcio 1922 comunica, inoltre, che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome della nuova guida tecnica”.

  • IL RAPPORTO CON LA DIRIGENZA E LE ASPETTATIVE

    Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, la rottura tra Esposito e il presidente Felice Romano era iniziata ben prima dei due pareggi. 

    La società avrebbe manifestato insoddisfazione per alcuni aspetti della gestione tecnica, considerati non allineati alle ambizioni dichiarate. 

    Le stesse parole pronunciate da Romano in estate, quando il presidente aveva paventato l’idea di “vincere il campionato entro dicembre”, hanno contribuito a creare un clima di pressione costante. 

    In questo scenario, anche una flessione minima è diventata il detonatore di un ribaltone che non appare figlio dell’emergenza sportiva, ma della distanza sempre più evidente tra la visione societaria e quella dell’allenatore.

  • AMBIENTE SPACCATO

    Il cambio in panchina ha generato un acceso dibattito tra i tifosi: sui social una parte della piazza ha definito l’esonero una scelta avventata, temendo che potesse spezzare l’equilibrio costruito da Esposito e dal suo staff. 

    Altri hanno accolto con prudente apertura la prospettiva del nuovo tecnico, ritenendo che la squadra, forte di una rosa competitiva e di una posizione di privilegio, potesse proseguire la corsa verso la promozione senza cali. 

