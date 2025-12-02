Primato, imbattibilità e numeri da record, ma non basta: la Scafatese esonera a sorpresa l'allenatore Gianluca Esposito

Un fulmine a ciel sereno. La Scafatese ha scelto di cambiare guida tecnica nonostante un rendimento: prima in classifica con quattro punti di margine su Trastevere e Nocerina, imbattuta dopo 14 giornate, miglior attacco e della miglior difesa del campionato.

Nonostante una prima parte di campionato d’alto livello, la società gialloblù ha annunciato l’esonero di Gianluca Esposito e del suo vice Cosimo Baldassarre attraverso una nota ufficiale, diffusa dopo il pareggio maturato sul campo dell’Olbia.

Una decisione improvvisa che ha colto di sorpresa l’intero ambiente e che - secondo alcune indiscrezioni - è frutto di tensioni interne maturate nel corso delle ultime settimane.