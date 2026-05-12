Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Keinan Davis Cagliari UdineseGetty Images
Michael Di Chiaro

Presunti insulti razzisti a Davis in Cagliari-Udinese: Procura pronta ad acquisire eventuali prove audio e video, il comunicato del Giudice Sportivo e cosa può succedere

Serie A
Cagliari vs Udinese
Cagliari
Udinese

Disposto un supplemento di istruttoria: la Procura Federale è pronta a prendere in considerazione eventuali prove audio e video.

Pubblicità

Continua a far discutere quanto accaduto nel convulso finale di Cagliari-Udinese.

L'attaccante dei friulani Keinan Davis, infatti, ha accusato il difensore del Cagliari Alberto Dossena di averlo apostrofato con un insulto razzista.

Nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, è arrivata la presa di posizione ufficiale da parte del Giudice Sportivo.

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    "Il Giudice Sportivo,
    letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, dispone un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa
    l'accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti.", si legge nella nota emanata dal Giudice Sportivo.

    • Pubblicità

  • PROCURA PRONTA AD ACQUISIRE PROVE AUDIO-VIDEO

    La Procura Federale, come detto, ha aperto un'indagine per approfondire e capire come si sono realmente sviluppati i fatti di Cagliari con le accuse da parte di Davis e Zaniolo nei confronti di Zappa.

    Come specificato dalla nota emessa dal Giudice Sportivo, la Procura dispone un supplemento di istruttoria al fine di acquisire eventuali prove audio e/o video che possano fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA E SUCCESSO DURANTE CAGLIARI-UDINESE

    Un primo momento di grossa tensione si è scatenato all'inizio del recupero, quando l'Udinese era ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Buksa.

    In quel frangente Davis ha dato evidenti segnali di nervosismo, rivolgendosi con toni accesi all'arbitro Dionisi e dando vita a una sorta di parapiglia tra diversi calciatori di entrambe le squadre: tra questi proprio Dossena. Il gioco è poi ripreso, l'Udinese ha segnato il definitivo raddoppio con Gueye a pochi secondi dalla fine e l'assist è stato proprio di Davis. Ma la tensione non è svanita completamente, tanto che diversi giocatori sono nuovamente venuti a contatto, prima del rientro delle due squadre negli spogliatoi.

    L'attaccante dei friulani, attraverso il proprio profilo Instagram, ha denunciato di aver ricevuto insulti razzisti da parte di Dossena. Versione poi confermata anche dai compagni Zaniolo e Karlstrom. Accuse che il difensore del Cagliari ha però prontamente smentito.

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Cremonese crest
Cremonese
CRE