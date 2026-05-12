Presunti insulti razzisti a Davis in Cagliari-Udinese: Procura pronta ad acquisire eventuali prove audio e video, il comunicato del Giudice Sportivo e cosa può succedere

Un primo momento di grossa tensione si è scatenato all'inizio del recupero, quando l'Udinese era ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Buksa.

In quel frangente Davis ha dato evidenti segnali di nervosismo, rivolgendosi con toni accesi all'arbitro Dionisi e dando vita a una sorta di parapiglia tra diversi calciatori di entrambe le squadre: tra questi proprio Dossena. Il gioco è poi ripreso, l'Udinese ha segnato il definitivo raddoppio con Gueye a pochi secondi dalla fine e l'assist è stato proprio di Davis. Ma la tensione non è svanita completamente, tanto che diversi giocatori sono nuovamente venuti a contatto, prima del rientro delle due squadre negli spogliatoi.

L'attaccante dei friulani, attraverso il proprio profilo Instagram, ha denunciato di aver ricevuto insulti razzisti da parte di Dossena. Versione poi confermata anche dai compagni Zaniolo e Karlstrom. Accuse che il difensore del Cagliari ha però prontamente smentito.