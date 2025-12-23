Erling Haaland, Declan Rice e la top 11 di Premier League: la squadra della stagione 2025-26

La storia della stagione è stata caratterizzata dalla sorprendente caduta in disgrazia del Liverpool, dopo aver conquistato il titolo nella scorsa stagione e aver speso 446 milioni di sterline (596 milioni di dollari) nel mercato dei trasferimenti, il che ha permesso all'Arsenal di raccogliere il testimone e correre con esso. Tuttavia, recentemente sono stati raggiunti dal City, che ha trovato il giusto ritmo e dall'Aston Villa, che ha superato l' inizio stentato per mettere insieme una serie incredibile di risultati.

Il Sunderland ha invertito la tendenza delle squadre promosse che passano l'intera stagione a cercare di evitare la retrocessione, con la squadra di Regis Le Bris che ha compiuto imprese impressionanti come strappare punti all'Arsenal e al Liverpool e vincere in trasferta contro il Chelsea, dando a se stessa una reale possibilità di qualificarsi per l'Europa. Anche il Brentford ha sfidato le previsioni che lo davano destinato alla retrocessione, grazie in gran parte a un attaccante brasiliano fino ad allora poco conosciuto.

E così, mentre ci avviciniamo alle partite festive e alla metà della stagione, GOAL ha messo insieme la migliore formazione combinata di tutte e 20 le squadre...