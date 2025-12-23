Pubblicità
EPL Team of the Season
Richard Martin

Erling Haaland, Declan Rice e la top 11 di Premier League: la squadra della stagione 2025-26

Il tema dominante di questa stagione della Premier League è stato il puro entusiasmo. Arsenal, Manchester City e Aston Villa sono impegnate in una corsa al titolo a tre, mentre praticamente tutte le altre squadre della divisione sono in lizza per un posto nelle competizioni europee. In effetti, la classifica è così affollata che sembra più quella della Championship che della massima serie, con vittorie consecutive sufficienti a proiettare le squadre dal 15° posto alla top five.

La storia della stagione è stata caratterizzata dalla sorprendente caduta in disgrazia del Liverpool, dopo aver conquistato il titolo nella scorsa stagione e aver speso 446 milioni di sterline (596 milioni di dollari) nel mercato dei trasferimenti, il che ha permesso all'Arsenal di raccogliere il testimone e correre con esso. Tuttavia, recentemente sono stati raggiunti dal City, che ha trovato il giusto ritmo e dall'Aston Villa, che ha superato l' inizio stentato per mettere insieme una serie incredibile di risultati.

Il Sunderland ha invertito la tendenza delle squadre promosse che passano l'intera stagione a cercare di evitare la retrocessione, con la squadra di Regis Le Bris che ha compiuto imprese impressionanti come strappare punti all'Arsenal e al Liverpool e vincere in trasferta contro il Chelsea, dando a se stessa una reale possibilità di qualificarsi per l'Europa. Anche il Brentford ha sfidato le previsioni che lo davano destinato alla retrocessione, grazie in gran parte a un attaccante brasiliano fino ad allora poco conosciuto.

E così, mentre ci avviciniamo alle partite festive e alla metà della stagione, GOAL ha messo insieme la migliore formazione combinata di tutte e 20 le squadre...

  PORTIERE: DAVID RAYA (ARSENAL)

    PORTIERE: DAVID RAYA (ARSENAL)

    David Raya ha dato il tono alla sua stagione con tre parate eccellenti nella vittoria all'esordio contro il Manchester United, subendo solo tre goal nelle prime 10 partite.

    E così, mentre la difesa davanti a lui merita gran parte del merito per il miglior record difensivo dell'Arsenal nel campionato, Raya ha aggiunto un ulteriore scudo di sicurezza grazie alla sua abilità nel sorvegliare la porta e nel compiere parate decisive.

  TERZINO DESTRO: JURRIEN TIMBER (ARSENAL)

    TERZINO DESTRO: JURRIEN TIMBER (ARSENAL)

    L'ex allenatore del Tottenham Tim Sherwood ha recentemente definito Jurrien Timber il miglior terzino della Premier League, mentre Gary Neville è andato oltre, definendo il difensore dell'Arsenal "il miglior terzino al mondo". I tifosi dei Gunners sarebbero sicuramente d'accordo.

    L'olandese, che ha imparato il mestiere all'Ajax come difensore centrale, è riuscito a conquistarsi un posto nella squadra di Mikel Arteta sia come terzino sinistro che come terzino destro in diversi momenti durante le sue due stagioni e mezzo nel club. Ora, però, si è stabilito in quest'ultimo ruolo in questa stagione, scalzando il precedentemente irremovibile Ben White.

    La combinazione di Timber tra precisione nel possesso palla e fisicità intimidatoria lo ha aiutato a passare senza problemi al ruolo di terzino, e ha sviluppato un nuovo livello di intesa con Bukayo Saka.

  DIFENSORE CENTRALE: GABRIEL MAGALHAES (ARSENAL)

    DIFENSORE CENTRALE: GABRIEL MAGALHAES (ARSENAL)

    Gabriel Magalhaes incarna più di chiunque altro la solidità difensiva dell'Arsenal e la sua pericolosità sui calci piazzati, quindi era comprensibile la preoccupazione quando si è infortunato durante la pausa internazionale di novembre. Quei timori si sono concretizzati, dato che l'Arsenal ha subito cinque goal nelle cinque partite di campionato in cui lui non ha giocato, dopo averne subiti cinque nelle 11 partite in cui era sceso in campo.

    I goal e gli assist di Gabriel hanno già fruttato sei punti all'Arsenal e, con la corsa al titolo che si fa sempre più accesa, il suo ritorno non potrebbe arrivare in un momento migliore per Arteta.

  DIFENSORE CENTRALE: MARC GUEHI (CRYSTAL PALACE)

    DIFENSORE CENTRALE: MARC GUEHI (CRYSTAL PALACE)

    Si diceva che Marc Guehi fosse furioso con il Crystal Palace per aver bloccato il suo trasferimento al Liverpool all'ultimo minuto, ma lui non ha dato segni di risentimento, giocando con ancora più costanza rispetto al passato e riuscendo a essere ancora più decisivo.

    La difesa del Palace era la seconda più solida dopo quella dell'Arsenal fino alla sconfitta di sabato contro il Leeds, e Guehi è la ragione principale di questo risultato. È stato anche un'arma letale nell'area avversaria, segnando il goal della vittoria all'ultimo respiro contro il Fulham e fornendo assist nelle vittorie di misura contro Burnley e Liverpool. Questa sarà l'ultima stagione di Guehi al Selhurst Park, ma lui non si sta adagiando sugli allori e le sue prestazioni eccezionali gli garantiranno di poter scegliere tra i migliori club europei come free agent la prossima estate.

  TERZINO SINISTRO: MARC CUCURELLA (CHELSEA)

    TERZINO SINISTRO: MARC CUCURELLA (CHELSEA)

    Marc Cucurella è sicuramente uno dei giocatori che ha fatto più progressi nella Premier League negli ultimi tre anni. Nella sua prima stagione al Chelsea è stato oggetto di molte battute e non è stato aiutato dall'instabilità che regnava a Stamford Bridge, con l'avvicendamento di tre allenatori.

    Ha iniziato a migliorare sotto la guida di Mauricio Pochettino, ma ha raggiunto un livello completamente nuovo con Enzo Maresca, la cui visione del calcio alla Pep Guardiola si adatta perfettamente a Cucurella, dato il suo background nell'accademia del Barcellona.

  ALA DESTRA: JEREMY DOKU (MANCHESTER CITY)

    ALA DESTRA: JEREMY DOKU (MANCHESTER CITY)

    Jeremy Doku ha offerto una delle migliori prestazioni individuali di sempre in una partita di Premier League di alto livello quando, a novembre, ha sbalordito il Liverpool con una prestazione straordinaria, ma quella prova non è stata un'eccezione rispetto al livello che l'ala del Manchester City ha mantenuto per tutta la stagione.

    Doku ha sempre avuto la capacità di superare i difensori, ma nell'ultimo anno ha migliorato la sua capacità decisionale e il suo ultimo passaggio, diventando un'ala completa e un vero incubo per gli avversari. Come ha detto Daniel Sturridge: "Chiunque giochi contro di lui, non importa chi sia, avrà dei problemi".

  CENTROCAMPISTA CENTRALE: DECLAN RICE (ARSENAL)

    CENTROCAMPISTA CENTRALE: DECLAN RICE (ARSENAL)

    L'Arsenal ha ingaggiato Declan Rice perché lo considerava il centrocampista difensivo ideale, ma nelle sue tre stagioni nel club è diventato un giocatore molto diverso.

    Rice ha tutto ciò che si può desiderare da un centrocampista: la volontà di partecipare alla fase difensiva e costruire il gioco da lì, la capacità di cambiare gioco in un istante con i suoi passaggi, oltre a una precisione micidiale nei calci piazzati. Ma se chiedete al suo allenatore cosa distingue Rice dagli altri, vi dirà che è l'effetto che ha su tutti gli altri.

    "L'impatto che ha sulla squadra è enorme", ha detto Arteta il mese scorso. "Lo conosco da molto tempo e sapevo come avrebbe potuto evolversi e cambiare la squadra. Lo ha sicuramente fatto e probabilmente ha superato quelle aspettative".

  CENTROCAMPISTA CENTRALE: BRUNO FERNANDES (MANCHESTER UNITED)

    CENTROCAMPISTA CENTRALE: BRUNO FERNANDES (MANCHESTER UNITED)

    Bruno Fernandes ha recentemente affermato che i vertici del Manchester United sarebbero stati felici di incassare la sua cessione durante l'estate, quando l'Al-Hilal ha fatto la sua offerta, ma devono essere contenti di aver lasciato l'ultima parola a Ruben Amorim, dato che Fernandes è stato fondamentale come sempre, portando ancora una volta sulle spalle questi Red Devils allo sbando e disfunzionali.

    Ha fornito il maggior numero di assist nella Premier League (sette) e ha il secondo maggior numero di contributi diretti ai goal (12) nella massima serie, nonostante gli sia stato chiesto di giocare più arretrato rispetto agli anni precedenti, poiché non c'è nessun altro giocatore nella rosa dello United in grado di dirigere il gioco.

    Ora che Fernandes ha ceduto all'infortunio dopo essere sembrato indistruttibile negli ultimi sei anni, i tifosi dello United dovrebbero essere preoccupati. 

  ALA SINISTRA: ANTOINE SEMENYO (BOURNEMOUTH)

    ALA SINISTRA: ANTOINE SEMENYO (BOURNEMOUTH)

    La corsa per assicurarsi Antoine Semenyo è già iniziata, con Tottenham, Liverpool, Manchester City e Manchester United che si sono dichiarati disposti a pagare la sua clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (86 milioni di dollari) a gennaio. Considerando la forma dimostrata in questa stagione, il prezzo sembra un vero affare.

    Semenyo è l'attaccante più diretto del campionato e ha tirato in porta più di qualsiasi altro giocatore, ad eccezione di Erling Haaland. Per molte settimane, solo il numero 9 del Man City ha segnato più goal e fornito più assist di Semenyo e, nonostante l'attaccante ghanese abbia attraversato un periodo di due mesi senza segnare, rimane terzo in quella classifica.

  ATTACCANTE: ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY)

    ATTACCANTE: ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY)

    Haaland sembra determinato a riconquistare la Scarpa d'Oro dopo averla ceduta a Mohamed Salah la scorsa stagione. Questa si sta rivelando la sua stagione più prolifica dal suo debutto record al City, con 19 goal segnati nelle prime 17 partite e tre assist.

    Haaland è ancora più fondamentale per le speranze di titolo del City, avendo segnato il 44% dei goal totali della squadra e non essendo andato a segno solo in cinque partite. Il suo gioco a tutto campo, molto criticato, è anche migliorato notevolmente e, sebbene il terzo titolo di capocannoniere in quattro anni sia alla sua portata, se riuscirà a portare il City al titolo, è difficile immaginare che non vincerà anche il premio PFA Player of the Year.

  ATTACCANTE: IGOR THIAGO (BRENTFORD)

    ATTACCANTE: IGOR THIAGO (BRENTFORD)

    Quando la scorsa estate il Brentford ha salutato Yoane Wissa e Bryan Mbeumo, si sarà chiesto da dove sarebbero arrivati i goal. Tra loro, i due avevano segnato il 59% dei goal totali dei Bees nella Premier League della scorsa stagione.

    La risposta è arrivata sotto forma di Igor Thiago, arrivato dal Club Brugge nel 2024, ma che ha saltato gran parte della sua stagione d'esordio a causa di un infortunio. Il brasiliano si è dimostrato l'attaccante ideale per la squadra di Keith Andrews, segnando più goal (11) di qualsiasi altro giocatore del campionato, ad eccezione di Haaland. Certo, cinque dei suoi goal sono stati realizzati su calcio di rigore, ma la facilità con cui Thiago ha trasformato i calci di punizione ha solo alimentato i paragoni con l'uomo che doveva sostituire: Ivan Toney.

