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Italy Bosnia Buongiorno DemirovicGetty
Vittorio Rotondaro

I precedenti di Bosnia-Italia: il bilancio sorride agli azzurri, quasi 30 anni fa l'unica sconfitta

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Sono sei i precedenti tra Bosnia e Italia, di fronte nella finale del playoff mondiale: maggior numero di successi per gli azzurri, un solo k.o. nel lontano 1996.

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Sarà Bosnia-Italia la finale del percorso A dei playoff mondiali: appuntamento a Zenica martedì sera alle ore 20:45 per il calcio d'inizio.

Gli azzurri si sono guadagnati il diritto di disputare questa partita grazie al 2-0 inflitto all'Irlanda del Nord a Bergamo, mentre Dzeko e compagni hanno avuto la meglio sul Galles ai calci di rigore.

Questo sarà il settimo confronto in assoluto tra le due squadre: ma come sono andati gli altri sei? A sorridere è la nostra Nazionale, sconfitta in una sola occasione.

  • L'ULTIMO PRECEDENTE

    L'ultima sfida tra Bosnia e Italia è stata l'amichevole di preparazione a Euro 2024 per gli azzurri, andata in scena a Empoli il 9 giugno: 1-0 il risultato in favore della squadra allora guidata da Luciano Spalletti.

    Di Frattesi la rete decisiva al 38' del primo tempo, all'interno di un incontro poco spettacolare e senza grosse indicazioni degne di nota: preludio ai pessimi Europei conclusi anzitempo agli ottavi di finale per mano della Svizzera.

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  • L'UNICO K.O. DELL'ITALIA

    Per l'Italia un solo passo falso contro la Bosnia, coincidente peraltro con il primo confronto in assoluto tra le due formazioni.

    Azzurri sconfitti nell'amichevole del 6 novembre 1996 a Sarajevo: di Salihamidzic e Bolic le reti dei padroni di casa, di Enrico Chiesa il momentaneo 1-1.

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  • I PRECEDENTI TRA BOSNIA E ITALIA: GLI AZZURRI SORRIDONO

    Questo il quadro completo dei precedenti tra Bosnia e Italia, con gli azzurri usciti vittoriosi in quattro appuntamenti di fronte a un pareggio e una sconfitta.

    6 novembre 1996: Bosnia-Italia (amichevole) 2-1;

    11 giugno 2019: Italia-Bosnia (qualificazioni Europei) 2-1;

    15 novembre 2019: Bosnia-Italia (qualificazioni Europei) 0-3;

    4 settembre 2020: Italia-Bosnia (Nations League) 1-1;

    18 novembre 2020: Bosnia-Italia (Nations League) 0-2;

    9 giugno 2024: Italia-Bosnia (amichevole) 1-0.

  • L'ESULTANZA AL TERMINE DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    Numeri che in un certo qual modo 'giustificano' l'esultanza di Vicario, Dimarco e Pio Esposito alla visione del rigore trasformato da Alajbegovic, decisivo per la qualificazione in finale della Bosnia.

    Guai però a sottovalutare in partenza un avversario che ha dimostrato di saper sovvertire il pronostico in Galles, recuperando lo svantaggio proprio allo scadere e sfiorando a più riprese la rete della vittoria prima della sequenza finale dal dischetto.

    Si tratterebbe di un errore potenzialmente fatale, alla luce dell'assottigliamento del gap che, nel calcio moderno, ha quasi del tutto cancellato quelle che un tempo venivano chiamate le 'squadre materasso'.

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