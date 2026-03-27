I precedenti di Bosnia-Italia: il bilancio sorride agli azzurri, quasi 30 anni fa l'unica sconfitta

Sarà Bosnia-Italia la finale del percorso A dei playoff mondiali: appuntamento a Zenica martedì sera alle ore 20:45 per il calcio d'inizio.

Gli azzurri si sono guadagnati il diritto di disputare questa partita grazie al 2-0 inflitto all'Irlanda del Nord a Bergamo, mentre Dzeko e compagni hanno avuto la meglio sul Galles ai calci di rigore.

Questo sarà il settimo confronto in assoluto tra le due squadre: ma come sono andati gli altri sei? A sorridere è la nostra Nazionale, sconfitta in una sola occasione.