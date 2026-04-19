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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Prandelli esalta Vlahovic: "La Juventus ha un grande centravanti, con lui il Milan avrebbe lottato per lo Scudetto"

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Cesare Prandelli, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', consiglia la Juventus: "Confermerei Vlahovic".

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Quella che si avvia alla conclusione è stata una stagione molto complicata per Dusan Vlahovic.

A condizionarla è stata ovviamente il grave infortunio patito a fine novembre che poi lo ha costretto ai box fino a metà marzo.

Proprio nel corso della sua prolungata assenza, si è capito quanto potesse essere importante un centravanti del suo calibro per la Juventus ed infatti oggi, dopo che per mesi si è parlato di un suo possibile addio a fine campionato a parametro zero, hanno preso vigore le voci che vorrebbero riaperto il discorso per un suo possibile rinnovo.

Cesare Prandelli, uno dei tecnici che ai tempi della Fiorentina ha contribuito all'esplosione di Vlahovic, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della necessità del club bianconero di prolungare il contratto del centravanti serbo.


  • "SPALLETTI HA MERITATO IL RINNOVO"

    "Luciano è un allenatore completo e ha meritato il rinnovo. L’ufficializzazione del prolungamento può dare una mano perché i giocatori sanno che resterà lui e si giocheranno la permanenza alla Juventus nelle ultime giornate".

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  • "LA JUVE HA UN GRANDE CENTRAVANTI IN CASA"

    "Lewandowski o Bernardo Silva? Tra i due, prenderei Bernardo Silva. La Juventus il grande centravanti lo ha già in casa: Vlahovic. Dusan ha dimostrato di essere da Juve con prestazioni, gol e leadership. L’ho allenato e lo conosco bene: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol".

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  • "CONFERMEREI DUSAN"

    "Dopo aver rinnovato Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli confermerei anche Dusan. Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni".

  • "ALLEGRI CON DUSAN AVREBBE LOTTATO PER LO SCUDETTO"

    "Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".

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