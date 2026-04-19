Prandelli esalta Vlahovic: "La Juventus ha un grande centravanti, con lui il Milan avrebbe lottato per lo Scudetto"

"Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto".