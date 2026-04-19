Prandelli esalta Vlahovic: "La Juventus ha un grande centravanti, con lui il Milan avrebbe lottato per lo Scudetto"

Quella che si avvia alla conclusione è stata una stagione molto complicata per Dusan Vlahovic.
A condizionarla è stata ovviamente il grave infortunio patito a fine novembre che poi lo ha costretto ai box fino a metà marzo.
Proprio nel corso della sua prolungata assenza, si è capito quanto potesse essere importante un centravanti del suo calibro per la Juventus ed infatti oggi, dopo che per mesi si è parlato di un suo possibile addio a fine campionato a parametro zero, hanno preso vigore le voci che vorrebbero riaperto il discorso per un suo possibile rinnovo.
Cesare Prandelli, uno dei tecnici che ai tempi della Fiorentina ha contribuito all'esplosione di Vlahovic, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della necessità del club bianconero di prolungare il contratto del centravanti serbo.