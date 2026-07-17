"Potremmo essere costretti a vendere qualcuno", chi può lasciare la Juventus: da Bremer a Cambiaso e Thuram

Acquisti ma anche cessioni, qualcuna forse particolarmente dolorosa. Da qui passa il calciomercato della Juventus.
La mancata qualificazione in Champions League d'altronde è costata parecchi milioni di euro alla società bianconera che peraltro è già stata costretta a ricorrere al settlement agreement con l'UEFA per sistemare i conti.
I bianconeri insomma non possono fare il passo più lungo della gamba. Lo sanno bene, ovviamente, Carnevali e Massara che stanno operando con grande attenzione in queste settimane.
Ma ne è consapevole pure Luciano Spalletti che durante la sua prima conferenza stampa stagionale è stato piuttosto chiaro.