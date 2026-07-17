"Potremmo essere costretti a vendere qualcuno", chi può lasciare la Juventus: da Bremer a Cambiaso e Thuram

Ma chi sono i giocatori individuati come sacrificabili sull'altare del bilancio dalla Juventus?

Il primo nome è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e qualche mese fa aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di provare a vincere nel breve periodo.

Parole che secondo molti sapevano d'addio ai bianconeri anche se in realtà Bremer resterebbe volentieri a Torino. Anche perché di offerte concrete al momento non ne sono arrivate. E il sondaggio del Galatasaray nelle ultime ore non scalda particolarmente il centrale.

Un altro giocatore che Spalletti lascerebbe partire se necessario è Khephren Thuram. La crescita del francese, peraltro attualmente alle prese con un problema fisico, si è arrestata. E il tecnico vorrebbe un altro tipo di centrocampista, se possibile più esperto e con maggiore leadership rispetto al fratello dell'interista.

Piace, ad esempio, lo svincolato Kessié. Ma non è del tutto svanita neppure la pista che porta a Goretzka. Thuram inoltre ha parecchio mercato e la sua cessione garantirebbe una buona plusvalenza alla Juventus.