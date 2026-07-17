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Bremer Thuram ConceiçaoGOAL
Lelio Donato

"Potremmo essere costretti a vendere qualcuno", chi può lasciare la Juventus: da Bremer a Cambiaso e Thuram

Calciomercato
Juventus

Spalletti non ha escluso una cessione per ragioni di bilancio dopo la mancata qualificazione in Champions League. E allora chi può sacrificare la Juventus? I nomi caldi sono soprattutto tre, ma occhio alle sorprese.

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Acquisti ma anche cessioni, qualcuna forse particolarmente dolorosa. Da qui passa il calciomercato della Juventus.

La mancata qualificazione in Champions League d'altronde è costata parecchi milioni di euro alla società bianconera che peraltro è già stata costretta a ricorrere al settlement agreement con l'UEFA per sistemare i conti.

I bianconeri insomma non possono fare il passo più lungo della gamba. Lo sanno bene, ovviamente, Carnevali e Massara che stanno operando con grande attenzione in queste settimane.

Ma ne è consapevole pure Luciano Spalletti che durante la sua prima conferenza stampa stagionale è stato piuttosto chiaro.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SULLE CESSIONI

    "Sappiamo che il mercato è aperto e dobbiamo conviverci. Può succedere che parta qualche giocatore visto il non risultato finale dello scorso anno, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno.Ci faremo trovare pronti. Può essere anche che una sera alle 20 vi arrivi una notifica per un giocatore nuovo. Le società forti sanno un po' sorprendere qualche volta" ha dichiarato Spalletti di fatto anticipando una cessione eccellente.

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  • Thuram JuventusGetty Images

    BREMER E THURAM SUL MERCATO

    Ma chi sono i giocatori individuati come sacrificabili sull'altare del bilancio dalla Juventus?

    Il primo nome è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e qualche mese fa aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di provare a vincere nel breve periodo.

    Parole che secondo molti sapevano d'addio ai bianconeri anche se in realtà Bremer resterebbe volentieri a Torino. Anche perché di offerte concrete al momento non ne sono arrivate. E il sondaggio del Galatasaray nelle ultime ore non scalda particolarmente il centrale.

    Un altro giocatore che Spalletti lascerebbe partire se necessario è Khephren Thuram. La crescita del francese, peraltro attualmente alle prese con un problema fisico, si è arrestata. E il tecnico vorrebbe un altro tipo di centrocampista, se possibile più esperto e con maggiore leadership rispetto al fratello dell'interista.

    Piace, ad esempio, lo svincolato Kessié. Ma non è del tutto svanita neppure la pista che porta a Goretzka. Thuram inoltre ha parecchio mercato e la sua cessione garantirebbe una buona plusvalenza alla Juventus.

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  • CAMBIASO TRA I SACRIFICABILI

    E se alla fine il sacrificato fosse Andrea Cambiaso?

    L'esterno in realtà piace parecchio a Spalletti che lo ha sempre schierato e spesso pubblicamente difeso dalle critiche di tifosi o addetti ai lavori.

    "Se fa come dici tu con me non gioca più", aveva ad esempio risposto il tecnico a Giancarlo Marocchi che gli chiedeva se Cambiaso non andasse troppo in giro per il campo creando più confusione che benefici alla squadra.

    Nonostante questo il rendimento di Cambiaso nelle ultime stagioni non è stato all'altezza delle sue qualità. Ecco perché la cessione non è da escludere.

    Serve però un'offerta congrua al valore del giocatore, che viene ancora ritenuto alto dalla Juventus. Il nome di Cambiaso è stato accostato a vari club stranieri ma pure all'Inter che cerca ancora l'erede di Dumfries.

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  • David ConceicaoGetty Images

    CONCEICAO, YILDIZ, DAVID: COSA SUCCEDE

    Infine eccoci all'attacco, ovvero il reparto che sarà maggiormente rivoluzionato in questa sessione di mercato.

    Spalletti ha riaperto le porte a Vlahovic ma Carnevali intanto continua a trattare il ritorno di Kolo Muani e parla di Pellegrino col Parma, il tutto dopo aver già preso Ekhator.

    In uscita c'è sicuramente Openda e insieme a lui potrebbe partire dopo una sola stagione in bianconero pure Jonathan David. Il canadese non ha le caratteristiche che Spalletti chiede a un numero 9. E la sua cessione frutterebbe una plusvalenza in termini di bilancio.

    Diverso, molto diverso, il discorso relativo a Francisco Conceiçao. Il portoghese è stato uno dei punti fermi di Spalletti nei suoi primi mesi alla Juventus e dovrebbe esserlo anche nella prossima stagione. Ma se arrivasse un'offerta di quelle davvero irrinunciabili non è escluso che la società possa rivalutare la sua posizione.

    Nessun dubbio e nessun ripensamento invece sul futuro di Kenan Yildiz. Il turco era e resta l'unico vero incedibile. La Juventus non valuterà offerte per il numero 10 che ha recentemente rinnovato e viene ritenuto il punto fermo su cui ricostruire un ciclo vincente nel più breve tempo possibile.

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