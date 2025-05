Potenza-Picerno dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby lucano al primo turno playoff: Potenza e Picerno si sfidano al Viviani a caccia della qualificazione. Formazioni, canale tv e streaming.

Derby lucano nel primo turno dei playoff di Serie C NOW. Al Viviani andrà, infatti, in scena la sfida fra il Potenza e il Picerno. La squadra di Pietro De Giorgio ha chiuso al settimo posto della classifica del girone C, appena un gradino più su del Picerno di Francesco Tomei.

Il Potenza arriva all’appuntamento con due risultati a disposizione: al Picerno, per passare il turno, serve solo vincere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.