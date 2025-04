Potenza-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Potenza vs Catania

Serie C

Al Viviani Potenza e Catania si sfidano per il quinto posto del girone C: formazioni, canale tv e streaming.

Uno spareggio per il quinto posto. Nella domenica della 38^ giornata di Serie C NOW, si affronteranno Potenza e Catania.

Le squadre di De Giorgio e Toscano sono in lotta per il quinto posto del girone C: al momento Catania quinto a 50, Potenza settimo a 49, con il Benevento sesto, sempre a 49.

Chi vince al Viviani, dunque, può prendersi la miglior posizione possibile per la post-season, almeno per quanto riguarda la fase del girone.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.