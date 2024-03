Potenza-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Viviani arriva il Benevento: il Potenza cerca l’impresa per i playoff, giallorossi in piena corsa promozione.

Sarà quasi un derby quello fra Potenza e Benevento. Nel giovedì di Serie C va in scena il confronto fra lucani e sanniti, che corrono per obiettivi profondamente diversi.

Vuole i playoff la squadra di Marchionni: nell’ultimo turno è arrivato un pari beffardo contro il Sorrento, che ha raggiunto i rossoblu in pieno recupero.

Benevento, invece, lanciato all’inseguimento della Juve Stabia, con una striscia aperta di tre successi di fila.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.