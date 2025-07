Secondo quanto riportato da ‘A Bola’, il Manchester United si è fatto avanti per Gyokeres: intesa vicina con lo Sporting Lisbona.

Quella che sin qui è stata una delle vicende più clamorose raccontate da questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe regalare un finale a sorpresa.

Viktor Gyokeres potrebbe infatti sì approdare in Premier League, ma non per accasarsi all’Arsenal, bensì al Manchester United.

E’ questa la clamorosa indiscrezione riportata da ‘A Bola’, che parla di un’intesa molto vicina con lo Sporting Lisbona.