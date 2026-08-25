"Possiamo arrivare più in alto del terzo posto": la Roma di Dybala e Malen sogna in grande, obiettivo Scudetto?

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Il campionato appena iniziato ha per tutti una grande favorita, ma dietro l'Inter campione d'Italia in carica le gerarchie sono tutte da stabilire.
E la prima giornata ha già dato qualche segnale interessante. La squadra che ha più impressionato è stata anche l'ultima a scendere in campo, ovvero la Roma.
I giallorossi, che peraltro avevano sulla carta un impegno tutt'altro che agevole, hanno travolto la Fiorentina all'Olimpico con un netto 4-0.
La coppia Dybala-Malen si è ovviamente presa la copertina ma alle loro spalle sta crescendo una squadra che si candida a un ruolo da assoluta protagonista.