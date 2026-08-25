"Possiamo arrivare più in alto del terzo posto": la Roma di Dybala e Malen sogna in grande, obiettivo Scudetto?

Ma allora dove può arrivare realisticamente questa Roma?

Siamo solo alla prima giornata di campionato, certo, ma la prestazione della squadra giallorossa contro la Fiorentina è stata impressionante per intensità, qualità e cattiveria agonistica.

Tanto che pure Gasperini non è riuscito stavolta a contenere troppo l'entusiasmo: "La mentalità è quello che mi dà più soddisfazione. Hanno iniziato la stagione come l’hanno finita. Ora ci conosciamo meglio, ma l’atteggiamento in allenamento e in partita è sempre straordinario. Ci sono giocatori che hanno fatto di tutto per rimanere alla Roma e anche per arrivarci, compreso Mora che ha fatto davvero di tutto per venire qui. Quest’anno la cosa bella è che stiamo mettendo i giocatori giusti al momento giusto. Castro, Mora, Molina, Kouleriakis sono ottimi acquisti ma non abbiamo ancora completato".

In conferenza poi il tecnico non si è sbilanciato sul reale obiettivo stagionale della sua Roma: "Non posso dire dove arriverà la Roma perché bisogna vedere che valore hanno gli avversari, lo scopriremo più avanti e capiremo dove potremo arrivare. Di certo sono felice di questa squadra, ha coesione e qualità. Partiamo ovviamente più avanti rispetto a un anno fa. La partenza di oggi è di certo positiva".

Dybala, invece, ha già spostato l'asticella più in alto rispetto alla scorsa stagione: "Il terzo posto è migliorabile? Sicuramente, ci sono due posti sopra. Lavoreremo per dare il massimo e poter fare di più".