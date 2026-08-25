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AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

"Possiamo arrivare più in alto del terzo posto": la Roma di Dybala e Malen sogna in grande, obiettivo Scudetto?

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Roma
Roma vs Fiorentina
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La coppia Dybala-Malen ha impressionato al debutto in campionato contro la Fiorentina. Gasperini li esalta mentre l'argentino non pone limiti alla Roma: dove possono arrivare i giallorossi?

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Il campionato appena iniziato ha per tutti una grande favorita, ma dietro l'Inter campione d'Italia in carica le gerarchie sono tutte da stabilire.

E la prima giornata ha già dato qualche segnale interessante. La squadra che ha più impressionato è stata anche l'ultima a scendere in campo, ovvero la Roma.

I giallorossi, che peraltro avevano sulla carta un impegno tutt'altro che agevole, hanno travolto la Fiorentina all'Olimpico con un netto 4-0.

La coppia Dybala-Malen si è ovviamente presa la copertina ma alle loro spalle sta crescendo una squadra che si candida a un ruolo da assoluta protagonista.

  • DYBALA-MALEN, UNA COPPIA DA SCUDETTO

    Nell'analisi non possiamo che iniziare anche noi dalla coppia che fa sognare i tifosi della Roma.

    Paulo Dybala contro la Fiorentina ha fornito tre assist, uno più bello dell'altro. Ma soprattutto ha mostrato una condizione fisica che non si vedeva da tempo.

    Negli ultimi anni la Joya ha spesso dovuto combattere con problemi di varia natura che ne hanno limitato il rendimento. La classe però è rimasta intatta. Non a caso Gasperini ha insistito a lungo con la società per ottenere a tutti i costi il rinnovo dell'argentino.

    L'intesa con Malen, invece, è stata naturale fin da subito. E sembra destinata a crescere col passare delle settimane. L'olandese, dopo un Mondiale deludente, è ripartito da dove aveva lasciato. Segnando, a raffica.

    Ora i suoi goal con la Roma in Serie A sono saliti a 17 in sole 19 partite giocate. Nessuno aveva fatto meglio: Malen ha superato perfino Gabriel Omar Batistuta, che si era fermato a 15.

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  • UN MERCATO INTELLIGENTE

    La crescita della Roma passa anche da un mercato non sempre facile ma sicuramente intelligente.

    I giallorossi non hanno comprato tanto per farlo ma con l'obiettivo di mettere a disposizione di Gasperini gli interpreti migliori per la sua idea di calcio.

    Sono così arrivati un vice Malen di livello assoluto e dal potenziale ancora in parte inespresso come Santiago Castro, ma soprattutto un giovanissimo talento destinato a fare parlare di sé molto a lungo: Rodrigo Mora.

    Gasperini lo ha subito schierato titolare alle spalle di Malen sul centrosinistra. E solo una grandissima parata di De Gea nel primo tempo gli ha negato la gioia del goal al debutto in giallorosso.

    La rosa è stata poi completata con Molina, Koulierakis e Oosterwolde che nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale. Ma potrebbe non essere ancora finita.

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  • NESSUNA CESSIONE

    All'inizio dell'estate il maggiore timore dei tifosi giallorossi era quello di perdere almeno un big.

    La Roma d'altronde deve rispettare i rigidi paletti imposti dal Fair Play Finanziario ma, nonostante questo, D'Amico è riuscito a trattenere tutti i gioielli.

    Mancini ha preferito rinnovare piuttosto che cedere alla corte dell'Inter. In difesa è rimasto anche Ndicka, così come non si sono mossi Wesley e soprattutto Manu Konè. Il francese sembrava destinato a partire ma alla fine resterà a Trigoria.

    I rinnovi di Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e soprattutto Paulo Dybala hanno fatto il resto.

    La Roma insomma riparte nel segno delle novità ma soprattutto di una continuità necessaria per dare seguito a quanto fatto nella scorsa stagione col ritorno in Champions League.

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  • DOVE PUÒ ARRIVARE?

    Ma allora dove può arrivare realisticamente questa Roma?

    Siamo solo alla prima giornata di campionato, certo, ma la prestazione della squadra giallorossa contro la Fiorentina è stata impressionante per intensità, qualità e cattiveria agonistica.

    Tanto che pure Gasperini non è riuscito stavolta a contenere troppo l'entusiasmo: "La mentalità è quello che mi dà più soddisfazione. Hanno iniziato la stagione come l’hanno finita. Ora ci conosciamo meglio, ma l’atteggiamento in allenamento e in partita è sempre straordinario. Ci sono giocatori che hanno fatto di tutto per rimanere alla Roma e anche per arrivarci, compreso Mora che ha fatto davvero di tutto per venire qui. Quest’anno la cosa bella è che stiamo mettendo i giocatori giusti al momento giusto. Castro, Mora, Molina, Kouleriakis sono ottimi acquisti ma non abbiamo ancora completato".

    In conferenza poi il tecnico non si è sbilanciato sul reale obiettivo stagionale della sua Roma: "Non posso dire dove arriverà la Roma perché bisogna vedere che valore hanno gli avversari, lo scopriremo più avanti e capiremo dove potremo arrivare. Di certo sono felice di questa squadra, ha coesione e qualità. Partiamo ovviamente più avanti rispetto a un anno fa. La partenza di oggi è di certo positiva".

    Dybala, invece, ha già spostato l'asticella più in alto rispetto alla scorsa stagione: "Il terzo posto è migliorabile? Sicuramente, ci sono due posti sopra. Lavoreremo per dare il massimo e poter fare di più".

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