Portogallo-Uzbekistan 5-0, pagelle e tabellino: Cristiano Ronaldo l'uomo dei record, doppietta ai Mondiali a 41 anni, la risposta che tutti aspettavano. E c'è gloria anche per Leao...

Doveva essere la partita del riscatto di Cristiano Ronaldo. E lo è stata, indubbiamente. Tutti lo stavano aspettando e lui ha risposto, prima con un'esultanza rabbiosa, per certi versi inedita. Poi con il suo solito 'siuum', più liberatorio che mai, accompagnato da tutto lo stadio di Houston.

L'Uzbekistan ha retto meno di quanto si potesse pensare l'onda d'urto portoghese e la fame di CR7, a caccia di record, gli ennesimi. Così è diventatoil primo giocatore nella storia del calcio a trovare il goal in sei diverse edizioni dei Mondiali. Così ha staccato Eusebio come miglior marcatore all-time portoghese in Coppa del Mondo.

Così si è preso la sua rivincita dopo tante, forse troppe, critiche. Così, a 41 anni (nessuno aveva mai segnato una doppietta ai Mondiali a quest'età, altro record), ha trascinato sempre e comunque il Portogallo, nonostante i tifosi, stando a un sondaggio pubblicato dal quotidiano portoghese 'A Bola', non lo volessero neppure in campo dal primo minuto contro l'Uzbekistan.