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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Marco Trombetta

Portogallo-Uzbekistan 5-0, pagelle e tabellino: Cristiano Ronaldo l'uomo dei record, doppietta ai Mondiali a 41 anni, la risposta che tutti aspettavano. E c'è gloria anche per Leao...

Coppa del Mondo
Portogallo vs Uzbekistan
Portogallo
Uzbekistan

Doppietta contro l'Uzbekistan e critiche zittite: Cristiano Ronaldo si presenta ai Mondiali scrivendo ancora una volta la storia, con un record dietro l'altro. E nella giornata di CR7 c'è gloria anche per Rafa Leao.

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Doveva essere la partita del riscatto di Cristiano Ronaldo. E lo è stata, indubbiamente. Tutti lo stavano aspettando e lui ha risposto, prima con un'esultanza rabbiosa, per certi versi inedita. Poi con il suo solito 'siuum', più liberatorio che mai, accompagnato da tutto lo stadio di Houston.

L'Uzbekistan ha retto meno di quanto si potesse pensare l'onda d'urto portoghese e la fame di CR7, a caccia di record, gli ennesimi. Così è diventatoil primo giocatore nella storia del calcio a trovare il goal in sei diverse edizioni dei Mondiali. Così ha staccato Eusebio come miglior marcatore all-time portoghese in Coppa del Mondo.

Così si è preso la sua rivincita dopo tante, forse troppe, critiche. Così, a 41 anni (nessuno aveva mai segnato una doppietta ai Mondiali a quest'età, altro record), ha trascinato sempre e comunque il Portogallo, nonostante i tifosi, stando a un sondaggio pubblicato dal quotidiano portoghese 'A Bola', non lo volessero neppure in campo dal primo minuto contro l'Uzbekistan.

  • PAGELLE PORTOGALLO-UZBEKISTAN

    VOTI PORTOGALLO: Diogo Costa 6; Cancelo 6,5 (46' Semedo 6,5), Ruben Dias 6, Veiga 6, Nuno Mendes 7; Bruno Fernandes 7, Vitinha 6,5 (83' Leao 6,5), Joao Neves 6 (76' Silva 6); Joao Felix 6 (64' Trincao 6), Ronaldo 7,5, Pedro Neto 6 (46' Conceicao 6)

    VOTI UZBEKISTAN: Nematov 5,5; Karimov 5,5 (92' Jiyanov sv), Khusanov 4,5, Ashurmatov 5, Abdullaev 5, Nasrullaev 5,5 (46' Alizhonov 5,5); Fayzullaev 6 (73' Sergeev 6), Shukurov 5,5 (92' Esanov sv), Ganiev 6, Xamrobekov 5 (46' Mozgovoy 5,5); Shomurodov 5,5

    Inutile dire che la copertina è tutta per CR7. Rabbia, fame, tutta messa in campo fino all'ultimo minuto. Doppietta e tripletta sfiorata più di una volta, col portiere uzbeko Nematov protagonista di cappellate clamorose ma anche grandi parate. Bruno Fernandes disegna calcio in mezzo al campo e anche Vitinha torna ad avvicinarsi ai suoi livelli. Nella giornata di Ronaldo c'è gloria anche per Leao: il pallone di Semedo (entrato benissimo) in realtà era per CR7, ma una deviazione ha favorito il 10 del Milan che in qualche modo, anche lui, ha avuto il suo piccolo riscatto.

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  • TABELLINO PORTOGALLO-UZBEKISTAN 5-0

    Marcatori: 6' Ronaldo, 17' Nuno Mendes, 39' Ronaldo, 60' aut. Khusanov, 87' Leao

    PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo (46' Semedo), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha (83' Leao), Joao Neves (76' Silva); Joao Felix (64' Trincao), Ronaldo, Pedro Neto (46' Conceicao). Ct Martinez

    UZBEKISTAN (5-4-1): Nematov; Karimov (92' Jiyanov), Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev, Nasrullaev (46' Alizhonov); Fayzullaev (73' Sergeev), Shukurov (92' Esanov), Ganiev, Xamrobekov (46' Mozgovoy); Shomurodov. Ct Cannavaro

    Arbitro: Jayed

    Ammoniti: Xamrobekov, Veiga

    Espulsi: nessuno

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