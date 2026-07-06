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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gambino

Portogallo-Spagna 0-1, pagelle e tabellino: Ronaldo non lascia il segno, Nuno Mendes limita Yamal, Ferran Torres e Merino decisivi dalla panchina, Leao non incide

Coppa del Mondo
Portogallo vs Spagna
Portogallo
Spagna

Con un goal di Mikel Merino la Spagna vola ai quarti di finale, eliminando il Portogallo di Cristiano Ronaldo, al suo ultimo Mondiale.

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Finisce il Mondiale del Portogallo, si chiude l'era Cristiano Ronaldo in Nazionale: a Dallas è la Spagna a spuntarla, in quella che è sembrata la prima finale anticipata del torneo: la squadra di de la Fuente supera 1-0 i lusitani, al termine di una partita ostica, equilibrata, decisa nei minuti di recupero da un goal di Mikel Merino.

In avvio la Spagna ha subito una ghiotta chance per sbloccare la partita: minuto 8, Dani Olmo disegna una traccia visionaria per mettere Oyarzabal a tu per tu con Diogo Costa ma il capitano della Real Sociedad, solitamente infallibile in Nazionale, incrocia troppo il diagonale col sinistro, sprecando quella che sarà la miglior occasione della serata per le Furie Rosse.

A Dallas regna l'equilibrio e i due uomini più attesi non brillano: Lamine Yamal è limitato dalla marcatura attenta di Nuno Mendes (che colpisce anche una traversa in una, Cristiano Ronaldo non viene servito a dovere dai compagni e si ritrova a forzare qualche conclusione pur di provare a rendersi pericoloso.

Ed è dalla panchina che i due ct cercano le armi per sbloccare la partita: Martinez si gioca prima la carta Leao e poi inserisce anche Bernardo Silva e Conceiçao; de la Fuente si affida a Ferran Torres, Fabian Ruiz e Merino. Ed è proprio sull'asse Torres-Merino che nasce il goal-partita: filtrante dell'attaccante del Barcellona per il centrocampista dell'Arsenal, che infila Diogo Costa col sinistro mandando la Spagna ai quarti di finale.

  • PAGELLE PORTOGALLO-SPAGNA

    Non la partita che sognava Cristiano Ronaldo (5), che lascia il Mondiale dopo una prestazione sottotono: poco servito dai compagni ma anche mai in grado di rendersi davvero pericoloso.

    Portogallo che perde troppo presto uno dei suoi protagonisti: fino al momento dell'infortunio, Nuno Mendes (6,5) era stato uno dei migliori in campo, limitando Yamal negli uno contro uno e facendosi apprezzare anche in fase offensiva. Non incide Leao, che prova un paio di sgroppate dopo il suo ingresso ma senza costrutto.

    Nella Spagna, serata non esaltante per Lamine Yamal (5,5), contenuto da Nuno Mendes e Semedo, e per Oyarzabal (5), che in avvio spreca una clamorosa occasione per sbloccare la partita. Decisivi gli ingressi dalla panchina di Ferran Torres (7) e Mikel Merino (7), che confezionano il goal-vittoria: da applausi il filtrante dell'attaccante del Barcellona.

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa 6,5; Cancelo 6 (71' Dalot 5,5), Dias 6, Veiga 6,5, Nuno Mendes 6,5 (56' Semedo 6); Vitinha 6 (83' Bernardo Silva sv), Joao Neves 6,5; Pedro Neto 5,5 (83' Conceiçao sv), Bruno Fernandes 6, Joao Felix 6 (71' Leao 5,5); Ronaldo 5. CT: Martinez.

    SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Pedro Porro 6,5, Cubarsi 7, Laporte 6, Cucurella 6; Rodri 6,5, Pedri 6 (85' Merino 7); Lamine Yamal 5,5, Dani Olmo 6,5 (85' Fabian Ruiz sv), Alex Baena 6 (75' Ferran Torres 7); Oyarzabal 5 (97' Borja Iglesias sv). CT: De La Fuente

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  • TABELLINO PORTOGALLO-SPAGNA

    PORTOGALLO-SPAGNA 0-1

    Marcatori: 91' Merino

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa 6,5; Cancelo 6 (71' Dalot 5,5), Dias 6, Veiga 6,5, Nuno Mendes 6,5 (56' Semedo 6); Vitinha 6 (83' Bernardo Silva sv), Joao Neves 6,5; Pedro Neto 5,5 (83' Conceiçao sv), Bruno Fernandes 6, Joao Felix 6 (71' Leao 5,5); Ronaldo 5. CT: Martinez.

    SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Pedro Porro 6,5, Cubarsi 7, Laporte 6, Cucurella 6; Rodri 6,5, Pedri 6 (85' Merino 7); Lamine Yamal 5,5, Dani Olmo 6,5 (85' Fabian Ruiz sv), Alex Baena 6 (75' Ferran Torres 7); Oyarzabal 5 (97' Borja Iglesias sv). CT: De La Fuente

    Arbitro: Taylor (Inghilterra)

    Ammoniti: Bernardo Silva, Veiga, Ferran Torres

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