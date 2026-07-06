Portogallo-Spagna 0-1, pagelle e tabellino: Ronaldo non lascia il segno, Nuno Mendes limita Yamal, Ferran Torres e Merino decisivi dalla panchina, Leao non incide

Finisce il Mondiale del Portogallo, si chiude l'era Cristiano Ronaldo in Nazionale: a Dallas è la Spagna a spuntarla, in quella che è sembrata la prima finale anticipata del torneo: la squadra di de la Fuente supera 1-0 i lusitani, al termine di una partita ostica, equilibrata, decisa nei minuti di recupero da un goal di Mikel Merino.

In avvio la Spagna ha subito una ghiotta chance per sbloccare la partita: minuto 8, Dani Olmo disegna una traccia visionaria per mettere Oyarzabal a tu per tu con Diogo Costa ma il capitano della Real Sociedad, solitamente infallibile in Nazionale, incrocia troppo il diagonale col sinistro, sprecando quella che sarà la miglior occasione della serata per le Furie Rosse.

A Dallas regna l'equilibrio e i due uomini più attesi non brillano: Lamine Yamal è limitato dalla marcatura attenta di Nuno Mendes (che colpisce anche una traversa in una, Cristiano Ronaldo non viene servito a dovere dai compagni e si ritrova a forzare qualche conclusione pur di provare a rendersi pericoloso.

Ed è dalla panchina che i due ct cercano le armi per sbloccare la partita: Martinez si gioca prima la carta Leao e poi inserisce anche Bernardo Silva e Conceiçao; de la Fuente si affida a Ferran Torres, Fabian Ruiz e Merino. Ed è proprio sull'asse Torres-Merino che nasce il goal-partita: filtrante dell'attaccante del Barcellona per il centrocampista dell'Arsenal, che infila Diogo Costa col sinistro mandando la Spagna ai quarti di finale.