Portogallo-Spagna 7-5 d.c.r., pagelle e tabellino: Nuno Mendes incontenibile, Morata sbaglia dal dischetto, la Nations League è lusitana

Seconda Nations League in bacheca per il Portogallo: Spagna battuta ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Decisivo l'errore di Morata.

A sei anni dal primo trionfo, il Portogallo si ripete in Nations League: la finale di Monaco di Baviera sorride ai lusitani, vittoriosi ai rigori che invece risultano indigesti alla Spagna, carnefice nel 2023 proprio dal dischetto della Croazia.

L'intento dei ragazzi 'terribili' di de la Fuente è chiaro fin dalle prime battute, di netta marca spagnola. Pedri e Nico Williams mandano dei segnali alla porta di Diogo Costa, poi c'è spazio per il solito possesso atto a minare le certezze degli avversari: sorpresi al 21' dall'insospettabile Zubimendi, che chiude al meglio un'azione da lui avviata. Il vantaggio delle 'Furie Rosse' sembra il preludio a un match a senso unico, ma Nuno Mendes non è di questo avviso: suo il diagonale vincente che al 26' riequilibra il punteggio. L'inerzia cambia nuovamente padrone a pochi secondi dall'intervallo: stavolta è Oyarzabal a battere Diogo Costa in uscita, anche se a prendersi la scena è soprattutto l'assist al bacio di un ispiratissimo Pedro.

La Spagna prova ad addormentare il ritmo generale con un prolungato palleggio ma, proprio come nel primo tempo, all'ora di gioco è il Portogallo a colpire quando meno te lo aspetti: percussione di uno scatenato Nuno Mendes e assist (sporcato da una deviazione) per la zampata ravvicinata di Cristiano Ronaldo, sempre più recordman della sua nazionale. Al match si iscrive anche Isco, tornato a vestire la maglia della 'Roja' dopo sei anni: sul suo destro è ottima la risposta di Diogo Costa. A ridosso del 90' ecco il forfait fisico di Cristiano Ronaldo: Martinez lo richiama in panchina per inserire Ramos. Nel recupero c'è spazio anche per il volo di Unai Simon sulla punizione insidiosissima di Bruno Fernandes che prolunga la sfida ai supplementari.

Semedo ha sul sinistro la palla del 3-2 ma se la calcia addosso, scintille tra Nuno Mendes e Baena con Scharer che ammonisce entrambi. La tensione si taglia a fette, nessuno si sbilancia più di tanto per timore di mandare all'aria tutto: la Nations League si decide ai calci di rigore.

Dal dischetto segnano tutti, fatta eccezione per Morata che si fa intuire il tiro da Diogo Costa: Ruben Neves non fallisce il suo tentativo e fa scattare la festa portoghese, guidata da uno scatenato Cristiano Ronaldo.