Porto-Napoli 4-1, pagelle e tabellino: McTominay non basta, Gabri Veiga segna e brilla, Gimenez entra bene, delude Anguissa, Hojlund non punge, espulso Rafa Marin

Seconda sconfitta consecutiva, terza in quattro partite di Champions League per il Napoli che perde 4-1 contro il Porto e vede complicarsi ulteriormente il suo cammino europeo. Gravi disattenzioni sui calci piazzati per gli uomini di Allegri, bene invece gli uomini di Farioli.
I padroni di casa partono fortissimo ma il goal di Pepe viene annullato per fuorigioco. Il vantaggio del Porto arriva poco dopo quando Bednarek stacca tutto solo di testa sugli sviluppi di un corner.
Il Napoli prova a reagire e alza il baricentro schiacciando i portoghesi nella loro metà campo. A segnare il pareggio prima dell'intervallo è McTominay, fino a quel momento non particolarmente brillante dopo un miracolo di Diogo Costa su Hojlund.
Nella ripresa però la squadra di Farioli spinge alla ricerca del vantaggio. Meret salva su Rosario, poi Gabri Veiga colpisce la traversa prima di beffare il portiere del Napoli sotto le gambe sfruttando l'assist dell'ex Milan Gimenez. Nel finale altro goal su corner, stavolta stacca Kiwior ancora colpevolmente dimenticato dalla difesa di Allegri.
Poi fallo da rigore e rosso per Rafa Marin: Samu dal dischetto non sbaglia, finisce 4-1.