Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Porto v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Lelio Donato

Porto-Napoli 4-1, pagelle e tabellino: McTominay non basta, Gabri Veiga segna e brilla, Gimenez entra bene, delude Anguissa, Hojlund non punge, espulso Rafa Marin

Champions League
FC Porto vs Napoli
Match report
FC Porto
Napoli

Il Napoli perde la terza partita su quattro in Champions League, contro il Porto non basta il momentaneo pareggio di McTominay a fine primo tempo: finisce 4-1. Nella ripresa gli uomini di Farioli conquistano la vittoria con Gabri Veiga protagonista.

Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Top Mercoledì
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata

✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa

✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)

Prezzo mensile da4,99 € al mese
Copertura Totale
Sky Italia

Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
Flessibilità Streaming
NOW TV

NOW

✅ Accede all'intero palinsesto europeo targato Sky senza parabola o decoder

✅ Include Formula 1, MotoGP, tennis internazionale e Serie A TIM

✅ Attivazione immediata e compatibilità su smart TV, PC, tablet e console

Prezzo mensile da14,99 € al mese
Pubblicità
Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

VSC

VSC

Primeira Liga

08 nov 2026

POR

POR

Seconda sconfitta consecutiva, terza in quattro partite di Champions League per il Napoli che perde 4-1 contro il Porto e vede complicarsi ulteriormente il suo cammino europeo. Gravi disattenzioni sui calci piazzati per gli uomini di Allegri, bene invece gli uomini di Farioli.

I padroni di casa partono fortissimo ma il goal di Pepe viene annullato per fuorigioco. Il vantaggio del Porto arriva poco dopo quando Bednarek stacca tutto solo di testa sugli sviluppi di un corner.

Il Napoli prova a reagire e alza il baricentro schiacciando i portoghesi nella loro metà campo. A segnare il pareggio prima dell'intervallo è McTominay, fino a quel momento non particolarmente brillante dopo un miracolo di Diogo Costa su Hojlund.

Nella ripresa però la squadra di Farioli spinge alla ricerca del vantaggio. Meret salva su Rosario, poi Gabri Veiga colpisce la traversa prima di beffare il portiere del Napoli sotto le gambe sfruttando l'assist dell'ex Milan Gimenez. Nel finale altro goal su corner, stavolta stacca Kiwior ancora colpevolmente dimenticato dalla difesa di Allegri.

Poi fallo da rigore e rosso per Rafa Marin: Samu dal dischetto non sbaglia, finisce 4-1.

  • PAGELLE PORTO-NAPOLI

    Alberto Costa (6.5) spinge tanto, Bednarek (6.5) e Kiwior (6.5) sono decisivi nell'area avversaria, brilla la stella di Gabri Veiga (7.5), Andrè Silva (5.5) mai pericoloso, Samu (6.5) entra bene e segna su rigore, assist di Gimenez (6.5).

    Beukema (5) piazzato male, Rafa Marin (4.5) si fa buttare fuori, Anguissa (5) sottotono, McTominay (6.5) fa il goal e poco altro, De Bruyne (6) cala alla distanza, Hojlund (5.5) non fa male.

    PORTO (4-3-3): Diogo Costa 6.5; Alberto Costa 6.5, Bednarek 6.5, Kiwior 6.5, Martim Fernandes 5.5 (67' Zaidu 6); Froholdt 6, Rosario 6.5, Gabri Veiga 7.5 (78' Hwang-In Beom 6) ; Pepe 6.5 (78' Fofana 6), André Silva 5.5 (56' Samu 6.5), Borja Sainz 5.5 (67' Gimenez 6.5). All. Farioli

    NAPOLI (3-5-1-1): Meret 5.5; Beukema 5, Rrahmani 5.5, Rafa Marín 4.5; Politano 6 (82' Lucca sv), Anguissa 5 (79' Lang 5.5), Gilmour 6, McTominay 6.5, Vergara 5.5 (79' Giovane 5.5); De Bruyne 6; Hojlund 5.5. All. Allegri

  • TABELLINO PORTO-NAPOLI

    PORTO-NAPOLI 4-1

    Marcatori: 11' Bednarek, 43' McTominay, 71' Gabri Veiga, 80' Kiwior, 90' rig. Samu

    PORTO (4-3-3): Diogo Costa 6.5; Alberto Costa 6.5, Bednarek 6.5, Kiwior 6.5, Martim Fernandes 5.5 (67' Zaidu 6); Froholdt 6, Rosario 6.5, Gabri Veiga 7.5 (78' Hwang-In Beom 6) ; Pepe 6.5 (78' Fofana 6), André Silva 5.5 (56' Samu 6.5), Borja Sainz 5.5 (67' Gimenez 6.5). All. Farioli

    NAPOLI (3-5-1-1): Meret 5.5; Beukema 5, Rrahmani 5.5, Rafa Marín 5.5; Politano 6 (82' Lucca sv), Anguissa 5 (79' Lang 6), Gilmour 6, McTominay 6.5, Vergara 5.5 (79' Giovane 6); De Bruyne 6; Hojlund 5.5. All. Allegri

    Arbitro: Oliver (Ing)

    Ammoniti: Vergara, Anguissa, Rrhamani, McTominay, Veiga

    Espulsi: Rafa Marin all'89'

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

VSC

VSC

Primeira Liga

08 nov 2026

POR

POR