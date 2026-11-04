Porto-Napoli 4-1, pagelle e tabellino: McTominay non basta, Gabri Veiga segna e brilla, Gimenez entra bene, delude Anguissa, Hojlund non punge, espulso Rafa Marin

Alberto Costa (6.5) spinge tanto, Bednarek (6.5) e Kiwior (6.5) sono decisivi nell'area avversaria, brilla la stella di Gabri Veiga (7.5), Andrè Silva (5.5) mai pericoloso, Samu (6.5) entra bene e segna su rigore, assist di Gimenez (6.5).

Beukema (5) piazzato male, Rafa Marin (4.5) si fa buttare fuori, Anguissa (5) sottotono, McTominay (6.5) fa il goal e poco altro, De Bruyne (6) cala alla distanza, Hojlund (5.5) non fa male.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa 6.5; Alberto Costa 6.5, Bednarek 6.5, Kiwior 6.5, Martim Fernandes 5.5 (67' Zaidu 6); Froholdt 6, Rosario 6.5, Gabri Veiga 7.5 (78' Hwang-In Beom 6) ; Pepe 6.5 (78' Fofana 6), André Silva 5.5 (56' Samu 6.5), Borja Sainz 5.5 (67' Gimenez 6.5). All. Farioli

NAPOLI (3-5-1-1): Meret 5.5; Beukema 5, Rrahmani 5.5, Rafa Marín 4.5; Politano 6 (82' Lucca sv), Anguissa 5 (79' Lang 5.5), Gilmour 6, McTominay 6.5, Vergara 5.5 (79' Giovane 5.5); De Bruyne 6; Hojlund 5.5. All. Allegri