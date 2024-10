Porto-Braga, al raccattapalle il premio di migliore in campo: cosa è successo

La sua scaltrezza è stata decisiva per permettere al Porto di segnare il goal del 2-1: il premio di migliore in campo va a un giovane raccattapalle.

Estadio Do Dragão, domenica sera. In campo il Porto sfida il Braga in un match che mette in palio tre punti importanti per le zone alte della classifica.

Tanti i campioni in campo, da Galeno a Pepe, ma il premio di migliore in campo – molto probabilmente per la prima volta assoluta – non va a uno dei calciatori che sono scesi sul rettangolo di gioco.

A ricevere il riconoscimento di MVP del match è un raccattapalle, che con la sua intuizione e scaltrezza ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria per 2-1 del Porto, che grazie a questo successo resta in scia dello Sporting capolista (avanti di tre punti).