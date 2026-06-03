Getty
Portieri titolari Mondiali 2026: le gerarchie tra i pali di tutte le nazionali, chi sono i primi, secondi e terzi
Pubblicità
MONDIALI 2026, I PORTIERI TITOLARI
- Portiere titolare Algeria: Zidane
- Portiere titolare Arabia Saudita: Al-Adiqi
- Portiere titolare Argentina: Martinez
- Portiere titolare Australia: Ryan
- Portiere titolare Austria: Schlager
- Portiere titolare Belgio: Courtois
- Portiere titolare Bosnia: Vasilj
- Portiere titolare Brasile: Alisson
- Portiere titolare Canada: Crepeau
- Portiere titolare Capo Verde: Vozinha
- Portiere titolare Colombia: Montero
- Portiere titolare Corea del Sud: Kim
- Portiere titolare Costa d'Avorio: Fofana
- Portiere titolare Curacao: Room
- Portiere titolare Croazia: Livakovic
- Portiere titolare Ecuador: Galindez
- Portiere titolare Egitto: El-Shenawy
- Portiere titolare Francia: Maignan
- Portiere titolare Germania: Neuer
- Portiere titolare Ghana: Asare
- Portiere titolare Giappone: Suzuki
- Portiere titolare Giordania: Abulaila
- Portiere titolare Haiti: Placide
- Portiere titolare Inghilterra: Pickford
- Portiere titolare Iran: Beyranvand
- Portiere titolare Iraq: Hassan
- Portiere titolare Marocco: Bono
- Portiere titolare Messico: Rangel
- Portiere titolare Norvegia: Nyland
- Portiere titolare Nuova Zelanda: Crocombe
- Portiere titolare Olanda: Verbruggen
- Portiere titolare Panama: Mosquera
- Portiere titolare Paraguay: Gill
- Portiere titolare Portogallo: Diogo Costa
- Portiere titolare Qatar: Barsham
- Portiere titolare Repubblica Ceca: Kovar
- Portiere titolare Repubblica Democratica del Congo: Mpasi
- Portiere titolare Scozia: Gordon
- Portiere titolare Senegal: Mendy
- Portiere titolare Spagna: Unai Simon
- Portiere titolare Stati Uniti: Freese
- Portiere titolare Sudafrica: Williams
- Portiere titolare Svezia: Nordfeldt
- Portiere titolare Svizzera: Kobel
- Portiere titolare Tunisia: Dahmen
- Portiere titolare Turchia: Cakir
- Portiere titolare Uruguay: Rochet
- Portiere titolare Uzbekistan: Nematov
Neuer è tornato in nazionale per questi Mondiali e sarà sicuramente il titolare della Germania. Zero dubbi anche per quanto riguarda Courtois nel Belgio. Nella Colombia, Montero ha scalzato definitivamente Ospina, così come nell'Uruguay il titolare è Rochet e non Ospina.
Stesso discorso per il Messico, il totem Ochoa questa volta lascerà spazio a Rangel. Nella Norvegia confermato l'esperto Nyland, davanti a Selvik, così come Kovar è il titolare della Repubblica Ceca, con Hornicek secondo. Ballottaggio nel Canada tra Crepeau, favorito, e St. Clair.
MONDIALI 2026, I SECONDI PORTIERI
- Secondo portiere Argentina: Rulli
- Secondo portiere Belgio: Lammens
- Secondo portiere Brasile: Ederson
- Secondo portiere: Francia: Samba
- Secondo portiere Germania: Nubel
- Secondo portiere Inghilterra: Trafford
- Secondo portiere Olanda: Flekken
- Secondo portiere Portogallo: Rui Silva
- Secondo portiere Spagna: Raya
Analizziamo i secondi portieri delle nazionali più importanti. Dietro il Dibu Martinez, nell'Argentina, c'è Rulli, più impiegato rispetto a Musso come alternativa. Stesso discorso vale per Flekken nell'Olanda: senza Verbruggen toccherebbe a lui e non a Roefs. Nella Germania il secondo è senza dubbio Nubel alle spalle di Neuer, così come Ederson nel Brasile dietro il titolare Alisson e Raya nella Spagna alle spalle di Unai Simon.
Qualche dubbio in più per quanto riguarda Francia, Inghilterra e Portogallo. Nei Bleus il titolare è Maignan e come secondo il designato è Samba, che ha giocato anche in amichevole contro la Colombia. Tra le fila inglesi, dietro Pickford, il dubbio è tra Henderson (che ha giocato l'ultima gara ufficiale) e Trafford (impiegato però in amichevole a maggio). Nei lusitani, alle spalle di Diogo Costa, anche in questo caso il ballottaggio è aperto tra Rui Silva e José Sa, entrambi impiegati da Martinez nelle amichevoli pre Mondiale.
- PubblicitàPubblicità