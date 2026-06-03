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Emi Martinez Argentina 2026Getty
Marco Trombetta

Portieri titolari Mondiali 2026: le gerarchie tra i pali di tutte le nazionali, chi sono i primi, secondi e terzi

Coppa del Mondo
Fantacalcio

Primi, secondi e terzi portieri dei Mondiali 2026: chi gioca titolare tra i pali, le gerarchie delle 48 nazionali.

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  • MONDIALI 2026, I PORTIERI TITOLARI

    - Portiere titolare Algeria: Zidane

    - Portiere titolare Arabia Saudita: Al-Adiqi

    - Portiere titolare Argentina: Martinez

    - Portiere titolare Australia: Ryan

    - Portiere titolare Austria: Schlager

    - Portiere titolare Belgio: Courtois

    - Portiere titolare Bosnia: Vasilj

    - Portiere titolare Brasile: Alisson

    - Portiere titolare Canada: Crepeau

    - Portiere titolare Capo Verde: Vozinha

    - Portiere titolare Colombia: Montero

    - Portiere titolare Corea del Sud: Kim

    - Portiere titolare Costa d'Avorio: Fofana

    - Portiere titolare Curacao: Room

    - Portiere titolare Croazia: Livakovic

    - Portiere titolare Ecuador: Galindez

    - Portiere titolare Egitto: El-Shenawy

    - Portiere titolare Francia: Maignan

    - Portiere titolare Germania: Neuer

    - Portiere titolare Ghana: Asare

    - Portiere titolare Giappone: Suzuki

    - Portiere titolare Giordania: Abulaila

    - Portiere titolare Haiti: Placide

    - Portiere titolare Inghilterra: Pickford

    - Portiere titolare Iran: Beyranvand

    - Portiere titolare Iraq: Hassan

    - Portiere titolare Marocco: Bono

    - Portiere titolare Messico: Rangel

    - Portiere titolare Norvegia: Nyland

    - Portiere titolare Nuova Zelanda: Crocombe

    - Portiere titolare Olanda: Verbruggen

    - Portiere titolare Panama: Mosquera

    - Portiere titolare Paraguay: Gill

    - Portiere titolare Portogallo: Diogo Costa

    - Portiere titolare Qatar: Barsham

    - Portiere titolare Repubblica Ceca: Kovar

    - Portiere titolare Repubblica Democratica del Congo: Mpasi

    - Portiere titolare Scozia: Gordon

    - Portiere titolare Senegal: Mendy

    - Portiere titolare Spagna: Unai Simon

    - Portiere titolare Stati Uniti: Freese

    - Portiere titolare Sudafrica: Williams

    - Portiere titolare Svezia: Nordfeldt

    - Portiere titolare Svizzera: Kobel

    - Portiere titolare Tunisia: Dahmen

    - Portiere titolare Turchia: Cakir

    - Portiere titolare Uruguay: Rochet

    - Portiere titolare Uzbekistan: Nematov


    Neuer è tornato in nazionale per questi Mondiali e sarà sicuramente il titolare della Germania. Zero dubbi anche per quanto riguarda Courtois nel Belgio. Nella Colombia, Montero ha scalzato definitivamente Ospina, così come nell'Uruguay il titolare è Rochet e non Ospina.

    Stesso discorso per il Messico, il totem Ochoa questa volta lascerà spazio a Rangel. Nella Norvegia confermato l'esperto Nyland, davanti a Selvik, così come Kovar è il titolare della Repubblica Ceca, con Hornicek secondo. Ballottaggio nel Canada tra Crepeau, favorito, e St. Clair.

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  • MONDIALI 2026, I SECONDI PORTIERI

    - Secondo portiere Argentina: Rulli

    - Secondo portiere Belgio: Lammens

    - Secondo portiere Brasile: Ederson

    - Secondo portiere: Francia: Samba

    - Secondo portiere Germania: Nubel

    - Secondo portiere Inghilterra: Trafford

    - Secondo portiere Olanda: Flekken

    - Secondo portiere Portogallo: Rui Silva

    - Secondo portiere Spagna: Raya


    Analizziamo i secondi portieri delle nazionali più importanti. Dietro il Dibu Martinez, nell'Argentina, c'è Rulli, più impiegato rispetto a Musso come alternativa. Stesso discorso vale per Flekken nell'Olanda: senza Verbruggen toccherebbe a lui e non a Roefs. Nella Germania il secondo è senza dubbio Nubel alle spalle di Neuer, così come Ederson nel Brasile dietro il titolare Alisson e Raya nella Spagna alle spalle di Unai Simon.

    Qualche dubbio in più per quanto riguarda Francia, Inghilterra e Portogallo. Nei Bleus il titolare è Maignan e come secondo il designato è Samba, che ha giocato anche in amichevole contro la Colombia. Tra le fila inglesi, dietro Pickford, il dubbio è tra Henderson (che ha giocato l'ultima gara ufficiale) e Trafford (impiegato però in amichevole a maggio). Nei lusitani, alle spalle di Diogo Costa, anche in questo caso il ballottaggio è aperto tra Rui Silva e José Sa, entrambi impiegati da Martinez nelle amichevoli pre Mondiale.

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