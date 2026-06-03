Portieri titolari Mondiali 2026: le gerarchie tra i pali di tutte le nazionali, chi sono i primi, secondi e terzi

- Secondo portiere Argentina: Rulli

- Secondo portiere Belgio: Lammens

- Secondo portiere Brasile: Ederson

- Secondo portiere: Francia: Samba

- Secondo portiere Germania: Nubel

- Secondo portiere Inghilterra: Trafford

- Secondo portiere Olanda: Flekken

- Secondo portiere Portogallo: Rui Silva

- Secondo portiere Spagna: Raya





Analizziamo i secondi portieri delle nazionali più importanti. Dietro il Dibu Martinez, nell'Argentina, c'è Rulli, più impiegato rispetto a Musso come alternativa. Stesso discorso vale per Flekken nell'Olanda: senza Verbruggen toccherebbe a lui e non a Roefs. Nella Germania il secondo è senza dubbio Nubel alle spalle di Neuer, così come Ederson nel Brasile dietro il titolare Alisson e Raya nella Spagna alle spalle di Unai Simon.

Qualche dubbio in più per quanto riguarda Francia, Inghilterra e Portogallo. Nei Bleus il titolare è Maignan e come secondo il designato è Samba, che ha giocato anche in amichevole contro la Colombia. Tra le fila inglesi, dietro Pickford, il dubbio è tra Henderson (che ha giocato l'ultima gara ufficiale) e Trafford (impiegato però in amichevole a maggio). Nei lusitani, alle spalle di Diogo Costa, anche in questo caso il ballottaggio è aperto tra Rui Silva e José Sa, entrambi impiegati da Martinez nelle amichevoli pre Mondiale.