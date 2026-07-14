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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Portare l'Argentina alla vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali è l'unico tassello che manca alla carriera di Lionel Messi per emulare Diego Maradona

Analysis
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Storie
Inghilterra vs Argentina

Prima del suo sesto Mondiale, molti credevano che Lionel Messi avesse già dato tutto. A 39 anni, dopo il ritiro di quattro anni fa in Qatar, si pensava che potesse solo offuscare la sua carriera. Messi, però, ha sempre smentito i luoghi comuni e, con l’Argentina in semifinale, è diventato il miglior marcatore e assist-man della storia dei Mondiali, rafforzando il suo status di più grande calciatore di tutti i tempi.

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Nonostante 205 presenze in nazionale, Messi non ha mai affrontato l’Inghilterra. Succederà mercoledì ad Atlanta.

«Giocare contro l’Inghilterra è speciale: è una grande potenza e le sfide con le grandi sono sempre uniche», ha dichiarato Messi dopo la vittoria nei quarti contro la Svizzera. «È la prima volta che li affronto. Ho giocato contro tutti tranne che contro di loro, quindi sarà bello».

Per la sua storia, però, una semifinale contro l’Inghilterra è più che “bello”: è pura perfezione, un’occasione inaspettata per entrare nella leggenda di uno degli scontri più famosi del calcio.

Messi ha già emulato Diego Maradona in molti aspetti, e in alcuni lo ha superato. Prima ancora di alzare la Coppa del Mondo con il suo dominio alla Maradona a Qatar 2022, aveva guidato l’Argentina alla vittoria della Copa América al Maracanã, tempio dei rivali brasiliani. Ma battere l’Inghilterra in Coppa del Mondo sarebbe diverso: un traguardo speciale.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    "Un ricco passato"

    Lionel Scaloni ha minimizzato l’importanza degli avversari dell’Argentina in semifinale.

    «È solo una partita di calcio, ok?» ha tagliato corto il tecnico dell’Albiceleste. «È una gara e affronteremo un avversario tosto con un ottimo allenatore. Nient’altro».

    In parte ha ragione: in campo ci saranno solo un pallone e 22 giocatori. Ma Argentina-Inghilterra non è una partita come le altre.

    Come ha detto il centrocampista José Manuel López dopo la vittoria per 3-1 sulla Svizzera: «Da un punto di vista extra-calcistico, è uno scontro con tanta storia e tanto dolore».


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    "Animali"

    La rivalità ai Mondiali tra Inghilterra e Argentina nasce nel 1962, ma la tensione esplose quattro anni dopo. Dopo un match acceso a Wembley, vinto 1-0 dai padroni di casa con un gol contestato di Geoff Hurst, l’allenatore inglese Alf Ramsey definì gli argentini “animali”.

    I tifosi più giovani ricorderanno l’espulsione di David Beckham ai Mondiali di Francia ’98 e la sua rivincita in Giappone e Corea del Sud. Ma, qualunque sia la tua età, basta pronunciare “Inghilterra-Argentina” per rivedere l’epico quarto di finale del 1986 in Messico, il match più iconico e controverso della storia del torneo.

    Come ha detto lo stesso Messi: «Tutto ciò che ho visto e ricordo [di quella partita] proviene dai video e dalle immagini che gli argentini guardano e rivivono costantemente». E Maradona ne è la ragione.


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  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    "L'abbiamo visto tutti"

    Nella sua autobiografia “Toccato da Dio”, Maradona riflette sulla sua popolarità: «Ci sono ancora oggi bambini di dieci anni che indossano maglie con il mio nome sulla schiena. E quel genere di follia può essere spiegata solo da un gol. O forse due...». In realtà non c’è mai stato alcun “forse”.

    Il 22 giugno 1986, Maradona segnò due gol che spiegano perché è il calciatore più discusso della storia. Al 51’ della partita all’Azteca, Maradona usò la mano per deviare la palla oltre il portiere inglese Peter Shilton in uscita, mandandola in rete.

    «L’abbiamo visto tutti», ha dichiarato a GOAL l’ex ala del Liverpool John Barnes. «In panchina tutti, giocatori, allenatori e manager, abbiamo visto chiaramente che aveva toccato il pallone con la mano. Non biasimo Maradona, ma l’arbitro e gli assistenti che non l’hanno visto. Non ho mai avuto nulla contro di lui. Era il miglior giocatore al mondo e io non facevo che osservarlo.

    Seguivo la partita e tifavo per noi, ma osservavo anche il suo riscaldamento. Vedere il miglior giocatore del mondo, forse di sempre, mostrare tutto il suo repertorio era emozionante.

    «E sai una cosa? Il suo secondo gol non era male, vero?» Di certo non lo era.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    "Avventura personale"

    Il secondo gol di Maradona all’Inghilterra resta la più grande impresa individuale del calcio: il numero 10 infilò la palla in rete dopo un slalom tra cinque giocatori, incluso Shilton, con 11 tocchi in 11 secondi.

    «All’inizio l’ho seguito», rivelò il compagno Jorge Valdano, «ma poi mi sono reso conto di essere solo un altro spettatore. Era il suo gol, un’impresa spettacolare». Valdano paragonò quel percorso a quello di Ulisse

    «Le stesse descrizioni si applicavano all’eroe dell’Odissea: sagace, astuto, scaltro, furbo, ingegnoso, subdolo, ingannatore, astuto», scrisse Valdano sul Guardian. «Il calcio di Diego si basava sulla bellezza, la creatività, l’orgoglio e il coraggio e, quel pomeriggio contro l’Inghilterra, anche su un profondo sentimento per l’Argentina, oltre che sul suo talento e sulla sua consapevolezza.

    «Diego segnò un gol stratosferico e uno in cui barò. È il miglior esempio di una frase usata troppo spesso e in momenti meno appropriati di questo: era al di sopra del bene e del male».

    Poche cose unirono gli inglesi: il primo gol, segnato a Città del Messico, scatenò polemiche, soprattutto perché l’Inghilterra dimezzò lo svantaggio nel finale con la testa di Lineker su cross di Barnes. Bobby Robson e i suoi giocatori pensarono che non avrebbero perso se Maradona non avesse barato.

    L’indignazione aumentò quando Maradona rivendicò un intervento divino, dicendo di aver segnato «un po’ con la testa di Maradona» e «un po’ con la Mano di Dio». Anche Shilton, furioso, criticò la politicizzazione della vittoria argentina.

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  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    "Vendetta simbolica"

    Il quarto di finale si giocò appena quattro anni dopo la guerra delle Falkland, che aveva opposto Argentina e Regno Unito per il controllo di due territori britannici nell’Atlantico meridionale. Maradona ripeteva nei giorni precedenti che era “solo calcio”, ma sia Valdano sia l’inglese Lineker ammisero poi che entrambe le squadre non potevano ignorare il pesante background storico.

    In seguito, nel documentario di Asif Kapadia, Maradona ha confessato che battere l’Inghilterra era stata «una sensazione meravigliosa, una sorta di vendetta simbolica sugli inglesi» per la perdita delle Malvinas. Ha anche detto ai compagni di non vergognarsi della «Mano di Dio».

    «Ho detto loro: “Chi ruba a un ladro ha diritto a 100 anni di perdono”», spiegò nel suo programma “La Noche del 10”. «E gli inglesi ci avevano fatto un sacco di cose...»


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Missione in solitaria

    La partita di mercoledì ad Atlanta non avrà la stessa carica politica dei quarti di finale del 1986, ma sabato gli argentini hanno ballato nello spogliatoio di Kansas City giurando di battere l’Inghilterra «Per le Malvinas, per Diego e per l’ultima Coppa del Mondo di Leo!»

    Di conseguenza, ci attende un altro match serrato e teso, soprattutto per l’Inghilterra, che non raggiunge una finale dal 1966. L’Argentina, reduce da prestazioni altalenanti, sembra alla portata dei Tre Leoni.

    Finora la squadra ha deluso, ma non Messi: otto gol e due assist in sei partite sono un bottino straordinario per un trentanovenne che sembra non fermarsi mai.

    Pensavamo di aver visto tutto da Messi, ma ci sbagliavamo: non ha ancora finito. La sua storia continua e potrebbe riservare un nuovo capitolo capace di cambiare la narrazione. Nonostante i suoi record e i successi, Messi non ha mai eguagliato la mitologia di Maradona, forse per motivi extra-calcistici.

    Una vittoria ai Mondiali contro l’Inghilterra aggiungerebbe un ultimo, prezioso tassello alla sua carriera.

    Le quote sono contro di lui: Harry Kane e Jude Bellingham sembrano avere più chance di decidere il match. Eppure, come il quarto di finale del 1986 fu “tutto Maradona”, anche questa semifinale potrebbe diventare la sua personale impresa, un’ultima missione per conquistare la seconda Coppa del Mondo.

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