Portare l'Argentina alla vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali è l'unico tassello che manca alla carriera di Lionel Messi per emulare Diego Maradona

Nonostante 205 presenze in nazionale, Messi non ha mai affrontato l’Inghilterra. Succederà mercoledì ad Atlanta.

«Giocare contro l’Inghilterra è speciale: è una grande potenza e le sfide con le grandi sono sempre uniche», ha dichiarato Messi dopo la vittoria nei quarti contro la Svizzera. «È la prima volta che li affronto. Ho giocato contro tutti tranne che contro di loro, quindi sarà bello».

Per la sua storia, però, una semifinale contro l’Inghilterra è più che “bello”: è pura perfezione, un’occasione inaspettata per entrare nella leggenda di uno degli scontri più famosi del calcio.

Messi ha già emulato Diego Maradona in molti aspetti, e in alcuni lo ha superato. Prima ancora di alzare la Coppa del Mondo con il suo dominio alla Maradona a Qatar 2022, aveva guidato l’Argentina alla vittoria della Copa América al Maracanã, tempio dei rivali brasiliani. Ma battere l’Inghilterra in Coppa del Mondo sarebbe diverso: un traguardo speciale.