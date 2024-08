Popovic rimandato da Conte: il 'nuovo Kakà' giocherà col Napoli Primavera

Lo scorso gennaio lo volevano Milan, Juventus e City: a spuntarla fu il Napoli, che lo fece tesserare al Monza. Popovic però non ha convinto Conte.

Per diversi giorni durante il mese di gennaio è stato al centro del calciomercato: tutti pazzi per Matija Popovic, baby trequartista serbo che in Patria paragonavano addirittura a Kakà.

Milan, Napoli, Juventus, Manchester City: tutti convinti ad affondare il colpo. I rossoneri sono stati davvero a un passo dal ragazzo (troppo alte poi le commissioni richieste dagli agentu), ma alla fine a spuntarla è stato il Napoli, con la “sponda” del Monza.

Il motivo è presto spiegato: il Napoli aveva già tutti gli slot da extracomunitario occupati, perciò a tesserarlo per sei mesi è stata la società brianzola.

Una parentesi prima della nuova avventura al Napoli, che però non è iniziata nel migliore dei modi per Popovic. Il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte lo ha al momento bocciato, facendolo “retrocedere” con la Primavera.