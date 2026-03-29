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Politano ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Politano verso Bosnia-Italia: "Contro l'Irlanda del Nord abbiamo visto qualche mostro, ora ci meritiamo il Mondiale"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
M. Politano

L'esterno azzurro parla a due giorni dalla sfida decisiva di Zenica: "Il Mondiale è un pensiero che abbiamo da un paio di mesi. Sono sicuro che riusciremo ad andarci".

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Meno due a Bosnia-Italia. E nella rosa azzurra, come ha fatto chiaramente capire Matteo Politano, l'attesa è già massima in vista della sfida che deciderà la qualificazione o meno ai Mondiali della nostra Nazionale.

L'esterno del Napoli, protagonista contro l'Irlanda del Nord, ha rilasciato un'intervista a Vivo Azzurro TV. Il tema, appunto, è la finale di martedì sera contro i bosniaci, che in semifinale hanno a loro volta eliminato il Galles.

Dai "mostri" visti giovedì scorso contro l'Irlanda del Nord al modo di affrontare il clima caldo che l'Italia troverà a Zenica: ecco cos'ha detto Politano a due giorni dalla sfida in Bosnia.

  • SU ITALIA-IRLANDA DEL NORD

    "Il goal di Tonali? Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo avevamo qualche timore e qualche mostro lo vedevamo. Ma dopo l'1-0 ci siamo sbloccati e questa è la strada giusta".

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  • L'AVVICINAMENTO ALLA BOSNIA

    "Stiamo vivendo l'avvicinamento bene. Per adesso siamo abbastanza tranquilli, sappiamo tutti quanti quello che ci giochiamo: tutto quanto. Per me e per qualcuno non più giovane è l'ultima occasione, quindi ci teniamo particolarmente a sfruttare quest'occasione".

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  • IL CLIMA CALDO DI ZENICA

    "Dobbiamo partire forte dal primo minuto, senza farci condizionare da niente e da nessuno. Né dai giocatori, né dal clima. Come squadra siamo abituati a giocare con le pressioni. Dobbiamo pensare a noi stessi, essere concentrati e dare il massimo, poi il campo parlerà".

    https://x.com/Azzurri/status/2038204131286872318

  • LA FORZA DEL GRUPPO

    "La forza del gruppo sta nell'aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Dopo un goal abbracciarci tutti, anche quelli della panchina. Si è visto anche nell'ultima partita. Tutti andiamo nella stessa parte, non ci sono egoismi e questa è la cosa fondamentale per creare qualcosa di importante".

    "Gattuso è uno che tiene tantissimo al gruppo, al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione. Non vuole egoismi, vuole che il gruppo sia sano, che la pensino tutti allo stesso modo. È un grande motivatore, uno che chiede sempre il massimo a tutti quanti sia in allenamento che in partita. Questa è una cosa che mi ha impressionato molto. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli".

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  • TESTA O ISTINTO?

    "Cosa serve di più in queste partite? Penso che la testa vada alternata all'istinto, perché in una partita devi essere sempre attaccato con la spina al 100%. Ma negli ultimi 20 metri, nell'ultima azione, ci vuole un po' più di istinto. Durante la partita bisogna gestire bene determinate situazioni, anche noi quinti dobbiamo stare attenti per tutta la partita".

  • "CE LO MERITIAMO"

    "È un pensiero che abbiamo da un paio di mesi, l'unico pensiero è quello di andare al Mondiale. Ce lo meritiamo, ma lo dobbiamo dimostrare in campo. Dobbiamo dare tutti il 100% e sono sicuro che riusciremo ad andare al Mondiale".

    "Ai tifosi italiani mi sento di dire di starci vicino. Devono sapere che noi daremo il massimo per qualificarci a questo Mondiale. Chiediamo a loro di tifare e di spingerci".

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