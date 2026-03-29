Politano verso Bosnia-Italia: "Contro l'Irlanda del Nord abbiamo visto qualche mostro, ora ci meritiamo il Mondiale"

Meno due a Bosnia-Italia. E nella rosa azzurra, come ha fatto chiaramente capire Matteo Politano, l'attesa è già massima in vista della sfida che deciderà la qualificazione o meno ai Mondiali della nostra Nazionale.
L'esterno del Napoli, protagonista contro l'Irlanda del Nord, ha rilasciato un'intervista a Vivo Azzurro TV. Il tema, appunto, è la finale di martedì sera contro i bosniaci, che in semifinale hanno a loro volta eliminato il Galles.
Dai "mostri" visti giovedì scorso contro l'Irlanda del Nord al modo di affrontare il clima caldo che l'Italia troverà a Zenica: ecco cos'ha detto Politano a due giorni dalla sfida in Bosnia.