Politano verso Bosnia-Italia: "Contro l'Irlanda del Nord abbiamo visto qualche mostro, ora ci meritiamo il Mondiale"

"La forza del gruppo sta nell'aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Dopo un goal abbracciarci tutti, anche quelli della panchina. Si è visto anche nell'ultima partita. Tutti andiamo nella stessa parte, non ci sono egoismi e questa è la cosa fondamentale per creare qualcosa di importante".

"Gattuso è uno che tiene tantissimo al gruppo, al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione. Non vuole egoismi, vuole che il gruppo sia sano, che la pensino tutti allo stesso modo. È un grande motivatore, uno che chiede sempre il massimo a tutti quanti sia in allenamento che in partita. Questa è una cosa che mi ha impressionato molto. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli".