Pogba non si arrende: "Pronto a giocare anche domani, si allena sempre"

Il centrocampista francese è fermo da settembre dopo la sospensione per doping, ma Rafaela Pimenta assicura: "Potrebbe giocare domani".

Nonostante la sospensione per doping e in lungo stop, Paul Pogba sarebbe pronto a tornare in campo anche subito.

Questo è quanto afferma Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus, in un'intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio'.

Pogba è ancora sotto contratto con i bianconeri, seppure percepisca il minimo sindacale come previsto dal regolamento in questi casi.

Il tutto in attesa del processo sportivo che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane.