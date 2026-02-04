Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP
Lelio Donato

Pogba escluso dalla lista Champions del Monaco: non giocherà i playoff contro il PSG, tempi incerti per il recupero

Le condizioni di Pogba non gli permetteranno di tornare in campo nel breve periodo, il Monaco intanto lo taglia dalla lista per il playoff di Champions League contro il PSG.

Pubblicità

Paul Pogba non sarà a disposizione del Monaco nei playoff di Champions League.

L'ex centrocampista di Manchester United e Juventus continua a convivere con problemi fisici che di fatto gli impediscono di giocare ormai da anni.

Il Monaco la scorsa estate gli aveva concesso un'altra occasione dopo la squalifica per doping. Ma la scommessa, finora, non è stata vinta.

Tanto che adesso lo stesso Monaco ha deciso di tagliare Pogba dalla lista UEFA per il playoff di febbraio contro il PSG.

  • IL RITORNO DOPO LA SQUALIFICA

    Pogba era stato fermato nel settembre 2023, dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping al termine di Udinese-Juventus.

    Nel febbraio 2024, il Tribunale Nazionale Antidoping gli aveva inflitto una squalifica di quattro anni, ridotta a 18 mesi in seguito a ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport. 

    Il contratto che lo legava alla Juventus è stato risolto consensualmente a novembre 2024 e nell'estate 2025 ha firmato col Monaco dove sperava di rilanciarsi.

    • Pubblicità

  • SOLO TRENTA MINUTI IN CAMPO

    La stagione di Pogba però non è mai decollata.

    Finora il centrocampista è sceso in campo appena tre volte in Ligue 1 col Monaco per un totale di trenta minuti.

    Pogba è alle prese con un nuovo infortunio muscolare. Da qui, secondo RMC Sport, la scelta di escluderlo dalla lista per i playoff di Champions League insieme all'ex difensore del Southampton Mohammed Salisu e l'ex stella del Liverpool Takumi Minamino, anche loro infortunati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TEMPI DI RECUPERO INCERTI

    Il direttore generale del Monaco Thiago Scuro, in conferenza stampa, non si è sbilanciato sui tempi di recupero di Pogba: "L'intero reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni".

    "Non c'è una risposta chiara a questa domanda. Dobbiamo ancora sviluppare il processo per chiarire la situazione. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare".

  • IL SOGNO MONDIALE

    Nonostante i problemi degli ultimi anni, secondo Bacary Sagna ci sono ancora possibilità per Pogba di essere convocato ai Mondiali 2026.

    L'ex terzino parlando a GOAL in collaborazione con talkSPORT Bet Online Slots, ha dichiarato: "Lui è un giocatore speciale. Può adattarsi a qualsiasi tipo di richiesta dell'allenatore.

    Fisicamente, certo, potrebbe essere un problema perché quando non giochi per così tanto tempo subisci danni fisici e diventi un po' più sensibile. Ma lui è un giocatore speciale e questi giocatori offrono prestazioni eccezionali.

    "Non ha bisogno di correre molto. Mentalmente e tecnicamente è più avanti della media. Non si sa mai. Ogni volta che c'è una lista, c'è sempre una sorpresa. Potrebbe essere la sorpresa di Didier Deschamps.

    "Ora deve tornare a giocare perché ha ancora tre mesi per rimettersi in forma. Non lo escluderei per il tipo di giocatore che è. Ho giocato con lui, so quanto può essere utile e l'impatto che può avere sulla squadra e sui giocatori.

    "Non ha bisogno di correre. Non ho visto [Sergio] Busquets correre sempre, è molto intelligente e tecnicamente molto bravo - vede qualsiasi situazione. Non direi di no, ma deve tornare in condizioni di giocare a calcio."

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0