Pogba escluso dalla lista Champions del Monaco: non giocherà i playoff contro il PSG, tempi incerti per il recupero

Nonostante i problemi degli ultimi anni, secondo Bacary Sagna ci sono ancora possibilità per Pogba di essere convocato ai Mondiali 2026.

L'ex terzino parlando a GOAL in collaborazione con talkSPORT Bet Online Slots, ha dichiarato: "Lui è un giocatore speciale. Può adattarsi a qualsiasi tipo di richiesta dell'allenatore.

Fisicamente, certo, potrebbe essere un problema perché quando non giochi per così tanto tempo subisci danni fisici e diventi un po' più sensibile. Ma lui è un giocatore speciale e questi giocatori offrono prestazioni eccezionali.

"Non ha bisogno di correre molto. Mentalmente e tecnicamente è più avanti della media. Non si sa mai. Ogni volta che c'è una lista, c'è sempre una sorpresa. Potrebbe essere la sorpresa di Didier Deschamps.

"Ora deve tornare a giocare perché ha ancora tre mesi per rimettersi in forma. Non lo escluderei per il tipo di giocatore che è. Ho giocato con lui, so quanto può essere utile e l'impatto che può avere sulla squadra e sui giocatori.

"Non ha bisogno di correre. Non ho visto [Sergio] Busquets correre sempre, è molto intelligente e tecnicamente molto bravo - vede qualsiasi situazione. Non direi di no, ma deve tornare in condizioni di giocare a calcio."