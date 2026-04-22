Pogba al podcast di Rio Ferdinand: "Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco, una squadra incredibile"

Torna a parlare Paul Pogba. Quasi sul finire di un'altra stagione complicatissima, nel quale ancora una volta non ha praticamente messo piede in campo, eccolo rispuntare al podcast di Rio Ferdinand, "Rio Ferdinand presents".
L'ex centrocampista della Juventus, che oggi indossa la maglia del Monaco ma che ancora non è tornato a sentirsi un calciatore vero dopo tutte le vicissitudini degli anni passati, ha trattato diversi argomenti. Sia del presente che del passato.
Dalla Juve a Bruno Fernandes, ecco dunque i temi più interessanti toccati da Pogba nella chiacchierata con Ferdinand.