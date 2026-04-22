Pogba al podcast di Rio Ferdinand: "Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco, una squadra incredibile"

"Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions League contro il Barcellona ho pensato: questa squadra è incredibile".

"Mi sentivo molto a mio agio alla Juve. Quando sbagliavo, Pirlo e Chiellini mi dicevano di non preoccuparmi e di stare nella mia zona. Ho imparato a stare al mio posto, a fare gli scatti giusti

"Conte? La Juventus aveva appena vinto il campionato e prima di firmare l'ho incontrato segretamente. Il modo in cui mi ha parlato è stato pazzesco. Mi ha messo a centrocampo con Asamoah, Vidal, Marchisio. Mi ha chiesto: "Pensi di poter giocare qui?". E io: "Sì". Lui mi ha detto che era tutto".