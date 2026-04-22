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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Pogba al podcast di Rio Ferdinand: "Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco, una squadra incredibile"

Serie A
Juventus
P. Pogba

L'ex centrocampista bianconero ripensa ai tempi a Torino: "Mi sentivo molto a mio agio". Su Bruno Fernandes: "Se giocasse nel Manchester City sarebbe da Pallone d'Oro".

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Torna a parlare Paul Pogba. Quasi sul finire di un'altra stagione complicatissima, nel quale ancora una volta non ha praticamente messo piede in campo, eccolo rispuntare al podcast di Rio Ferdinand, "Rio Ferdinand presents".

L'ex centrocampista della Juventus, che oggi indossa la maglia del Monaco ma che ancora non è tornato a sentirsi un calciatore vero dopo tutte le vicissitudini degli anni passati, ha trattato diversi argomenti. Sia del presente che del passato.

Dalla Juve a Bruno Fernandes, ecco dunque i temi più interessanti toccati da Pogba nella chiacchierata con Ferdinand.

  • Paul Pogba JuventusGetty

    "LA JUVENTUS? SPOGLIATOIO PAZZESCO"

    "Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions League contro il Barcellona ho pensato: questa squadra è incredibile".

    "Mi sentivo molto a mio agio alla Juve. Quando sbagliavo, Pirlo e Chiellini mi dicevano di non preoccuparmi e di stare nella mia zona. Ho imparato a stare al mio posto, a fare gli scatti giusti

    "Conte? La Juventus aveva appena vinto il campionato e prima di firmare l'ho incontrato segretamente. Il modo in cui mi ha parlato è stato pazzesco. Mi ha messo a centrocampo con Asamoah, Vidal, Marchisio. Mi ha chiesto: "Pensi di poter giocare qui?". E io: "Sì". Lui mi ha detto che era tutto".

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  • LA SECONDA ESPERIENZA ALLO UNITED

    "Avevamo una grande squadra. Arrivò Zlatan e anche Mkhitaryan. Insomma, avevamo una squadra davvero forte. Ma in una squadra ci sono 11 giocatori, e sono sicuro che avrei dovuto fare di più, anche non so se avrei potuto farlo".

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  • "BRUNO FERNANDES DA PALLONE D'ORO SE FOSSE AL CITY"

    "Se metti Bruno nel City, finisce tra i primi tre del Pallone d'Oro, lo vince. Con le sue statistiche e il suo modo di giocare, in un altro top club sarebbe sul podio, punto. Parliamo di De Bruyne, Modric o Ozil, ma lui da centrocampista ha segnato più di Lampard in una singola stagione. È ovunque in campo, ha corsa, intelligenza tattica, gioca a uno o due tocchi, sa tirare".

    "Chi ama questo sport rispetterà sempre Bruno Fernandes. Che il suo stile piaccia o meno è una questione di opinioni, ma i calciatori sanno perfettamente che lui è un top player".

  • LE POLEMICHE SUI BALLETTI

    "I balletti dopo essere arrivati settimi in Premier League? "Non li rifarei. Ma per me, che differenza c'è tra arrivare settimo e arrivare primo? Vincere non ti dà il diritto di fare altre cose. Per me è la stessa cosa".

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