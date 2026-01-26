Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Yildiz Como JuventusGOAL
Francesco Schirru

Pochi, ma buoni: la Serie A è il campionato con gli U21 più decisivi. Ma nella top 50 c'è un taglio drastico

Nella top ten degli Under 21 più decisivi d'Europa, ben quattro giocano in Serie A. Considerando però la top cinquanta, il dato è di sette totali, segno di come i giovani che lasciano un segno in Italia, visto sopratutto il poco spazio, non siano effettivamente molti.

Pubblicità

Quante volte abbiamo sentito parlare della Serie A come il campionato, tra i big cinque d'Europa, con meno giovani? Lo dicono i dati, la certezza che il torneo italiano impiega meno Under 21 e Under 19 risulta essere pienamente oggettiva. Ciò nonostante, nel 2025/2026 si sta assistendo a un grandissimo torneo da parte dei maggiori giovani presenti. Insomma, pochi ma buoni.

Tra gli Under 21 più decisivi d'Europa, infatti, la maggior parte milita in Serie A, segno di come il campionato italiano abbia estrema paura nel lanciare giovani che possano sbagliare e imparare dagli errori, crescendo, puntando solamente su chi è effettivamente già pronto e senza minimi cali di rendimento.

Nella top ten degli Under 21 che hanno contibuto maggiormente ai goal della propria squadra, dunque fornendo assist o effettivamente segnando, ben quattro sono italiani, ma il dato arriva solamente a sette (dati Transfermarkt) considerando i migliori cinquanta.

  • I QUATTRO BIG

    Chi è il miglior giovane d'Europa? Chi è quello che segna e fornisce assist più regolarmente? La risposta è la stessa e conduce ovviamente a Lamine Yamal, fenomenale 18enne del Barcellona che tra goal e passaggi decisivi è già a 17 (otto goal e nove assist fin qui).

    Dietro di lui, e neanche così tanto, c'è però Nico Paz, 21enne del Como che ha segnato gli stessi goal del giocatore catalano seppur con tre passaggi in meno. Inoltre, a chiudere il podio c'è Yildiz, alla pari dei colleghi in termini di reti, ma con cinque assist forniti fin qui.

    Nella top ten c'è anche Santiago Castro del Bologna, che nonostante la caduta libera dei rossoblù ha segnato se reti e fornito due passaggi decisivi, così come Pio Esposito, a tre goal e quattro assist.

    • Pubblicità

  • LA TOP TEN EUROPEA

    1. Yamal, otto goal e nove assist: 17 totali
    2. Nico Paz, otto goal e sei assist: 14
    3. Yildiz, otto goal e cinque assist: 13
    4. Diomande, sei goal e cinque assist: 11
    5. El Mala, sette goal e tre assist: 10
    6. Uzun, sei goal e quattro assist: 10
    7. Guler, tre goal e sette assist: 10
    8. Santiago Castro, sei goal e due assist: 8
    9. Alvaro Rodriguez, quattro goal e quattro assist: 8
    10. Pio Esposito, tre goal e quattro assist: 7, come Kroupi, Ansah, Doué, Touré e Moreira
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ALTRI 'ITALIANI'

    Andando a considerare la top 50 degli Under 21, si trovano sempre meno interpreti della Serie A, segno di come il loro numero sia ridotto: un calo drastico che aggiunge appena altri tre giocatori nelle successiv quaranta posizioni.

    Al ventisettesimo posto c'è Jesus Rodriguez del Como, che ha fin qui fornito sei assist ma non ha ancora segnato per il team di Fabregas, mentre al trentesimo quel Ferguson spesso criticato da Gasperini, con tre goal e due passaggi decisivi. Palestra del Cagliari, in prestito dall'Atalanta, è giudicato dai migliori giovani esterni d'Europa dopo quattro assist e una rete, segnata contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato.

    La top cinquanta conta dunque sette giocatori di Serie A, al quale si aggiunge Robinio Vaz, appena approdato alla Roma dopo quattro goal e due assist con la maglia del Marsiglia.

  • GLI ALTRI CAMPIONATI

    Undici giocatori della top cinquanta appartengono al campionato spagnolo, ma la maggior parte è del torneo che più di tutti ha proposto Under 21 e Under 19 fin qui, ovvero la Ligue 1. 

    Il torneo francese è di gran lunga quello in cui i giovani giocano e dimostrano di saper dominare, tanto che addirittura 17 giocatori, tra quelli ancora presenti nel torneo e quelli che hanno lasciato la Francia per un altro dei maggiori tornei, risultano nella top cinquanta.

    Ottimo risultato anche per la Bundesliga con 14 interpreti Under 21, mentre la Premier è a 7 come la Serie A.

    Il dato totale, sopra la top 50, è in virtù del trasferimento di alcuni giocatori, che hanno dato il proprio contributo in due campionati.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0