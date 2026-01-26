Pochi, ma buoni: la Serie A è il campionato con gli U21 più decisivi. Ma nella top 50 c'è un taglio drastico

Chi è il miglior giovane d'Europa? Chi è quello che segna e fornisce assist più regolarmente? La risposta è la stessa e conduce ovviamente a Lamine Yamal, fenomenale 18enne del Barcellona che tra goal e passaggi decisivi è già a 17 (otto goal e nove assist fin qui).

Dietro di lui, e neanche così tanto, c'è però Nico Paz, 21enne del Como che ha segnato gli stessi goal del giocatore catalano seppur con tre passaggi in meno. Inoltre, a chiudere il podio c'è Yildiz, alla pari dei colleghi in termini di reti, ma con cinque assist forniti fin qui.

Nella top ten c'è anche Santiago Castro del Bologna, che nonostante la caduta libera dei rossoblù ha segnato se reti e fornito due passaggi decisivi, così come Pio Esposito, a tre goal e quattro assist.