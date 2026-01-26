Pochi, ma buoni: la Serie A è il campionato con gli U21 più decisivi. Ma nella top 50 c'è un taglio drastico

Quante volte abbiamo sentito parlare della Serie A come il campionato, tra i big cinque d'Europa, con meno giovani? Lo dicono i dati, la certezza che il torneo italiano impiega meno Under 21 e Under 19 risulta essere pienamente oggettiva. Ciò nonostante, nel 2025/2026 si sta assistendo a un grandissimo torneo da parte dei maggiori giovani presenti. Insomma, pochi ma buoni.
Tra gli Under 21 più decisivi d'Europa, infatti, la maggior parte milita in Serie A, segno di come il campionato italiano abbia estrema paura nel lanciare giovani che possano sbagliare e imparare dagli errori, crescendo, puntando solamente su chi è effettivamente già pronto e senza minimi cali di rendimento.
Nella top ten degli Under 21 che hanno contibuto maggiormente ai goal della propria squadra, dunque fornendo assist o effettivamente segnando, ben quattro sono italiani, ma il dato arriva solamente a sette (dati Transfermarkt) considerando i migliori cinquanta.