Pochi goal in Serie A: possibile un altro record negativo, i dati della 35esima giornata

Solo 11 goal nella 35esima giornata. La Serie A, edizione 2025/26, continua a confermare un trend non esaltante dal punto di vista delle doti realizzate e a due partite dalla conclusione del quartultimo turno, gli sbadigli non sono stati pochi.
Nel weekend, ancora aperto, si è segnato poco: non è una novità, certo, ma una riproposizione di un calcio che, semplicemente, sta finendo con il far prevalere difesa e tatticismi, con un netto sfavore per lo spettacolo. Non staremo certo a far paragoni, anche stucchevoli e impietosi, con PSG-Bayern, ma va evidenziata una carenza di spettacolarità che ormai anche i più convinti amanti del catenaccio non potranno sconfessare.