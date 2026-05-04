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Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Pochi goal in Serie A: possibile un altro record negativo, i dati della 35esima giornata

Serie A

Nel nostro campionato c’è un problema enorme di goal: solo 11 nelle 8 partite fin qui disputate nella 35^ giornata.

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Solo 11 goal nella 35esima giornata. La Serie A, edizione 2025/26, continua a confermare un trend non esaltante dal punto di vista delle doti realizzate e a due partite dalla conclusione del quartultimo turno, gli sbadigli non sono stati pochi.

Nel weekend, ancora aperto, si è segnato poco: non è una novità, certo, ma una riproposizione di un calcio che, semplicemente, sta finendo con il far prevalere difesa e tatticismi, con un netto sfavore per lo spettacolo. Non staremo certo a far paragoni, anche stucchevoli e impietosi, con PSG-Bayern, ma va evidenziata una carenza di spettacolarità che ormai anche i più convinti amanti del catenaccio non potranno sconfessare. 

  • SOLO 11 GOAL

    Le emozioni maggiori le ha regalate, probabilmente, quello che doveva essere il match più bloccato, ovvero Pisa-Lecce, una partita che ha toccato le 3 reti realizzate. Poi, nelle altre sfide, 2 centri anche a San Siro fra Inter e Parma, così come a Torino (Juventus-Verona), Udine (Udinese-Torino) e Reggio Emilia (Sassuolo-Milan). Addirittura tre, invece, gli 0-0. E non è una novità.

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  • BEN TRE 0-0

    Ancora una volta, infatti, in Serie A c’è stato un turno in cui il risultato dominante è stato lo 0-0. Pari senza goal si sono registrati fra Bologna e Cagliari, fra Atalanta e Genoa e Como e Napoli. Partite che hanno avuto anche alcune chances, ma senza riuscire a imprimere alcun nome sul tabellino.

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  • RECORD NEGATIVO BATTUTO QUEST’ANNO

    Con 11 reti segnate fino ad ora, quella attuale può essere la giornata che eguaglia il record negativo assoluto. Il primato per minor numero di goal segnati in una singola giornata, peraltro, è stato ritoccato in questa stagione: era la settima giornata e furono proprio 11 le volte in cui le reti si gonfiarono. In caso anche Roma-Fiorentina e Cremonese-Lazio finiscano con le porte intonse, sarebbe record negativo eguagliato.

  • UNA STAGIONE DI NOIA

    Numeri che fanno riflettere. In Serie A quest’anno ben 35 partite sulle 348 disputate sono finite 0-0. Un dato del 10% che dice che ogni turno almeno una gara finisce priva di reti segnate. Un trend in linea con un calcio italiano sempre più intriso di tatticismi difensivi e privo, forse, di quella tipologia di giocatori in grado di spezzare gli equilibri con un singolo gesto tecnico. 

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