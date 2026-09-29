Pochettino durissimo contro il Manchester City: "Titoli vinti non reali, la giustizia sportiva non esisteva, Premier League gravemente compromessa"

La notizia è ancor più amara per Pochettino, che nel 2019, ad esempio, portò il Tottenham in finale di Champions League con un budget limitato. Il ct degli Usa ha evidenziato la netta disparità tra l’austerità del suo ex club e la potenza di spesa degli avversari.

"È stato un grande svantaggio perché stavamo lottandotra le migliori squadre e siamo arrivati in finale di Champions League", ha spiegato Pochettino. "Perché quei controlli erano così severi con noi e non con gli altri? È tutto molto strano e l’autorevolezza dei controlli della Premier League è gravemente compromessa. Se è vero che hanno infranto 114 regole, abbiamo vissuto un periodo di inganni e nessuna sanzione potrà riparare"

Pochettino ha citato anche le sue passate battaglie per il titolo con il Chelsea, mettendo in dubbio l’equità di quelle stagioni. Ha concluso: "All’epoca, parlando del Chelsea, quando lottavamo per il titolo con loro mentre ero al Tottenham, dissi che erano più forti perché avevano ottenuto più punti, ma infrangendo le regole. Come si fa a rimediare a tutto questo?"



