Playoff Serie C secondo turno fase nazionale: perché Audace Cerignola, Pescara, Ternana e Vicenza sono teste di serie? Regolamento e criteri del sorteggio

Serie C

Cerignola, Pescara, Ternana e Vicenza teste di serie nel secondo turno della fase nazionale: perché e quali vantaggi avranno in ottica qualificazione.

Il sorteggio del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C ha prodotto gli accoppiamenti che dovranno definire la Final Four.

Ad unirsi alle qualificate degli incroci precedenti sono le seconde classificate dei Gironi A, B e C, ossia rispettivamente Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, che completano il quadro delle migliori 8 del mini-torneo insieme ad Atalanta Under 23, Crotone, Giana Erminio, Pescara e Vis Pesaro.

Quali sono le squadre teste di serie del secondo turno della fase nazionale? Come sono state individuate e stabilite? Vediamo, in tal senso, criteri e regolamento dei Playoff di C.