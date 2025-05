Playoff Serie C, risultati ritorno primo turno fase nazionale: qualificate Atalanta Under 23, Crotone e Pescara, fuori Catania e Rimini

Il Catania vince a Pescara al 91' ma non basta, Atalanta U23 ko con la Torres e avanti così come il Crotone, fuori Feralpisalò, Monopoli e Rimini.

I Playoff di Serie C mietono una vittima di lusso.

Catania eliminato: questa la sentenza emessa dal ritorno del primo turno della fase nazionale, con gli etnei vittoriosi 2-1 al 91' a Pescara ma fuori poiché non testa di serie nel sorteggio (etnei peggio classificati in campionato rispetto agli abruzzesi, capaci di espugnare 1-0 il Massimino all'andata).

Insieme alla squadra di Silvio Baldini si qualifica anche l'Atalanta Under 23, forte del clamoroso 7-1 di Caravaggio e alla quale il ko per 2-1 sul campo della Torres risulta indolore.

Ok anche il Crotone, sconfitto 2-1 dalla Feralpisalò in trasferta ma avanti grazie al successo per 3-1 ottenuto allo Scida. Gioiscono inoltre la Giana Erminio, che ha bissato la vittoria del primo round espugnando Monopoli con un altro 3-1, e una Vis Pesaro capace di sbancare Rimini per 4-3 e guadagnarsi l'accesso al secondo turno della fase nazionale, dove alle 5 qualificate si uniranno le 3 seconde dei gironi A, B e C (Vicenza, Ternana e Audace Cerignola).