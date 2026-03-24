Playoff Mondiali, volano accuse di sabotaggio prima di Galles-Bosnia: scontro totale e poi dietrofront per Tahirovic in panchina, cosa è successo

È esplosa alla vigilia dei playoff per i Mondiali una dura polemica che coinvolge la nazionale della Bosnia-Erzegovina, il Brondby e il Galles.
Al centro del caso il centrocampista Benjamin Tahirovic, escluso nelle ultime gare del club danese e finito al centro di accuse di presunto sabotaggio legato alla sfida decisiva contro il Galles.
Le dichiarazioni del commissario tecnico Sergej Barbarez hanno acceso il dibattito, generando una reazione immediata del club e portando lo stesso giocatore a intervenire per chiarire la vicenda.