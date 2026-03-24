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Germany v Bosnia and Herzegovina - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
Alessandro De Felice

Playoff Mondiali, volano accuse di sabotaggio prima di Galles-Bosnia: scontro totale e poi dietrofront per Tahirovic in panchina, cosa è successo

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Galles vs Bosnia ed Erzegovina

Barbarez accusa il tecnico Cooper sul caso Tahirovic, il club smentisce e il giocatore si scusa: tensione alla vigilia di Galles-Bosnia, semifinale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026.

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È esplosa alla vigilia dei playoff per i Mondiali una dura polemica che coinvolge la nazionale della Bosnia-Erzegovina, il Brondby e il Galles.

Al centro del caso il centrocampista Benjamin Tahirovic, escluso nelle ultime gare del club danese e finito al centro di accuse di presunto sabotaggio legato alla sfida decisiva contro il Galles.

Le dichiarazioni del commissario tecnico Sergej Barbarez hanno acceso il dibattito, generando una reazione immediata del club e portando lo stesso giocatore a intervenire per chiarire la vicenda.

  • LE ACCUSE DI BARBAREZ: “COSE DIFFICILI DA CREDERE”

    Durante una conferenza stampa, il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha denunciato una situazione definita anomala riguardo all’utilizzo di Benjamin Tahirovic nel Brondby, sostenendo di aver appreso direttamente dal giocatore dettagli inquietanti.

    Benjamin mi ha raccontato cose che un uomo non può credere”, ha dichiarato il CT, aggiungendo che la vicenda sarebbe collegata all’origine dell’allenatore Steve Cooper e al fatto che il Galles affronterà la Bosnia nei playoff Mondiali.

    Il CT ha inoltre riferito che, secondo quanto raccontato dal calciatore, il tecnico gallese avrebbe augurato buona fortuna al giocatore ma non alla sua nazionale: “Questo rende molte cose più chiare”.

    Lo stesso selezionatore ha sottolineato come a Tahirovic sarebbe stato promesso un ritorno stabile tra i titolari dopo la pausa delle nazionali.


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  • IL SOSPETTO SABOTAGGIO

    Le accuse di Barbarez arrivano a pochi giorni dalla semifinale playoff in cui la Bosnia affronterà il Galles in trasferta, match in programma giovedì alle 20:45.

    In palio c’è la possibilità di sfidare la vincente tra Italia e Irlanda del Nord per un posto al Mondiale.

    Secondo Barbarez, l’esclusione del centrocampista nelle ultime due partite del Brondby sarebbe stata funzionale a farlo arrivare senza ritmo partita allo spareggio contro la nazionale gallese.

    La situazione ha attirato l’attenzione considerando il ruolo di Tahirovic, centrocampista spesso impiegato in stagione e già 24 volte internazionale con la Bosnia, oltre al suo recente trasferimento dall’Ajax per oltre 2,5 milioni di euro.


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  • LA REPLICA DEL BRONDBY

    Il Brondby, club danese in cui milita Tahirovic, è arrivata una netta smentita.

    Il responsabile della comunicazione Soren Hanghoj ha definito ai microfoni di TV2 Sport le accuse “una grande speculazione”, spiegando che le motivazioni della scelta sono state già chiarite pubblicamente e “non hanno alcun collegamento con le nazionali”.

    Hanghoj ha precisato che la decisione non è stata presa esclusivamente dall’allenatore, ma dall’intero staff tecnico insieme alla dirigenza, sottolineando che “non ci sono così tanti tifosi del Galles al Brondby” e respingendo ogni ipotesi di interferenza internazionale.


  • PERCHÉ TAHIROVIC NON GIOCA NEL BRONDBY

    Steve Cooper, allenatore del Brondby, aveva precedentemente spiegato che l’esclusione del giocatore, così come quella di altri elementi della rosa, era legata al mancato rispetto dei valori del club e a questioni disciplinari interne:

    “Quando si verificano situazioni che non rispettano gli standard della squadra, bisogna intervenire”.

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  • LE SCUSE DI TAHIROVIC E IL DIETROFRONT

    Nelle ore successive, lo stesso Tahirovic ha contattato telefonicamente Steve Cooper per scusarsi, parlando di “false accuse” relative a un’esclusione intenzionale in vista della semifinale playoff tra Bosnia e Galles.

    La vicenda, inizialmente esplosa a livello internazionale, si è così ridimensionata, pur lasciando interrogativi aperti sul futuro del giocatore nel club e sul rapporto con il commissario tecnico Barbarez.


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