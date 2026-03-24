Playoff Mondiali, volano accuse di sabotaggio prima di Galles-Bosnia: scontro totale e poi dietrofront per Tahirovic in panchina, cosa è successo

Il Brondby, club danese in cui milita Tahirovic, è arrivata una netta smentita.

Il responsabile della comunicazione Soren Hanghoj ha definito ai microfoni di TV2 Sport le accuse “una grande speculazione”, spiegando che le motivazioni della scelta sono state già chiarite pubblicamente e “non hanno alcun collegamento con le nazionali”.

Hanghoj ha precisato che la decisione non è stata presa esclusivamente dall’allenatore, ma dall’intero staff tecnico insieme alla dirigenza, sottolineando che “non ci sono così tanti tifosi del Galles al Brondby” e respingendo ogni ipotesi di interferenza internazionale.



