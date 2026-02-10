Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus squadraGetty Images
Andrea Ajello

Playoff di Champions, derby d'Italia e scontri diretti: dall'Inter alla Roma, la 'stagione' della Juventus in 15 giorni

La Juventus di Spalletti sta per affrontare il periodo probabilmente più importante dell'intera stagione: dall'Inter al Galatasaray fino alla Roma, saranno due settimane decisive per i bianconeri.

Pubblicità

Il pareggio contro la Lazio per 2-2 ha lasciato amarezza in casa Juventus, soprattutto perché si tratta dell'ennesima partita giocata bene ma non vinta, come più volte avvenuto nelle ultime settimane.

I bianconeri però non hanno tempo di guardarsi indietro perché quello che sta per arrivare è davvero un momento cruciale sotto tutti i punti di vista. Da oggi ripartono i lavori alla Continassa verso il prossimo match, che non può essere come gli altri, ovvero il derby d'Italia contro l'Inter. Sarà l'unica volta che la Juve non avrà impegni infrasettimanali. 

Poi arriva anche la Champions e oltre alle tante gare ravvicinate c'è da considerare il livello delle prossime avversarie. Tra Europa e campionato, la Juventus si gioca se non tutto, molto in 15 giorni. 

  • TESTA AL DERBY D'ITALIA

    La prima sfida di questo ciclo è anche, sulla carta, la più difficile; a San Siro contro l'Inter che sta vivendo un periodo di forma incredibile. Sabato i bianconeri arriveranno all'appuntamento da sfavoriti ma sapendo di dover fare risultato comunque visto il mezzo passo falso casalingo contro la Lazio e l'eliminazione recente in Coppa Italia.

    Una sconfitta, la seconda in tre partite, non sarebbe facile da digerire e interromperebbe quello che nel complesso, almeno a livello di prestazioni, rimane un momento positivo per la squadra di Spalletti. E poi, i bianconeri in caso di colpaccio con i nerazzurri saprebbero di recuperare punti ad almeno una tra Napoli e Roma, che si affronteranno. 

    • Pubblicità

  • MISSIONE OTTAVI IN CHAMPIONS

    A prescindere da come andrà la notte di San Siro, la Juventus non avrà tempo per fermarsi. Meno di tre giorni dopo infatti i bianconeri saranno in campo a Istanbul contro il Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League (ritorno 8 giorni dopo all'Allianz Stadium).

    In questo caso non ci sono dubbi, saranno 180 minuti determinanti e che possono cambiare il giudizio sulla stagione della Juventus. L'anno scorso i bianconeri si sono fermati proprio ai playoff contro il PSV. L'obiettivo fissato da inizio anno è raggiungere gli ottavi. Uscire a questo punto potrebbe avere un contraccolpo per la squadra anche in ottica campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COMO E ROMA: SCONTRI DIRETTI

    Nel giro di pochi giorni la Juventus si gioca le chance di rimanere in questa Champions ma anche in parte di disputare quella del prossimo anno. I bianconeri si trovano al quarto posto a pari punti con la Roma e con il Como che potrebbe avvicinarsi ulteriormente (la squadra di Fabregas ha una partita in meno). Como e Roma saranno anche le avversarie della Juventus dopo il derby d'Italia.

    Due scontri diretti per la qualificazione in Champions consecutivi; tra Galatasaray e Galatasaray Spalletti ospiterà il Como allo Stadium mentre la trasferta all'Olimpico chiuderà questi 15 giorni di fuoco. 

  • DALL'INTER ALLA ROMA: IL CALENDARIO

    Da sabato 14 febbraio, giorno di Inter-Juventus a inizio marzo, quando i bianconeri saranno contro la Roma in trasferta. Questo il calendario della Juve in 15 giorni, cinque sfide, tutte potenzialmente determinanti.

    • Inter-Juventus: sabato 14 febbraio
    • Galatasaray-Juventus: martedì 17 febbraio
    • Juventus-Como: sabato 21 febbraio
    • Juventus-Galatasaray: mercoledì 25 febbraio
    • Roma-Juventus: domenica 1 marzo (non ancora ufficiale)
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0