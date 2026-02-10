Playoff di Champions, derby d'Italia e scontri diretti: dall'Inter alla Roma, la 'stagione' della Juventus in 15 giorni

La prima sfida di questo ciclo è anche, sulla carta, la più difficile; a San Siro contro l'Inter che sta vivendo un periodo di forma incredibile. Sabato i bianconeri arriveranno all'appuntamento da sfavoriti ma sapendo di dover fare risultato comunque visto il mezzo passo falso casalingo contro la Lazio e l'eliminazione recente in Coppa Italia.

Una sconfitta, la seconda in tre partite, non sarebbe facile da digerire e interromperebbe quello che nel complesso, almeno a livello di prestazioni, rimane un momento positivo per la squadra di Spalletti. E poi, i bianconeri in caso di colpaccio con i nerazzurri saprebbero di recuperare punti ad almeno una tra Napoli e Roma, che si affronteranno.