Playoff di Champions, derby d'Italia e scontri diretti: dall'Inter alla Roma, la 'stagione' della Juventus in 15 giorni

Il pareggio contro la Lazio per 2-2 ha lasciato amarezza in casa Juventus, soprattutto perché si tratta dell'ennesima partita giocata bene ma non vinta, come più volte avvenuto nelle ultime settimane.
I bianconeri però non hanno tempo di guardarsi indietro perché quello che sta per arrivare è davvero un momento cruciale sotto tutti i punti di vista. Da oggi ripartono i lavori alla Continassa verso il prossimo match, che non può essere come gli altri, ovvero il derby d'Italia contro l'Inter. Sarà l'unica volta che la Juve non avrà impegni infrasettimanali.
Poi arriva anche la Champions e oltre alle tante gare ravvicinate c'è da considerare il livello delle prossime avversarie. Tra Europa e campionato, la Juventus si gioca se non tutto, molto in 15 giorni.