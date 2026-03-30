Pjanic gioca ancora? Le parole prima di Bosnia-Italia, gli ultimi anni e il ritiro

Se in campo sarà una partita speciale per Edin Dzeko dopo i tanti anni passati in Italia, fuori un discorso simile lo vive Miralem Pjanic. L'ex centrocampista di Roma e Juventus non sarà tra gli undici che giocheranno contro gli azzurri per scrivere una pagina di storia né in panchina.
Ed è da questo punto di vista una "fortuna" per l'Italia non dover affrontare Pjanic, leggenda del proprio paese nonché uno dei giocatori più forti nella storia della Bosnia.
Pjanic infatti, che vanta 115 presenze in Nazionale, dietro solamente a Dzeko (147), si è ritirato ormai mesi fa e sarà solo un tifoso domani sera. Nei giorni precedenti a Bosnia-Italia, l'e juventino ha avvisato gli azzurri sull'ambiente che troveranno allo stadio.