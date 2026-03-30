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Pjanic Getty Images
Andrea Ajello

Pjanic gioca ancora? Le parole prima di Bosnia-Italia, gli ultimi anni e il ritiro

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
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Bosnia ed Erzegovina

Miralem Pjanic potrà solo tifare la sua Bosnia dopo il ritiro dal calcio: "La sfida che volevo, l'Italia è come se fosse il mio paese d'adozione".

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Se in campo sarà una partita speciale per Edin Dzeko dopo i tanti anni passati in Italia, fuori un discorso simile lo vive Miralem Pjanic. L'ex centrocampista di Roma e Juventus non sarà tra gli undici che giocheranno contro gli azzurri per scrivere una pagina di storia né in panchina. 

Ed è da questo punto di vista una "fortuna" per l'Italia non dover affrontare Pjanic, leggenda del proprio paese nonché uno dei giocatori più forti nella storia della Bosnia. 

Pjanic infatti, che vanta 115 presenze in Nazionale, dietro solamente a Dzeko (147), si è ritirato ormai mesi fa e sarà solo un tifoso domani sera. Nei giorni precedenti a Bosnia-Italia, l'e juventino ha avvisato gli azzurri sull'ambiente che troveranno allo stadio. 

  • "ITALIA NEL CUORE, LA SFIDA CHE VOLEVO"

    Come detto, Pjanic è rimasto molto legato all'Italia dove ha giocato per nove anni vestendo le maglie della Roma (dal 2011 al 2016) e Juventus (dal 2016 al 2020). 

    La Serie A è anche il campionato dove il bosniaco è diventato uno dei centrocampisti più importanti d'Europa, vincendo a Torino tanti scudetti e facendo una finale di Champions League. 

    E ovviamente Pjanic ha parlato con sentimento della gara di domani: "La sfida che speravo di vedere. La Bosnia è casa, ovviamente, ma l’Italia è nel mio cuore come se fosse il mio Paese d’adozione. Noi sogniamo di andare al Mondiale, anche voi. Vediamo come va a finire".

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  • "FAREMO IL FUOCO"

    Sulla gara che vale l'accesso al Mondiale, Pjanic ha avvisato l'Italia: "La Bosnia si fermerà per qualche ora: tre milioni di persone a spingere la nostra squadra. Sarà una bolgia mai vista allo stadio. Resterete scioccati dalla nostra passione. A Zenica faremo il fuoco. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì, credimi. Ho visto i giocatori motivati e sicuri di sé. Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva". 

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  • IL RITIRO A SOLI 35 ANNI

    Sicuramente gli sarebbe piaciuto essere in campo a guidare la Bosnia nel tentativo di centrare l'impresa e battere l'Italia. Qualche mese fa però Pjanic si è ritirato dal calcio giocato.

    A soli 35 anni Pjanic ha deciso che fosse il momento giusto per aprire un nuovo capitolo della sua vita. L'annuncio è arrivato a gennaio, dopo che già da mesi però era senza squadra. 

    "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia - ha scritto Pjanic nel post social in cui ha annunciato il ritiro -. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio è stato la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita".

  • GLI ANNI DOPO LA JUVENTUS: BARCELLONA E POI IN GIRO

    Il picco della carriera Pjanic lo ha raggiunto alla Juventus, completandosi come calciatore. Quando ha lasciato Torino nell'estate 2020 però non tutto è andato come previsto. Il bosniaco si è trasferito al Barcellona dove è rimasto per solo una stagione giocando in totale 30 partite. 

    Dalla stagione 2021/2022 l'ex Roma ha iniziato a cambiare ripetutamente squadra; prima il passaggio al Besiktas in prestito, poi l'esperienza negli Emirati Arabi dove ha giocato per due anni con lo Sharjah FC.

    Infine, l'ultimo capitolo della sua carriera, al CSKA Mosca, fino a giugno 2025, quando ha lasciato il club fino alla scelta di ritirarsi. 

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