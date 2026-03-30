Pjanic gioca ancora? Le parole prima di Bosnia-Italia, gli ultimi anni e il ritiro

Sicuramente gli sarebbe piaciuto essere in campo a guidare la Bosnia nel tentativo di centrare l'impresa e battere l'Italia. Qualche mese fa però Pjanic si è ritirato dal calcio giocato.

A soli 35 anni Pjanic ha deciso che fosse il momento giusto per aprire un nuovo capitolo della sua vita. L'annuncio è arrivato a gennaio, dopo che già da mesi però era senza squadra.

"Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia - ha scritto Pjanic nel post social in cui ha annunciato il ritiro -. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio è stato la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita".