Più forte dei detrattori: le vittorie dell'Argentina ai Mondiali portano il segno distintivo dei campioni

Dopo la vittoria di martedì negli ottavi dei Mondiali contro l’Egitto, l’Argentina è finita nel mirino per presunte irregolarità. Ma le critiche sembrano eccessiva. In svantaggio di due goal nel secondo tempo contro un avversario nettamente sfavorito, i campioni in carica hanno rimontato in 14 minuti, ribaltando il risultato. Dal fischio finale di Atlanta, però, l’impresa è finita in secondo piano.
Le conseguenze sono state devastanti. La delegazione egiziana, sentendosi vittima di un’ingiustizia, ha accusato l’arbitro di aver favorito Lionel Messi con decisioni chiave che hanno portato alla capitolazione all’ultimo minuto.
Comprensibile la delusione per una sconfitta all’ultimo respiro, ma l’Argentina ha meritato il successo. È il marchio dei campioni.