Più forte dei detrattori: le vittorie dell'Argentina ai Mondiali portano il segno distintivo dei campioni

Per quanto l’Egitto non voglia ammetterlo, la verità è che ha buttato via una partita già vinta a 11 minuti dalla fine, senza nemmeno arrivare ai supplementari.

In occasione dei tre goal subiti nel finale, la difesa egiziana è apparsa in preda al caos: Romero ha segnato di testa completamente libero, la linea difensiva era ancora una volta fuori posizione quando Messi ha pareggiato, e Fernandez è salito senza opposizione mentre la squadra di Hassan, sbilanciata in avanti, veniva colpita in contropiede all’ultimo respiro.

Per quanto riguarda le decisioni arbitrali, c’è stato un fallo su Lisandro Martinez prima del contropiede egiziano che avrebbe portato al raddoppio: Attia, marcatore troppo zelante del difensore del Manchester United, gli ha tirato la maglia e calpestato il piede.

La richiesta di rigore per Salah era esagerata: il fuoriclasse egiziano non ha nemmeno protestato dopo un contatto minimo con Alvarez, che aveva già conquistato la palla.