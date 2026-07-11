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Krishan Davis

Più forte dei detrattori: le vittorie dell'Argentina ai Mondiali portano il segno distintivo dei campioni

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Egitto
Argentina vs Svizzera
Svizzera

La squadra di Scaloni ha ottenuto vittorie sofferte e martedì è stata accusata dall'Egitto di favoritismi. Ma i suoi successi portano un marchio ben preciso.

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Dopo la vittoria di martedì negli ottavi dei Mondiali contro l’Egitto, l’Argentina è finita nel mirino per presunte irregolarità. Ma le critiche sembrano eccessiva. In svantaggio di due goal nel secondo tempo contro un avversario nettamente sfavorito, i campioni in carica hanno rimontato in 14 minuti, ribaltando il risultato. Dal fischio finale di Atlanta, però, l’impresa è finita in secondo piano.

Le conseguenze sono state devastanti. La delegazione egiziana, sentendosi vittima di un’ingiustizia, ha accusato l’arbitro di aver favorito Lionel Messi con decisioni chiave che hanno portato alla capitolazione all’ultimo minuto.

Comprensibile la delusione per una sconfitta all’ultimo respiro, ma l’Argentina ha meritato il successo. È il marchio dei campioni.

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    Il dramma di Atlanta

    L’Argentina ha vissuto un ottavo di finale al cardiopalma. Sotto di due goal al 67’ per le reti di Ibrahim e Ziko, con Messi che ha anche fallito un rigore, la squadra di Scaloni sembrava già eliminata.

    A 11 minuti dalla fine, però, i campioni del mondo si sono risvegliati. Cristian Romero, già eroe contro Capo Verde, ha accorciato le distanze di testa su cross di Messi. Poco dopo lo stesso Leo ha pareggiato con un tiro che ha colpito la traversa e superato la linea.

    Quando tutto sembrava destinato ai supplementari, al 3’ di recupero Enzo Fernandez ha incornato sul secondo palo, portando l’Argentina in vantaggio e scatenando la festa sulla panchina albiceleste e la rabbia su quella egiziana. Un finale così incredibile ha fatto commuovere sia Messi che Scaloni.

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    "Il torneo è truccato"

    Per gli sconfitti, però, è esplosa una rabbia diversa: la dolorosa eliminazione ha scatenato accuse di favoritismo e di match truccati da parte di giocatori e staff. La Federcalcio egiziana ha persino presentato un reclamo alla FIFA per far espellere gli arbitri francesi dal torneo.

    Gli egiziani sostengono che il primo gol di Ziko, che avrebbe portato il punteggio sull’1-0, sia stato erroneamente annullato per un fallo su Lisandro Martinez dall’altra parte del campo e protestano per un rigore non concesso a Salah, caduto in area pochi secondi prima che Fernandez segnasse di testa il gol della vittoria su cross di Lautaro Martinez.

    "L’arbitro è stato ingiusto - ha dichiarato Ziko a fine gara - La parzialità era evidente fin dall’inizio. Questo torneo è truccato".

    Il ct egiziano Hossam Hassan ha rincarato la dose: "È solo una questione di soldi. Vogliono che Messi resti nel torneo. Nel calcio molti fatti nascono fuori dal campo per interessi particolari. È stato ingiusto: l’Egitto meritava di passare. Eravamo la squadra migliore.

    Perché non c’è equità nello sport? Oggi siamo stati trattati ingiustamente. Abbiamo subito un’ingiustizia. Questo è il mio modo di far sentire la mia voce e di prendere posizione. Non guarderò un’altra partita di questo torneo".

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    Affermazioni infondate

    Per quanto l’Egitto non voglia ammetterlo, la verità è che ha buttato via una partita già vinta a 11 minuti dalla fine, senza nemmeno arrivare ai supplementari.

    In occasione dei tre goal subiti nel finale, la difesa egiziana è apparsa in preda al caos: Romero ha segnato di testa completamente libero, la linea difensiva era ancora una volta fuori posizione quando Messi ha pareggiato, e Fernandez è salito senza opposizione mentre la squadra di Hassan, sbilanciata in avanti, veniva colpita in contropiede all’ultimo respiro.

    Per quanto riguarda le decisioni arbitrali, c’è stato un fallo su Lisandro Martinez prima del contropiede egiziano che avrebbe portato al raddoppio: Attia, marcatore troppo zelante del difensore del Manchester United, gli ha tirato la maglia e calpestato il piede.

    La richiesta di rigore per Salah era esagerata: il fuoriclasse egiziano non ha nemmeno protestato dopo un contatto minimo con Alvarez, che aveva già conquistato la palla.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Una squadra facile da odiare

    È sempre stato facile dipingere l’Argentina come il cattivo. E in passato lo è stata. Nel tempo ha prodotto molti giocatori maestri delle arti oscure, tra cui Diego Maradona, Diego Simeone e Antonio Rattin.

    Anche l’attuale rosa fatica a farsi apprezzare: molti hanno intonato un coro razzista contro i giocatori di colore della Francia durante la vittoria della Copa America 2024, e giocatori come De Paul e Romero mostrano ancora quella grinta sgradevole che ha caratterizzato le squadre del passato. Per molti, però, basta la presenza di Messi per riscattare l’intera squadra, e ad Atlanta il fuoriclasse ha confermato il proprio valore.

    L’Egitto ha lamentato un trattamento di favore per Messi: il fuoriclasse dell'Inter Miami avrebbe dovuto essere espulso nella fase a gironi per un brutto fallo contro l’Algeria, ma la FIFA ha poi annullato la squalifica di Balogun, statunitense, per un fallo simile, su intervento del presidente USA Donald Trump.

    Il presidente FIFA Gianni Infantino in passato ha già favorito Messi, permettendogli di giocare la Coppa del Mondo per club con l’Inter Miami nonostante il club non fosse campione MLS. Inoltre, l’Argentina ha incassato solo tre gialli nel torneo pur commettendo quasi 60 falli, metà dei cartellini ricevuti dall’Inghilterra che ha commesso meno infrazioni.

    Contro l’Egitto, però, non c’è stato gioco scorretto né favoritismo arbitrale: l’Albiceleste ha lottato e vinto all’ultimo minuto.

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  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    «Abbiamo fatto soffrire i nostri tifosi»

    Al termine di un match teso, un commosso Scaloni ha attribuito la vittoria alla grinta della squadra: “Abbiamo fatto soffrire i nostri tifosi, pur non giocando male. Alleno per momenti come questi. Oggi abbiamo dimostrato qualcosa di più del semplice passaggio del turno. Se non avessimo lottato, saremmo stati eliminati”.

    "Quello che è successo oggi - ha aggiunto il ct - pur non portando in finale, per importanza equivale alle grandi cose vissute in passato, perché questa squadra non molla mai e va avanti a modo suo, qualunque sia la situazione.

    Contro Capo Verde eravamo messi peggio, sembravamo in grande difficoltà. Oggi, anche sotto 0-2, sentivamo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione per ribaltare il risultato. Oggi abbiamo giocato un calcio completamente diverso".

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Il vero segno distintivo dei campioni

    È impossibile contestare la valutazione di Scaloni. Finora, nella fase a eliminazione diretta, l’Argentina ha offerto il tipo di prestazioni che ci si aspetta dai campioni in carica, strappando due vittorie all’ultimo respiro nonostante abbia giocato al meglio solo per brevi momenti in ciascun incontro.

    La nazionale campione del mondo in carica avrebbe dovuto dominare contro outsider come Capo Verde ed Egitto. Ma quando non si è al meglio, conta solo il risultato. Soprattutto sul palcoscenico mondiale.

    Alla fine, spirito e coesione hanno portato avanti gli argentini. E, nonostante i detrattori, queste vittorie portano i segni dei campioni.

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