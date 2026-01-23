Pisacane si racconta: “Per allenare ho fatto un corso sulla generazione Z, a Cagliari sento fiducia, a 13 anni ebbi la Guillain-Barré”

Fabio Pisacane è uno degli allenatori cookie in Serie A. Dopo il successo in Coppa Italia Primavera della scorsa stagione, il club presieduto da Giulini ha deciso di promuoverlo alla guida della Prima squadra, con i rossoblu che al momento hanno ottenuto 22 punti in 21 gare, con un margine di 5 lunghezze sulla zona retrocessione.

Il mister dei sardi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del proprio percorso nel mondo del calcio e nella vita.

“Giulini ha creduto in un percorso e non in una scelta improvvisata - ha sottolineato Pisacane - Vivo un grande senso di responsabilità, voglio restituire questa fiducia con il lavoro e i comportamenti. Siamo in linea con gli obiettivi”.