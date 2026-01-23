Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Genoa CFC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Pisacane si racconta: “Per allenare ho fatto un corso sulla generazione Z, a Cagliari sento fiducia, a 13 anni ebbi la Guillain-Barré”

L’allenatore si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “A Cagliari c’è rispetto, non voglio tradire questa fiducia. Per allenare ho studiato molto: lingue, comunicazione, la generazione Z”

Pubblicità

Fabio Pisacane è uno degli allenatori cookie in Serie A. Dopo il successo in Coppa Italia Primavera della scorsa stagione, il club presieduto da Giulini ha deciso di promuoverlo alla guida della Prima squadra, con i rossoblu che al momento hanno ottenuto 22 punti in 21 gare, con un margine di 5 lunghezze sulla zona retrocessione. 

Il mister dei sardi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del proprio percorso nel mondo del calcio e nella vita. 

“Giulini ha creduto in un percorso e non in una scelta improvvisata - ha sottolineato Pisacane - Vivo un grande senso di responsabilità, voglio restituire questa fiducia con il lavoro e i comportamenti. Siamo in linea con gli obiettivi”.

  • LA RIVELAZIONE SULLA GUILLAIN-BARRÈ

    Pisacane ha poi rivelato un aspetto molto particolare della sua vita: “Il mio riferimento è mio padre Andrea. A 13 anni mi diagnosticarono la sindrome di Guillain-Barré. Mi ritrovai bloccato in un letto. Sono forte perché la vita mi ha obbligato a diventarlo, non perché l’ho scelto. Una malattia, se non ti uccide, arriva per completarti. Mio padre dormiva accanto a me in Rianimazione. È il mio porto sicuro”.

    • Pubblicità

  • IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER ALLENARE

    L’allenatore del Cagliari ha poi fatto anche il punto sul percorso fatto per arrivare alla guida della squadra rossoblu: “Sono stato a Salisburgo, in visita alla Redbull. Ho studiato le lingue, fatto un corso alla Bocconi sulla comunicazione e uno sulla generazione Z, quelli nati dal 1995 ai primi 2010. Voglio conoscere il loro universo perché voglio sapere quali tasti toccare. Vivono di applausi e di pochi rimproveri”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RAPPORTO CON CAGLIARI

    Cagliari ha visto Pisacane essere prima calciatore e poi allenatore: “Questa terra ti dà rispetto e verità, ma ti chiede anche coerenza. Non voglio tradire questa fiducia”.  E poi Napoli, terra natale: “Li ci sono le mie radici”

  • L’ELOGIO A PALESTRA

    Fra i giocatori cresciuti maggiormente sotto la gestione Pisacane, c’è indubbiamente Marco Palestra: “È un ragazzo che ha potenzialità ancora inespresse. Ha fatto tanto di istinto, e se alza la qualità diventerà incredibile”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0