Pisa-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Odgaard un fulmine a ciel sereno, Skorupski insuperabile, Durosinmi impalpabile

Tutto sembrava preludere a una serata senza gioie per entrambe le squadre, ma alla fine un fulmine a ciel sereno ha illuminato il Garibaldi di rossoblù, grazie a un’invenzione dalla distanza di Jens Odgaard.

Nel primo tempo i ritmi sono vivaci, ma le imprecisioni sono molte da entrambe le parti, e le occasioni arrivano per episodi. Caracciolo perde un duello con Castro e l’argentino, tutto solo davanti a Nicolas, spara alto.

Lo stesso difensore nerazzurro colpisce la traversa sugli sviluppi di una punizione, poi il gioco viene fermato per una spinta irregolare pochi istanti prima. Infine tocca di nuovo a Castro che, servito alla perfezione in area da Moro, centra in pieno il palo.

Nel secondo tempo il match sembra bloccato, con il Pisa che prova con maggiore insistenza, senza però riuscire a superare un attento Skorupski. La partita si sblocca solo al 90’, quando il Bologna passa grazie al sinistro dalla distanza di Odgaard, che infila il pallone all’incrocio dei pali.