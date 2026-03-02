Goal.com
Pisa Bologna OdgaardGetty Images
Michael Baldoin

Pisa-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Odgaard un fulmine a ciel sereno, Skorupski insuperabile, Durosinmi impalpabile

I rossoblù portano a casa i tre punti al termine di una partita combattutissima: decide il match l'eurogoal di Odgaard al 90'.

Tutto sembrava preludere a una serata senza gioie per entrambe le squadre, ma alla fine un fulmine a ciel sereno ha illuminato il Garibaldi di rossoblù, grazie a un’invenzione dalla distanza di Jens Odgaard.

Nel primo tempo i ritmi sono vivaci, ma le imprecisioni sono molte da entrambe le parti, e le occasioni arrivano per episodi. Caracciolo perde un duello con Castro e l’argentino, tutto solo davanti a Nicolas, spara alto.

Lo stesso difensore nerazzurro colpisce la traversa sugli sviluppi di una punizione, poi il gioco viene fermato per una spinta irregolare pochi istanti prima. Infine tocca di nuovo a Castro che, servito alla perfezione in area da Moro, centra in pieno il palo.

Nel secondo tempo il match sembra bloccato, con il Pisa che prova con maggiore insistenza, senza però riuscire a superare un attento Skorupski. La partita si sblocca solo al 90’, quando il Bologna passa grazie al sinistro dalla distanza di Odgaard, che infila il pallone all’incrocio dei pali.

  • PAGELLE PISA

    Durosinmi (voto 5.5) ha finalmente l’occasione tanto attesa, ma non ne approfitta e delude, venendo sostituito intorno all’ora di gioco. 

    Al suo posto entra Stojikovic (voto 6.5), che in meno di mezz’ora convince molto più del compagno, mettendo ripetutamente in difficoltà i centrali avversari. 

    Aebischer (voto 6.5) lotta e combatte in mezzo al campo, forse stimolato dall'affrontare la sua ex squadra: con un colpo di tacco libera Piccinini a quello che può essere il goal dell'1-0, cancellato da Skorupski.

    VOTI PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (70' Canestrelli 6), Caracciolo 6 (90' Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Hojholt 5.5 (70' Piccinini 6), Aebischer 6.5, Marin 6.5, Angori 6 (63' Cuadrado 6); Moreo 6, Durosinmi 5.5 (64' Stojikovic 6.5). All. Hiljemark.

  • PAGELLE BOLOGNA

    È una di quelle serate in cui Skorupski (voto 7) dimostra tutto il suo valore da grande portiere: il polacco compie alcune parate di assoluta qualità e permette al Bologna di uscire imbattuto, nonostante una prestazione della squadra leggermente sotto le aspettative.

    Odgaard (voto 7) decide la partita con un mancino magico dalla distanza: il Bologna ritrova il giocatore nel momento più importante, con una rete decisiva.

    Castro (voto 5) paga caro i due errori nel primo tempo: prima si libera bene di Caracciolo ma calcia incredibilmente alto a tu per tu con Nicolas, poi riceve da Moro e incrocia troppo con il destro, colpendo il palo sinistro; successivamente si spegne ed esce dalla gara.

    Buona prova per Lucumí (voto 6.5), che vince la maggior parte dei contrasti e dei duelli, annullando quasi totalmente Durosinmi.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Zortea 5.5, Lucumí 6.5, Vitik 6 (21' Casale 6), Joao Mario 5.5 (74' De Silvestri 6); Freuler 6.5, Moro 6.5; Bernardeschi 5.5 (63' Orsolini 6), Sohm 5.5 (64' Odgaard 7), Cambiaghi 5.5 (74' Rowe 6); Castro 5. All. Italiano.

  • TABELLINO PISA-BOLOGNA 0-1

    Marcatori: 90' Odgaard 

    PISA (3-5-2): Nicolas 6; Calabresi 6 (70' Canestrelli 6), Caracciolo 6 (90' Iling-Junior sv), Coppola 6; Leris 6, Hojholt 5.5 (70' Piccinini 6), Aebischer 6.5, Marin 6.5, Angori 6 (63' Cuadrado 6); Moreo 6, Durosinmi 5.5 (64' Stojikovic 6.5). All. Hiljemark.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Zortea 5.5, Lucumí 6.5, Vitik 6 (21' Casale 6), Joao Mario 5.5 (74' De Silvestri 6); Freuler 6.5, Moro 6.5; Bernardeschi 5.5 (63' Orsolini 6), Sohm 5.5 (64' Odgaard 7), Cambiaghi 5.5 (74' Rowe 6); Castro 5. All. Italiano.

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: 53' Freuler, 82' Lucumi

    Espulsi: -

