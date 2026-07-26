Pirlo rischia di saltare? Il caso Russia scatena le polemiche sul prossimo Ct dell'Italia, ore di riflessione per Malagò

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La panchina dell'Italia rischia di restare ancora senza padrone.
Quando ormai sembrava tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo Ct azzurro, ecco l'improvvisa frenata. Il tutto condito da roventi polemiche.
A pesare sarebbe il rapporto tra lo stesso Pirlo e uno sponsor russo. Rapporto che sta portando il presidente Malagò a riflettere sull'opportunità di scegliere proprio Pirlo come nuovo Ct.
Mentre da più parti continuano ad essere avanzati parecchi dubbi su questa scelta anche dal punto di vista prettamente tecnico. E allora cosa può succedere ora?