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Lelio Donato

Pirlo rischia di saltare? Il caso Russia scatena le polemiche sul prossimo Ct dell'Italia, ore di riflessione per Malagò

Italia

Quando sembrava ormai tutto pronto per l'annuncio ufficiale ecco l'improvvisa frenata in seguito alle polemiche per uno sponsor russo. Malagò si prende qualche ora di riflessione su Pirlo Ct.

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La panchina dell'Italia rischia di restare ancora senza padrone.

Quando ormai sembrava tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo Ct azzurro, ecco l'improvvisa frenata. Il tutto condito da roventi polemiche.

A pesare sarebbe il rapporto tra lo stesso Pirlo e uno sponsor russo. Rapporto che sta portando il presidente Malagò a riflettere sull'opportunità di scegliere proprio Pirlo come nuovo Ct.

Mentre da più parti continuano ad essere avanzati parecchi dubbi su questa scelta anche dal punto di vista prettamente tecnico. E allora cosa può succedere ora?

  • LO SPONSOR RUSSO E LE POLEMICHE

    Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Cos'è il cosiddetto caso Russia che rischia di fare saltare Pirlo?

    Il principale candidato alla panchina dell'Italia è da qualche mese global ambassador di Fonbet, importante società di betting che ha sede a Mosca.

    In Italia i tesserati non possono essere legati a società di scommesse. Cosa che comunque sarebbe facilmente risolvibile tramite la risoluzione del contratto che lega Pirlo a Fonbet.

    Il problema semmai è un altro. Da più parti non è ben visto che Pirlo si sia legato proprio a una società russa considerati i rapporti tra Mosca e Roma dopo l'attacco sferrato da Putin in Ucraina negli ultimi anni.

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  • ORE DI RIFLESSIONE

    Nelle ultime ore molti esponenti politici si sono espressi sul caso, sottolineando la scarsa opportunità di affidare la panchina dell'Italia proprio a Pirlo per il suo rapporto con la Russia.

    Malagò si è così preso qualche ora per verificare la natura del rapporto che lega Pirlo alla società di betting.

    Mentre dall'entourage dell'allenatore si sottolinea come tutto verrà risolto una volta sciolto il contratto che ancora lo lega all'United Fc, società di Sergey Lomakin, uomo d'affari con forti interessi in Fonbet.

    In tal senso le trattative proseguono spedite e solo dopo Pirlo potrà firmare con la FIGC fino al 2030. A meno di clamorosi ripensamenti presidenziali.

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  • LA POSIZIONE DI MALDINI

    Dal punto di visto strettamente sportivo, di certo, chi non ha ripensamenti è Paolo Maldini.

    Il presidente e direttore tecnico del Club Italia la sua scelta l'ha fatta. E non intende tornare indietro per polemiche che poco hanno a che fare col calcio giocato.

    Una volta incassato il 'no, grazie' di Pep Guardiola, Maldini ha subito virato sull'ex compagno e grande amico. Pirlo viene ritenuto il profilo ideale per un progetto a lungo termine.

    Al momento, insomma, non vengono valutate eventuali alternative per la panchina azzurra.

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