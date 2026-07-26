Pirlo rischia di saltare? Il caso Russia scatena le polemiche sul prossimo Ct dell'Italia, ore di riflessione per Malagò

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Cos'è il cosiddetto caso Russia che rischia di fare saltare Pirlo?

Il principale candidato alla panchina dell'Italia è da qualche mese global ambassador di Fonbet, importante società di betting che ha sede a Mosca.

In Italia i tesserati non possono essere legati a società di scommesse. Cosa che comunque sarebbe facilmente risolvibile tramite la risoluzione del contratto che lega Pirlo a Fonbet.

Il problema semmai è un altro. Da più parti non è ben visto che Pirlo si sia legato proprio a una società russa considerati i rapporti tra Mosca e Roma dopo l'attacco sferrato da Putin in Ucraina negli ultimi anni.