Pirlo nuovo Ct dell'Italia, lo staff in Nazionale: il vice Baronio e tutti gli uomini di fiducia

Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso: dopo il rifiuto di Pep Guardiola, il prossimo commissario tecnico dell'Italia sarà Andrea Pirlo. Sembra ormai tutto fatto con il campione del mondo del 2006 a cui spetterà il compito di centrare prima la qualificazione agli Europei del 2028 e poi quella ai Mondiali del 2030, dopo tre edizioni in cui gli azzurri sono rimasti a guardare.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l'allenatore risolverà in queste ore il suo contratto con lo United FC, squadra di Dubai con cui ha appena centrato la promozione, per poi firmare il contratto che lo legherà alla nazionale italiana fino al 2030.

In attesa dell'ufficialità cominciano a girare le prime indiscrezioni sullo staff di Pirlo, che dovrebbe confermare alcuni suoi fedelissimi come Roberto Baronio e il preparatore atletico Paolo Bertelli.