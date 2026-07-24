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Italy U19 v Turkey U19 - International FriendlyGetty Images Sport
Redazione Goal

Pirlo nuovo Ct dell'Italia, lo staff in Nazionale: il vice Baronio e tutti gli uomini di fiducia

Italia
A. Pirlo

Pirlo è a un passo dalla panchina dell'Italia: Baronio può essere il vice, Bertelli preparatore atletico.

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Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso: dopo il rifiuto di Pep Guardiola, il prossimo commissario tecnico dell'Italia sarà Andrea Pirlo. Sembra ormai tutto fatto con il campione del mondo del 2006 a cui spetterà il compito di centrare prima la qualificazione agli Europei del 2028 e poi quella ai Mondiali del 2030, dopo tre edizioni in cui gli azzurri sono rimasti a guardare.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l'allenatore risolverà in queste ore il suo contratto con lo United FC, squadra di Dubai con cui ha appena centrato la promozione, per poi firmare il contratto che lo legherà alla nazionale italiana fino al 2030.

In attesa dell'ufficialità cominciano a girare le prime indiscrezioni sullo staff di Pirlo, che dovrebbe confermare alcuni suoi fedelissimi come Roberto Baronio e il preparatore atletico Paolo Bertelli.

  • BARONIO ANCORA VICE

    Secondo le prime indiscrezioni, Roberto Baronio, come già accaduto al Fatih Karagumruk, alla Sampdoria e allo United FC (alla Juventus era un collaboratore tecnico), dovrebbe essere il vice di Andrea Pirlo, che dovrebbe portare con sé anche Paolo Bertelli. Già preparatore atletico nel suo staff con Juventus, Sampdoria e Fatih, dal 4 luglio è coordinatore dell'Area Performance del Genoa, ma dovrebbe mantenere il doppio incarico. Come preparatore dei portieri potrebbe tornare Marco Savorani.

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  • IL CONTRATTO DI PIRLO

    Andrea Pirlo dovrebbe firmare un contratto di quattro anni con un ingaggio non superiore agli 1,5 milioni di euro a stagione.

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