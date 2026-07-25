Pirlo ct dell'Italia, perché alla fine è stato scelto lui: la stima di Maldini e Leonardo, l'ingaggio, la situazione dei concorrenti

Il nuovo commissario tecnico dell'Italia, a meno di sorprese, alla fine sarà Andrea Pirlo. Ammettiamolo: fino a qualche giorno fa non ci aveva pensato nessuno o quasi. Semplicemente perché l'ex bianconero oggi è finito nelle retrovie del calcio: negli Emirati Arabi Uniti.
E invece, eccolo qui. Paolo Maldini e Leonardo, dopo aver provato invano a convincere il sogno Pep Guardiola a sedersi sulla panchina azzurra, alla fine hanno scelto proprio lui per raccogliere l'eredità dell'ex compagno Rino Gattuso. Accordo trovato, pronto un contratto di quattro anni con obiettivo Mondiali 2030.
Un po' come fa Carlo Ancelotti, che di Pirlo è stato uno degli allenatori più importanti, qualcuno ha alzato un sopracciglio. Ma come Pirlo? A parte la Juventus ha lavorato in Turchia, nella Serie B italiana (la Sampdoria), quindi è finito addirittura nella seconda divisione emiratina, portando comunque lo United FC al piano di sopra.
Ma il nome del bresciano non è schizzato a caso verso l'alto nella corsa al posto di ct. Un motivo legato alla scelta dei piani alti azzurri c'è. O meglio: ben più di un motivo.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.