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Pirlo gfxGOAL
Stefano Silvestri

Pirlo ct dell'Italia, perché alla fine è stato scelto lui: la stima di Maldini e Leonardo, l'ingaggio, la situazione dei concorrenti

Italia
A. Pirlo

L'ex allenatore della Juventus, attualmente negli Emirati Arabi con lo United FC, è il prescelto per raccogliere l'eredità dell'ex compagno Rino Gattuso. E più di un motivo c'è.

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Il nuovo commissario tecnico dell'Italia, a meno di sorprese, alla fine sarà Andrea Pirlo. Ammettiamolo: fino a qualche giorno fa non ci aveva pensato nessuno o quasi. Semplicemente perché l'ex bianconero oggi è finito nelle retrovie del calcio: negli Emirati Arabi Uniti.

E invece, eccolo qui. Paolo Maldini e Leonardo, dopo aver provato invano a convincere il sogno Pep Guardiola a sedersi sulla panchina azzurra, alla fine hanno scelto proprio lui per raccogliere l'eredità dell'ex compagno Rino Gattuso. Accordo trovato, pronto un contratto di quattro anni con obiettivo Mondiali 2030.

Un po' come fa Carlo Ancelotti, che di Pirlo è stato uno degli allenatori più importanti, qualcuno ha alzato un sopracciglio. Ma come Pirlo? A parte la Juventus ha lavorato in Turchia, nella Serie B italiana (la Sampdoria), quindi è finito addirittura nella seconda divisione emiratina, portando comunque lo United FC al piano di sopra.

Ma il nome del bresciano non è schizzato a caso verso l'alto nella corsa al posto di ct. Un motivo legato alla scelta dei piani alti azzurri c'è. O meglio: ben più di un motivo.


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  • Maldini PirloGetty Images

    LA STIMA DI MALDINI E LEONARDO

    Quasi inutile ricordare che cos'abbiano combinato Maldini e Pirlo al Milan negli anni in cui hanno condiviso lo spogliatoio. Anni belli, anni di trionfi ovunque, dall'Italia all'Europa. E di bellezza calcistica applicata a vittorie. Anche grazie alle chiusure di Paolo in difesa e alle geometrie di Andrea in mezzo al campo.

    I due hanno giocato con gli stessi colori addosso per sette anni: dal 2001, anno in cui il Milan ha preso Pirlo dall'Inter, al 2008, anno in cui Maldini si è ritirato. E hanno vinto di tutto e di più, dalla Champions League di Manchester a quella di Atene passando per un campionato, coppe, supercoppe. Era il grande Milan di Ancelotti.

    Ma Maldini si è ricordato di Pirlo anche in seguito, quando l'ex compagno ha svestito i panni del calciatore per indossare giacca e cravatta. Nel 2023 lo avrebbe voluto sulla panchina del Milan, ma alla fine è stato lui ad andarsene assieme a Ricky Massara. E Stefano Pioli si è tenuto stretto il posto per un altro anno.

    Anche Leonardo conosce bene Pirlo, anche se non quanto Maldini. I due hanno giocato insieme, ancora una volta al Milan, per qualche mese tra il 2002 e il 2003. Leo ha poi allenato Andrea nella sua unica stagione sulla panchina rossonera (2009/10) e, da dirigente del PSG, avrebbe voluto portarlo a Parigi un paio d'anni più tardi.

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  • Italy v England: Group C - UEFA EURO 2024 Qualifying RoundGetty Images Sport

    I CONCORRENTI E L'INGAGGIO

    A far salire la candidatura di Pirlo è stata anche e soprattutto lo stallo in cui si è trovata la FIGC nella scelta del sostituto. Roberto Mancini sembrava essere il chiaro favorito, poi è stato sopravanzato da Antonio Conte, il preferito anche dei club. Per finire con Pep Guardiola.

    Morale della favola: nessuno dei tre è arrivato. Conte sembra non essere mai stato troppo convinto di rimettersi immediatamente in corsa dopo i due anni di Napoli, nonostante l'occhio di riguardo della Serie A nei suoi confronti, mentre il nome di Mancini pare in realtà non aver mai scaldato i cuori federali.

    Guardiola sì, è stato davvero in corsa. Maldini e Leonardo sono stati a Barcellona, ci hanno provato con il catalano. Il quale, com'era probabilmente prevedibile, ha ascoltato la proposta dei due ex colleghi ma alla fine l'ha declinata. Nulla di fatto.

    Pirlo guadagnerà un milione e mezzo l'anno per quattro anni. E anche questo ha fatto la differenza. L'ingaggio da corrispondere a Mancini e Conte sarebbe stato superiore, per non parlare di quello per Guardiola. La FIGC e Malagò hanno sempre ribadito come anche questo fosse un paletto da tenere assolutamente in considerazione.

    Infine, il desiderio di evitare la classica minestra riscaldata. Il gioco di Conte lo conosciamo, quello di Mancini pure. La speranza di Malagò, Maldini e Leonardo è che Pirlo possa portare una filosofia nuova, in linea con quella rivoluzione tanto auspicata dopo la Bosnia.

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  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    L'OCCHIO DI RIGUARDO PER I CAMPIONI DEL MONDO

    Pirlo, poi, ha un qualcosa che i concorrenti non hanno: un legame speciale con la maglia azzurra. Con particolare riferimento alla leggendaria notte di Berlino, della quale peraltro si è appena festeggiato il ventennale.

    Nell'ambiente azzurro c'è notoriamente un occhio di riguardo per i campioni del mondo del 2006. Gli ultimi esponenti di un'Italia capace di giocare una partita della fase a eliminazione diretta di un Mondiale, prima dei disastri del 2010 e 2014 e delle mancate qualificazioni alle tre fasi finali successive.

    Rino Gattuso, che prima dell'Italia allenava addirittura in Croazia con l'Hajduk, era stato scelto anche per questo: per il proprio senso d'appartenenza alla maglia azzurra, in un momento delicatissimo com'è delicatissimo quello attuale.

    Ma oltre a Gattuso erano circolati anche i nomi di altri elementi che nel 2006 avevano fatto parte della fantastica spedizione sotto la guida di Marcello Lippi: Fabio Cannavaro, ad esempio, ma anche Daniele De Rossi e Fabio Grosso.

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  • Pirlo 2-1Getty Images

    MA IL CURRICULUM...

    Diceva Silvio Baldini a giugno che "per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l’ho".

    Bando alle ciance: non ce l'avrebbe neppure Pirlo. Da allenatore, s'intende: non certo da calciatore, carriera nella quale è emerso come uno degli esponenti più forti, eleganti e raffinati della storia del proprio ruolo. Ma quello è il passato: il presente racconta di un allenatore che doveva rappresentare la gioventù al potere, ma che via via si è perso.

    Dopo la Juventus, Pirlo ha allenato il Fatih Karagumruk in Turchia. E non è andata bene: settimo posto, lontano dalle coppe. Meglio alla Sampdoria, con tanto di raggiungimento di una piazza playoff nella prima stagione. Ma all'inizio della seconda l'ex bianconero è stato sollevato dall'incarico.

    Quindi la scelta di ripartire dal basso. Molto dal basso: dagli Emirati Arabi Uniti, dallo United FC, club fondato appena nel 2022. Lì sì è andata bene, con la promozione nella massima serie al primo colpo. Ma sono pur sempre gli Emirati.

    Pirlo, però, è entrato di prepotenza nei pensieri dei vertici del calcio italiano. Proprio per tutti i motivi citati. E alla fine, nel bel mezzo delle valutazioni che dovranno portare alla nomina del nuovo ct, ha messo la freccia su tutti i concorrenti. E ora, aspettando la risoluzione con lo United FC, si prepara a iniziare il suo secondo ciclo azzurro.

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