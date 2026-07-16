Pirlo ct dell'Italia, come giocherebbe la Nazionale: un allenatore dal 'modulo fluido', il dubbio difesa e il trequartista

Il nuovo corso della Figc targato Giovanni Malagò sta muovendo passi da gigante. La nomina divenuta già ufficiale di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e di Leonardo come suo advisor porterà presto alla scelta del nuovo Commissario Tecnico che sostituirà Gennaro Gattuso e Silvio Baldini e che dovrà dare il via a un nuovo ciclo che avrà come obiettivo primario quello di riportarci ai Mondiali.
Fra i nomi forti c'è quello di Andrea Pirlo, oggi libero da contratto e voglioso di tornare in panchina, sponsorizzato in federcalcio proprio dall'amico ed ex-compagno in rossonero. Ma se sarà davvero lui la scelta finale, come potrebbe giocare la sua Italia?