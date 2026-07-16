Pirlo ct dell'Italia, come giocherebbe la Nazionale: un allenatore dal 'modulo fluido', il dubbio difesa e il trequartista

Finora abbiamo parlato di teoria, ma all'atto pratico come si è comportato tatticamente? Il modulo più usato in carriera è stato il 4-3-3 alternato dal 4-1-4-1 che di fatto è soltanto una variazione sul tema. C'è però da dire che sia alla Juventus che alla Sampdoria, nel momento del bisogno e quando serviva più solidità difensiva, ha scelto di sfoderare un più canonico 3-5-2.