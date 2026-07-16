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Andrea Pirlo Fatih KaragumrukGetty Images
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Pirlo ct dell'Italia, come giocherebbe la Nazionale: un allenatore dal 'modulo fluido', il dubbio difesa e il trequartista

Italia
A. Pirlo

Andre Pirlo è il prescelto di Paolo Maldini per la panchina dell'Italia. Da quando è diventato allenatore ha alternato moduli e concetti, modificando e non poco la sua idea di calcio.

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Il nuovo corso della Figc targato Giovanni Malagò sta muovendo passi da gigante. La nomina divenuta già ufficiale di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico e di Leonardo come suo advisor porterà presto alla scelta del nuovo Commissario Tecnico che sostituirà Gennaro Gattuso e Silvio Baldini e che dovrà dare il via a un nuovo ciclo che avrà come obiettivo primario quello di riportarci ai Mondiali.

Fra i nomi forti c'è quello di Andrea Pirlo, oggi libero da contratto e voglioso di tornare in panchina, sponsorizzato in federcalcio proprio dall'amico ed ex-compagno in rossonero. Ma se sarà davvero lui la scelta finale, come potrebbe giocare la sua Italia?

  • IL CALCIO DI PIRLO: "PROPOSITIVO, DI POSSESSO E ATTACCO"

    Andando a ritroso nel tempo, Andrea Pirlo aveva spiegato bene la sua visione del calcio. L'aveva messa per iscritto nella sua "tesina" a Coverciano per l'esame di abilitazione da allenatore con Renzo Ulivieri come relatore.

    In quel documento l'ex-centrocampista spiegava come vedesse per le sue squadre un'idea di gioco"propositiva, di possesso e di attacco, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva, manipolando spazi e tempi".

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  • MODULO FLUIDO IL SUO MANTRA

    Fin dalla sua prima esperienza alla Juventus aveva però fatto discutere un concetto importante, estremizzato e non troppo capito per via delle difficoltà incontrate a Torino: la fluidità del modulo. Per Pirlo il fattore più importante non è lo schema, ma come i giocatori vanno ad occupare gli spazi. Di conseguenza aveva in testa "una disposizione che varia nelle due fasi (offensiva e difensiva) e dei momenti emozionali che si alternano in partita".

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  • GUARDIOLA, ANCELOTTI E CONTE I MODELLI

    Pirlo ha spiegato in quella tesina quali fossero i modelli di riferimento da cui aveva tratto ispirazione nel suo modo di vedere il calcio: "Il Barcellona di Cruijff e poi quello di Guardiola, l’Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti fino alla Juventus di Conte"

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  • TANTI MODULI UTILIZZATI

    Finora abbiamo parlato di teoria, ma all'atto pratico come si è comportato tatticamente? Il modulo più usato in carriera è stato il 4-3-3 alternato dal 4-1-4-1 che di fatto è soltanto una variazione sul tema. C'è però da dire che sia alla Juventus che alla Sampdoria, nel momento del bisogno e quando serviva più solidità difensiva, ha scelto di sfoderare un più canonico 3-5-2.

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  • DIFESA A 3 MASCHERATA

    Per quanto riguarda la linea difensiva, e qui si torna al concetto di "modulo fluido" Pirlo preferisce alternare in fascia un terzino di spinta e uno di contenimento che, di fatto, si trasforma all'occorrenza in braccetto di una linea a 3. Di fatto la sua è una difesa a 3 mascherata da linea a 4 con il terzino di spinta che si alza molto in fase di possesso.

  • TREQUARTISTA SI' O NO?

    Nell'idea di base del suo calcio Pirlo vorrebbe sfruttare molto gli esterni alti dotati di una grande capacità di attaccare l'uomo nell'1 contro 1. Se non ha a disposizione questi giocatori, allarga gli esterni bassi e utilizza uno o più trequartisti alle spalle della punta.

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  • Alessandro Bastoni ItalyGetty Images

    DIFESA A 3 O A 4?

    Il materiale umano a disposizione dell'Italia costringerà anche Pirlo a fare delle scelte importanti per quanto riguarda la fase difensiva. Il "problema" avuto da Gattuso e da Spalletti è stata l'abbondanza di difensori mancini.

    Calafiori, Bastoni e Dimarco devono giocarsi due posti in tre con l'unica possibilità alternativa che vedrebbe Dimarco schierato da esterno alto.

  • Federico Chiesa GOAL ONLYGOAL AR

    ATTENZIONE AL RITORNO DI CHIESA

    L'Italia dovrà ripartire con esterni che però non sono in abbondanza, almeno per ora e con la possibilità di utilizzare due trequartisti alle spalle della punta.

    Aspettando la possibile esplosione di Liberali (appena approdato al Como), Koleosho, Inacio e altri talenti, se la giocheranno Dimarco (spostato in avanti), Zaniolo, Daniel Maldini, Politano, Raspadori, e anche Federico Chiesa, che con Pirlo ha un ottimo rapporto e potrebbe tornare.

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  • KEAN E PIO ESPOSITO I PUNTI FERMI

    Paradossalmente però Pirlo si troverà ad affrontare un'abbondanza di attaccanti centrali. Moise Kean e Pio Esposito sono da considerare come i punti fermi, ma torneranno Scamacca e Retegui oltre al già citato jolly Raspadori e in più potranno crescere i vari Camarda ed Ekhator (appena arrivato alla Juventus).