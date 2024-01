Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan alla vigilia della sfida di campionato in programma domani sera a San Siro: "Amo Leao, Maignan è sereno".

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno del Milan che, domani a San Siro, ospita il Bologna.

I rossoneri, reduci dal pesante successo di Udine, cercano continuità anche davanti ai propri tifosi, nella speranza di poter rosicchiare punti sia alla Juventus che all'Inter.

"Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista. È un genio, però ascolta" ha detto Pioli su Leao.

Un commento anche su Zirkzee:

"L'ho seguito in passato al Bayern e poi quando è andato a giocare al Parma. Ora è molto più completo, più dentro la partita, grande qualità tecnica".

E sulla lotta scudetto:

"Sono (Inzaghi e Allegri, ndr) molto bravi. Al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella lotteria dei nostri risultati e del pensare partita per partita".

Una quinta vittoria di fila che il Diavolo non ha ancora trovato in questa stagione e che porterebbe i rossoneri a raggiungere gli stessi punti nello stesso momento dell'annata in cui è arrivato l'ultimo scudetto.

Di seguito le parole del tecnico rossonero.