Pioli risponde a De Rossi: "Ultima spiaggia? Noi l'anno prossimo giocheremo la Champions League"

Il "Derby italiano in Europa" si accende, con il tecnico rossonero che risponde al collega: "Siamo gli stessi della semifinale dell'anno scorso".

Si accende dialetticamente, in attesa del fischio d’inizio, la sfida tra Roma e Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Stefano Pioli non ci sta e con orgoglio risponde in maniera piccata alle parole di Daniele De Rossi, che nel presentare la gara dell’Olimpico ha utilizzato l’espressione “ultima spiaggia” in riferimento all’importanza dell’impegno che attende i rossoneri, chiamati a ribaltare il ko per 1-0 dell’andata.

Botta e risposta per un Euroderby tutto da vivere.