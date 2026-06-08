Pio Esposito protagonista nella giovane Italia, le voci sull'interesse del Manchester United: la posizione dell'Inter è chiarissima

La crescita esponenziale di Pio Esposito è sotto gli occhi di tutti. E rischia di fare gola alle big del calcio europeo.
L'attaccante dell'Inter d'altronde è stato grande protagonista anche nelle ultime due amichevoli giocate e vinte dall'Italia contro Lussemburgo e Grecia.
E proprio durante queste due partite Esposito sarebbe stato seguito con grande attenzione da alcuni emissari del Manchester United, che potrebbe formulare un'offerta all'Inter nelle prossime settimane per portarlo all'Old Trafford.
La posizione della società nerazzurra però in tal senso è chiarissima: Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro dell'Inter. Incedibile, insomma.