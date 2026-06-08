Pio Esposito protagonista nella giovane Italia, le voci sull'interesse del Manchester United: la posizione dell'Inter è chiarissima

Pio Esposito nel gruppo di giovanissimi convocato da Silvio Baldini ha fatto quasi da veterano insieme al capitano Donnarumma e Pisilli, ovvero i giocatori con maggiore esperienza ad alti livelli.

Anche se in realtà quella appena conclusa è stata la prima vera stagione di Esposito in Serie A, peraltro vissuta non da titolare ma come prima alternativa alla coppia Lautaro-Thuram.

Esposito è andato a segno in entrambe le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, permettendo agli Azzurri di ottenere due vittorie che fanno morale ed esperienza per un gruppo giovanissimo.

Mentre l'attaccante dell'Inter ha cercato almeno in parte di dimenticare la delusione dopo il rigore fallito nei Playoff Mondiali contro la Bosnia, confermando la sua grande maturità anche davanti ai microfoni.

"Sono contento più che altro per la vittoria e per essere riusciti a portare a casa un bel risultato con questo gruppo bellissimo. La cosa bella è che abbiamo trattato queste due partite non da amichevoli: questi dieci giorni li abbiamo presi col massimo dell'impegno, con il lavoro fatto negli allenamenti era giusto che portassimo a casa entrambe le vittorie. Quando indosso questa maglia do sempre anche più del 100%. Non devo guardare indietro al rigore sbagliato, adesso speriamo di continuare così" ha dichiarato Esposito alla 'Rai'.



