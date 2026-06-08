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Francesco Pio Esposito Inter Milan GFX 16:9Getty/GOAL
Lelio Donato

Pio Esposito protagonista nella giovane Italia, le voci sull'interesse del Manchester United: la posizione dell'Inter è chiarissima

Calciomercato
Inter

Alcuni emissari del Manchester United avrebbero seguito da vicino le ultime partite di Pio Esposito con l'Italia. Ma la posizione dell'Inter sull'attaccante è chiarissima: incedibile.

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La crescita esponenziale di Pio Esposito è sotto gli occhi di tutti. E rischia di fare gola alle big del calcio europeo.

L'attaccante dell'Inter d'altronde è stato grande protagonista anche nelle ultime due amichevoli giocate e vinte dall'Italia contro Lussemburgo e Grecia.

E proprio durante queste due partite Esposito sarebbe stato seguito con grande attenzione da alcuni emissari del Manchester United, che potrebbe formulare un'offerta all'Inter nelle prossime settimane per portarlo all'Old Trafford.

La posizione della società nerazzurra però in tal senso è chiarissima: Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro dell'Inter. Incedibile, insomma.

  • IL BOMBER DELLA GIOVANE ITALIA

    Pio Esposito nel gruppo di giovanissimi convocato da Silvio Baldini ha fatto quasi da veterano insieme al capitano Donnarumma e Pisilli, ovvero i giocatori con maggiore esperienza ad alti livelli.

    Anche se in realtà quella appena conclusa è stata la prima vera stagione di Esposito in Serie A, peraltro vissuta non da titolare ma come prima alternativa alla coppia Lautaro-Thuram.

    Esposito è andato a segno in entrambe le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, permettendo agli Azzurri di ottenere due vittorie che fanno morale ed esperienza per un gruppo giovanissimo.

    Mentre l'attaccante dell'Inter ha cercato almeno in parte di dimenticare la delusione dopo il rigore fallito nei Playoff Mondiali contro la Bosnia, confermando la sua grande maturità anche davanti ai microfoni.

    "Sono contento più che altro per la vittoria e per essere riusciti a portare a casa un bel risultato con questo gruppo bellissimo. La cosa bella è che abbiamo trattato queste due partite non da amichevoli: questi dieci giorni li abbiamo presi col massimo dell'impegno, con il lavoro fatto negli allenamenti era giusto che portassimo a casa entrambe le vittorie. Quando indosso questa maglia do sempre anche più del 100%. Non devo guardare indietro al rigore sbagliato, adesso speriamo di continuare così" ha dichiarato Esposito alla 'Rai'.


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  • LA PRIMA STAGIONE IN SERIE A

    Come dicevamo quella appena conclusa è stata la prima vera stagione di Pio Esposito in Serie A dopo l'ottima esperienza con lo Spezia in B.

    Grande merito nell'esplosione dell'attaccante va dato anche a Cristian Chivu, ovvero l'allenatore con cui ha instaurato un fortissimo feeling fin dai tempi della Primavera nerazzurra.

    "Era un bambino piccolo ma già alto, siamo cresciuti insieme. Conosco anche le sue tasche, la sua famiglia, il suo lavoro e la sua ambizione, è stato il mio capitano" ha ricordato Chivu qualche mese fa ai microfoni di DAZN.

    Il tecnico ha così dosato nel modo migliore l'utilizzo di Pio Esposito durante la stagione, frenando i facili entusiasmi ma allo stesso tempo lanciando il suo giovane bomber nei momenti decisivi.

    Alla fine Esposito ha comunque messo insieme qualcosa come quarantotto presenze complessive e ha raggiunto la doppia cifra in termini di goal, segnando reti pesanti soprattutto nel finale contro Juventus, Atalanta e Fiorentina.

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  • LE SIRENE DI MERCATO

    Pio Esposito ha solo 20 anni e di conseguenza ampi margini di miglioramento soprattutto a livello tecnico.

    Ovvio dunque che le ultime prestazioni, sia con la maglia dell'Inter che con quella dell'Italia, possano attirare l'interesse dei top club europei.

    Secondo quanto riporta "TeamTalk' in Inghilterra alcuni emissari del Manchester United avrebbero seguito Esposito nelle ultime due amichevoli con gli Azzurri e ne sarebbero rimasti positivamente impressionati.

    I Red Devils dunque nelle prossime settimane potrebbero anche avanzare un'offerta all'Inter magari inserendo nell'affare come parziale contropartita Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna che a Manchester non è mai esploso del tutto.

    L'olandese è apprezzato in Viale della Liberazione ma la cessione di Pio Esposito non è assolutamente presa in considerazione dall'Inter.

  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    La posizione della società nerazzurra su Pio Esposito insomma è chiarissima: incedibile.

    Stiamo d'altronde parlando di un giocatore giovanissimo, anche se molto maturo a livello mentale, italiano e cresciuto nel settore giovanile del club. Oltre che di un attaccante che potenzialmente potrebbe diventare tra i più forti d'Europa.

    Questo all'Inter lo sanno bene e per questo intendono tenersi stretto Pio Esposito ancora per molto tempo.

    Qualche mese fa il presidente Marotta aveva già commentato le voci che volevano l'attaccante nel mirino di un altro club inglese, ovvero l'Arsenal, chiudendo le porte alla sua cessione.

    "L’Arsenal non ha chiesto Pio. E l’Inter non è un club che vende. Il nostro obiettivo non è fare player trading. Certo, in futuro può succedere di tutto, ma semmai molto più avanti. Pio è cresciuto nel nostro settore giovanile e lo custodiamo come un tesoro" aveva dichiarato Marotta.

    Esposito peraltro nell'aprile 2025 ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2030 vedendo salire il suo ingaggio fino a toccare un milione di euro. Cifra che probabilmente sarà ritoccata presto ulteriormente verso l'alto.



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