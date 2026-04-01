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Pio Esposito Bosnia ItalyGetty Images
Vittorio Rotondaro

Pio Esposito primo rigorista dell'Italia in Bosnia: brutto errore dal dischetto, una battuta d'arresto che pesa enormemente

World Cup Qualification UEFA
Italia
F. Esposito

Errore dagli undici metri per Pio Esposito in Bosnia-Italia: il primo vero passo falso dopo l'exploit tra Spezia e Inter.

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Il nuovo dramma sportivo è ufficialmente realtà: niente fase finale dei Mondiali per l'Italia, che guarderà da casa la rassegna iridata per la terza volta consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022 a cui non ha preso parte.

A fare festa è la Bosnia, vittoriosa ai calci di rigore nella finale del playoff in quel di Zenica: una sola trasformazione su tre tentativi per gli azzurri, al contrario degli avversari che invece sono stati perfetti realizzando quattro penalty su quattro.

Uno dei rigoristi è stato Pio Esposito, designato come primo tiratore al termine delle 'consultazioni' in panchina: per il giovane attaccante dell'Inter un errore che pesa come un macigno, la prima vera battuta d'arresto di una carriera in rampa di lancio.

  • Pio Esposito Bosnia ItaliaGetty

    RIGORE ALLE STELLE

    Esposito si è presentato sul dischetto subito dopo la realizzazione dell'ex Roma Tahirovic: purtroppo per noi, a differenza del collega bosniaco è andata malissimo.

    Il classe 2005 ha scelto di prediligere la potenza a discapito della precisione: risultato? Palla alta sulla traversa e serie finale che peggio di così non poteva cominciare.

    Un errore che ha infuso ulteriore coraggio ai padroni di casa, finendo per condizionare il prosieguo di una sequenza dal dischetto infausta per gli azzurri.

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  • PRIMO RIGORISTA: SCELTA GIUSTA?

    Pio Esposito si è assunto la responsabilità di calciare il primo rigore dell'Italia, per di più con un bel peso sulle spalle alla luce dell'1-0 firmato Tahirovic pochi secondi prima.

    Questa si è rivelata una scelta per nulla felice: Esposito non ha mostrato la stessa freddezza dell'ancor più giovane Alajbegovic, nato due anni dopo (nel 2007) rispetto all'attaccante dell'Inter.

    A mancare non è stato invece il coraggio di dare il via alla serie dell'Italia, di accettare un compito reso ulteriormente complicato dalla spinta del catino infernale di Zenica che ha certamente inciso sul piano mentale.

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  • IL DATO SUI RIGORI DI ESPOSITO IN CARRIERA

    Prima di ieri sera, Esposito si era presentato sul dischetto in sette occasioni a partire dai tempi della Primavera dell'Inter: bilancio di cinque rigori segnati e due errori.

    Il primo esattamente tre anni fa durante Sassuolo-Inter del campionato Primavera, il secondo il 12 gennaio 2025 nel successo dello Spezia per 3-2 sulla 'sua' Juve Stabia.

    L'ultimo penalty trasformato è invece quello calciato in Spezia-Cosenza del 13 maggio 2025.

  • LA PRIMA VERA BATTUTA D'ARRESTO

    L'infortunio di Zenica ha un peso specifico enorme per l'importanza della posta in palio, ma questo può essere considerato il primo vero flop di una carriera dalle prospettive più rosee.

    Finora Esposito ci aveva abituati benissimo, tra goal e contributo offerto che per un attaccante di 20 anni non è affatto scontato: spesso ha giocato con la personalità di un veterano, che ieri sera è venuta a mancare.

    Lo stesso errore di mira sul risultato di 0-1 è ancora lì a urlare vendetta: l'Italia non avrà la sua rivincità contro la Bosnia, ma Esposito ha tutto il tempo per riprendersi e continuare da dove aveva lasciato. Con la consapevolezza che le occasioni di riscatto non tarderanno ad arrivare e che un incidente di percorso, seppur grave, fa parte del processo di crescita.

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