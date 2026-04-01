Pio Esposito primo rigorista dell'Italia in Bosnia: brutto errore dal dischetto, una battuta d'arresto che pesa enormemente

Il nuovo dramma sportivo è ufficialmente realtà: niente fase finale dei Mondiali per l'Italia, che guarderà da casa la rassegna iridata per la terza volta consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022 a cui non ha preso parte.
A fare festa è la Bosnia, vittoriosa ai calci di rigore nella finale del playoff in quel di Zenica: una sola trasformazione su tre tentativi per gli azzurri, al contrario degli avversari che invece sono stati perfetti realizzando quattro penalty su quattro.
Uno dei rigoristi è stato Pio Esposito, designato come primo tiratore al termine delle 'consultazioni' in panchina: per il giovane attaccante dell'Inter un errore che pesa come un macigno, la prima vera battuta d'arresto di una carriera in rampa di lancio.