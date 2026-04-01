Pio Esposito primo rigorista dell'Italia in Bosnia: brutto errore dal dischetto, una battuta d'arresto che pesa enormemente

L'infortunio di Zenica ha un peso specifico enorme per l'importanza della posta in palio, ma questo può essere considerato il primo vero flop di una carriera dalle prospettive più rosee.

Finora Esposito ci aveva abituati benissimo, tra goal e contributo offerto che per un attaccante di 20 anni non è affatto scontato: spesso ha giocato con la personalità di un veterano, che ieri sera è venuta a mancare.

Lo stesso errore di mira sul risultato di 0-1 è ancora lì a urlare vendetta: l'Italia non avrà la sua rivincità contro la Bosnia, ma Esposito ha tutto il tempo per riprendersi e continuare da dove aveva lasciato. Con la consapevolezza che le occasioni di riscatto non tarderanno ad arrivare e che un incidente di percorso, seppur grave, fa parte del processo di crescita.